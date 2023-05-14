Moto3 Fransa: Holgado kazandı, Moreira düştü, Deniz altıncı

Moto3'te sezonun 5. ayağı olan Fransa yarışı bugün ikonik Le Mans Pisti'nin Bugatti düzeninde koşuldu.

Grand Prix tarihinin 1000. yarışı öncesinde Ayumu Sasaki ilk sıradaydı. Onun arkasında ise şampiyona rakipleri yer alıyordu: Diogo Moreira ile Daniel Holgado. Deniz Öncü ise dördüncü sıradaydı.

Le Mans'da sürücüleri sürüş için oldukça ideal koşullar karşıladı ve formasyon turunun da tamamlanmasıyla 20 turluk mücadele başladı.

Şampiyona lideri Holgado, çok iyi bir start aldı ve ilk viraja gelinirken Moreira'yı geçmişti, Sasaki ile de yan yanaydı.

Holgado, ilk virajda biraz agresif bir atak yaptı ve Sasaki'yi arkasında bıraktı. Sasaki, turun geri kalanında geri ataklar yapmaya çalıştı ama Holgado önde kaldı ve ilk turu lider tamamladı.

Deniz ise üçüncü sıraya yükseldi ve turu Holgado, Sasaki, Deniz, Moreira ilk 4'ü tamamladık. İlk turun ardından herkes lastiklerini saklamaya ve temposunu yönetmeye başladı dolayısıyla son 5 tura kadar her şey oldukça sakin ilerledi ve ön tarafta sıralama değişmedi.

Sadece 10. turda kaza yapan Moreira'yı kaybettik. Böylelikle bitime 5 tur kala Daniel Holgado ilk sıradaydı. Ayumu Sasaki ikinciydi, Deniz ise üçüncüydü.

Moreira'nın kazası:

Bu noktada herkes temposunu artırmaya başladı ve lastiklerini belki de diğer sürücüler kadar iyi saklayamayan Deniz, maalesef 6. sıraya geriledi. Ön tarafta ise Holgado, Sasaki'nin baskısına rağmen geçilmedi ve ilk virajda liderliği aldığı yarışı kazanmayı başardı.

Bu sezonki 2. zaferini alan Holgado, şampiyonadaki en yakın rakibi Moreira'nın düştüğü bu yarışı kazanarak ilk sıradaki avantajını büyük oranda artırdı.

Sasaki, ilk virajda liderliği vermesinin ardından yarışı Holgado'nun arkasında götürdü ve son turda rakibine oldukça yakın kalsa da damalı bayrağı 2. sırada gördü. Jauma Masia ise podyumu tamamladı.

Son 2 yarışın galibi Ivan Ortola, bu yarışı dördüncü sırada noktaladı. Ryusei Yamanaka ise yarış boyunca çok iyi yükseldi ve son turlarda Deniz'i de geçerek 5. oldu.

Temsilcimiz Deniz, yarışın son 5 turuna kadar 3. sırada kalsa da son turlarda temposunu rakipleri kadar artıramadı ve yarışı 6. sırada tamamladı.

Yarış sonucu:

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images