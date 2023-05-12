Moto3 Fransa: Cuma gününün lideri Masia, Deniz dokuzuncu

1.antrenman seansı: Sasaki lider, Deniz kazaya rağmen üçüncü

Moto3 sezonunun 6. ayağı olan Fransa hafta sonu, her zamanki gibi 1. antrenman seansı ile başladı. Fransa'da birinci antrenman seansında en hızlı derece Ayumu Sasaki'den geldi. Sasaki, 1:42.402'lik derecesiyle ilk sırayı alırken; Brezilyalı çaylak Diogo Moreira ikinci sırayı aldı.

Moreira, seansın büyük çoğunluğunda ilk sıradaydı ancak Sasaki, bitime 5 dakika kala attığı turla liderliği aldı ve Moreira'yı geçti.

Deniz, seans boyunca oldukça hızlıydı ve hep yukarılarda yer aldı. Temsilcimiz, bitime 5 dakika kala 7. virajda ufak bir lowside yaşadı ve seansı erken noktalandı.

Deniz, buna rağmen seansı 3. sırada tamamladı ve kaza yapmasaydı derecesini son dakikalarda geliştirebilirdi.

Geçtiğimiz yarışın galibi Ivan Ortola da seansın son dakikalarında kaza yaptı ve sadece 14. olabildi.

Deniz'in kazası:

Moto3 Fransa GP 1. antrenman sonucu:

Ayumu Sasaki, Intact GP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Deniz de ikinci seansta derecesini geliştirdi ama zirveye ilk seanstaki kadar yakın değildi ve günü 9. sırada noktaladı.

Moto3 Fransa GP 2. antrenman sonucu: