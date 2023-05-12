Moto3 Fransa: Cuma gününün lideri Masia, Deniz dokuzuncu
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Fransa Grand Prix'sinde Cuma gününün en hızlı derecesi Jaume Masia'dan geldi.
1.antrenman seansı: Sasaki lider, Deniz kazaya rağmen üçüncü
Moto3 sezonunun 6. ayağı olan Fransa hafta sonu, her zamanki gibi 1. antrenman seansı ile başladı. Fransa'da birinci antrenman seansında en hızlı derece Ayumu Sasaki'den geldi. Sasaki, 1:42.402'lik derecesiyle ilk sırayı alırken; Brezilyalı çaylak Diogo Moreira ikinci sırayı aldı.
Moreira, seansın büyük çoğunluğunda ilk sıradaydı ancak Sasaki, bitime 5 dakika kala attığı turla liderliği aldı ve Moreira'yı geçti.
Deniz, seans boyunca oldukça hızlıydı ve hep yukarılarda yer aldı. Temsilcimiz, bitime 5 dakika kala 7. virajda ufak bir lowside yaşadı ve seansı erken noktalandı.
Deniz, buna rağmen seansı 3. sırada tamamladı ve kaza yapmasaydı derecesini son dakikalarda geliştirebilirdi.
Geçtiğimiz yarışın galibi Ivan Ortola da seansın son dakikalarında kaza yaptı ve sadece 14. olabildi.
Deniz'in kazası:
Moto3 Fransa GP 1. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Ayumu Sasaki
|15
|1'42.402
|156.161
|2
|Diogo Moreira
|16
|1'42.510
|0.108
|0.108
|155.996
|3
|Deniz Öncü
|14
|1'43.152
|0.750
|0.642
|155.025
|4
|Andrea Migno
|15
|1'43.253
|0.851
|0.101
|154.873
|5
|Daniel Holgado
|13
|1'43.256
|0.854
|0.003
|154.869
|6
|Xavier Artigas
|15
|1'43.373
|0.971
|0.117
|154.694
|7
|Jaume Masia
|15
|1'43.383
|0.981
|0.010
|154.679
|8
|David Alonso
|17
|1'43.465
|1.063
|0.082
|154.556
|9
|Tatsuki Suzuki
|15
|1'43.465
|1.063
|0.000
|154.556
|10
|Jose Antonio
|15
|1'43.596
|1.194
|0.131
|154.361
|11
|Syarifuddin Azman
|15
|1'43.624
|1.222
|0.028
|154.319
|12
|Stefano Nepa
|15
|1'43.665
|1.263
|0.041
|154.258
|13
|Romano Fenati
|14
|1'43.696
|1.294
|0.031
|154.212
|14
|Joel Kelso
|16
|1'43.728
|1.326
|0.032
|154.164
|15
|Riccardo Rossi
|14
|1'43.754
|1.352
|0.026
|154.126
|16
|Matteo Bertelle
|16
|1'43.773
|1.371
|0.019
|154.097
|17
|Scott Ogden
|17
|1'43.835
|1.433
|0.062
|154.005
|18
|Ivan Ortola
|14
|1'44.154
|1.752
|0.319
|153.534
|19
|Filippo Farioli
|16
|1'44.174
|1.772
|0.020
|153.504
|20
|Kaito Toba
|20
|1'44.261
|1.859
|0.087
|153.376
|21
|Ryusei Yamanaka
|15
|1'44.269
|1.867
|0.008
|153.364
|22
|Mario Suryo Aji
|10
|1'44.398
|1.996
|0.129
|153.175
|23
|Joshua Whatley
|16
|1'44.414
|2.012
|0.016
|153.151
|24
|Collin Veijer
|17
|1'44.780
|2.378
|0.366
|152.616
|25
|David Salvador
|13
|1'44.820
|2.418
|0.040
|152.558
|26
|Taiyo Furusato
|14
|1'44.823
|2.421
|0.003
|152.554
|27
|Ana Carrasco
|15
|1'44.971
|2.569
|0.148
|152.339
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Ayumu Sasaki, Intact GP
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
2. antrenman seansı: Masia son turunda zirveye çıktı, Deniz günü 9. sırada kapattı
Temsilcimiz Deniz de ikinci seansta derecesini geliştirdi ama zirveye ilk seanstaki kadar yakın değildi ve günü 9. sırada noktaladı.
Moto3 Fransa GP 2. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Jaume Masia
|15
|1'41.846
|157.013
|2
|Ayumu Sasaki
|13
|1'41.983
|0.137
|0.137
|156.802
|3
|Xavier Artigas
|16
|1'42.164
|0.318
|0.181
|156.524
|4
|Romano Fenati
|16
|1'42.192
|0.346
|0.028
|156.481
|5
|Daniel Holgado
|16
|1'42.259
|0.413
|0.067
|156.379
|6
|Jose Antonio
|16
|1'42.342
|0.496
|0.083
|156.252
|7
|Ivan Ortola
|16
|1'42.491
|0.645
|0.149
|156.025
|8
|Joel Kelso
|11
|1'42.545
|0.699
|0.054
|155.943
|9
|Deniz Öncü
|15
|1'42.663
|0.817
|0.118
|155.764
|10
|Filippo Farioli
|16
|1'42.708
|0.862
|0.045
|155.695
|11
|Syarifuddin Azman
|13
|1'42.708
|0.862
|0.000
|155.695
|12
|Ryusei Yamanaka
|15
|1'42.762
|0.916
|0.054
|155.613
|13
|Diogo Moreira
|14
|1'42.783
|0.937
|0.021
|155.582
|14
|Mario Suryo Aji
|15
|1'42.845
|0.999
|0.062
|155.488
|15
|Scott Ogden
|16
|1'42.934
|1.088
|0.089
|155.353
|16
|Matteo Bertelle
|16
|1'42.975
|1.129
|0.041
|155.292
|17
|Ana Carrasco
|16
|1'43.036
|1.190
|0.061
|155.200
|18
|Taiyo Furusato
|13
|1'43.065
|1.219
|0.029
|155.156
|19
|Stefano Nepa
|15
|1'43.122
|1.276
|0.057
|155.070
|20
|Andrea Migno
|14
|1'43.127
|1.281
|0.005
|155.063
|21
|David Alonso
|16
|1'43.256
|1.410
|0.129
|154.869
|22
|Joshua Whatley
|15
|1'43.277
|1.431
|0.021
|154.837
|23
|David Salvador
|13
|1'43.589
|1.743
|0.312
|154.371
|24
|Riccardo Rossi
|14
|1'43.720
|1.874
|0.131
|154.176
|25
|Collin Veijer
|9
|1'44.089
|2.243
|0.369
|153.630
|26
|Tatsuki Suzuki
|4
|1'44.160
|2.314
|0.071
|153.525
|27
|Kaito Toba
|8
|1'44.215
|2.369
|0.055
|153.444
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