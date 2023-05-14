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Moto3 Fransa: Holgado kazandı, Moreira düştü, Deniz altıncı

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Fransa Grand Prix'sinde zafer şampiyona lideri Daniel Holgado'ya gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Daniel Holgado, Red Bull KTM Tech3

Moto3'te sezonun 5. ayağı olan Fransa yarışı bugün ikonik Le Mans Pisti'nin Bugatti düzeninde koşuldu. 

Grand Prix tarihinin 1000. yarışı öncesinde Ayumu Sasaki ilk sıradaydı. Onun arkasında ise şampiyona rakipleri yer alıyordu: Diogo Moreira ile Daniel Holgado. Deniz Öncü ise dördüncü sıradaydı. 

Sıralama raporu:

Le Mans'da sürücüleri sürüş için oldukça ideal koşullar karşıladı ve formasyon turunun da tamamlanmasıyla 20 turluk mücadele başladı. 

Şampiyona lideri Holgado, çok iyi bir start aldı ve ilk viraja gelinirken Moreira'yı geçmişti, Sasaki ile de yan yanaydı. 

Holgado, ilk virajda biraz agresif bir atak yaptı ve Sasaki'yi arkasında bıraktı. Sasaki, turun geri kalanında geri ataklar yapmaya çalıştı ama Holgado önde kaldı ve ilk turu lider tamamladı. 

Deniz ise üçüncü sıraya yükseldi ve turu Holgado, Sasaki, Deniz, Moreira ilk 4'ü tamamladık. İlk turun ardından herkes lastiklerini saklamaya ve temposunu yönetmeye başladı dolayısıyla son 5 tura kadar her şey oldukça sakin ilerledi ve ön tarafta sıralama değişmedi. 

Sadece 10. turda kaza yapan Moreira'yı kaybettik. Böylelikle bitime 5 tur kala Daniel Holgado ilk sıradaydı. Ayumu Sasaki ikinciydi, Deniz ise üçüncüydü. 

Moreira'nın kazası: 

 

Bu noktada herkes temposunu artırmaya başladı ve lastiklerini belki de diğer sürücüler kadar iyi saklayamayan Deniz, maalesef 6. sıraya geriledi. Ön tarafta ise Holgado, Sasaki'nin baskısına rağmen geçilmedi ve ilk virajda liderliği aldığı yarışı kazanmayı başardı.

Bu sezonki 2. zaferini alan Holgado, şampiyonadaki en yakın rakibi Moreira'nın düştüğü bu yarışı kazanarak ilk sıradaki avantajını büyük oranda artırdı. 

 

Sasaki, ilk virajda liderliği vermesinin ardından yarışı Holgado'nun arkasında götürdü ve son turda rakibine oldukça yakın kalsa da damalı bayrağı 2. sırada gördü. Jauma Masia ise podyumu tamamladı. 

Son 2 yarışın galibi Ivan Ortola, bu yarışı dördüncü sırada noktaladı. Ryusei Yamanaka ise yarış boyunca çok iyi yükseldi ve son turlarda Deniz'i de geçerek 5. oldu.

Temsilcimiz Deniz, yarışın son 5 turuna kadar 3. sırada kalsa da son turlarda temposunu rakipleri kadar artıramadı ve yarışı 6. sırada tamamladı. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Daniel Holgado 20 -       25
2 Japan Ayumu Sasaki 20 0.150 0.150 0.150   20
3 Spain Jaume Masia 20 0.946 0.946 0.796   16
4 Ivan Ortola 20 1.113 1.113 0.167   13
5 Japan Ryusei Yamanaka 20 2.409 2.409 1.296   11
6 Turkey Deniz Öncü 20 2.521 2.521 0.112   10
7 Spain Xavier Artigas 20 3.280 3.280 0.759   9
8 David Alonso 20 9.372 9.372 6.092   8
9 Jose Antonio 20 11.930 11.930 2.558   7
10 Italy Stefano Nepa 20 14.318 14.318 2.388   6
11 Australia Joel Kelso 20 14.438 14.438 0.120   5
12 Japan Kaito Toba 20 14.606 14.606 0.168   4
13 Japan Tatsuki Suzuki 20 15.077 15.077 0.471   3
14 David Salvador 20 16.937 16.937 1.860   2
15 Collin Veijer 20 16.969 16.969 0.032   1
16 Italy Riccardo Rossi 20 19.059 19.059 2.090    
17 Italy Matteo Bertelle 20 19.113 19.113 0.054    
18 Filippo Farioli 20 19.410 19.410 0.297    
19 Italy Romano Fenati 20 19.665 19.665 0.255    
20 Spain Ana Carrasco 20 30.369 30.369 10.704    
21 Indonesia Mario Suryo Aji 20 30.541 30.541 0.172    
22 United Kingdom Joshua Whatley 20 30.794 30.794 0.253    
  Japan Taiyo Furusato 19          
  Brazil Diogo Moreira 10          
  United Kingdom Scott Ogden 8          
  Italy Andrea Migno 6          
  Syarifuddin Azman 2          
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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