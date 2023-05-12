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Moto3 Fransa: Cuma gününün lideri Masia, Deniz dokuzuncu

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Fransa Grand Prix'sinde Cuma gününün en hızlı derecesi Jaume Masia'dan geldi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Jaume Masia, Leopard Racing

1.antrenman seansı: Sasaki lider, Deniz kazaya rağmen üçüncü 

Moto3 sezonunun 6. ayağı olan Fransa hafta sonu, her zamanki gibi 1. antrenman seansı ile başladı. Fransa'da birinci antrenman seansında en hızlı derece Ayumu Sasaki'den geldi. Sasaki, 1:42.402'lik derecesiyle ilk sırayı alırken; Brezilyalı çaylak Diogo Moreira ikinci sırayı aldı. 

Moreira, seansın büyük çoğunluğunda ilk sıradaydı ancak Sasaki, bitime 5 dakika kala attığı turla liderliği aldı ve Moreira'yı geçti. 

Deniz, seans boyunca oldukça hızlıydı ve hep yukarılarda yer aldı. Temsilcimiz, bitime 5 dakika kala 7. virajda ufak bir lowside yaşadı ve seansı erken noktalandı. 

Deniz, buna rağmen seansı 3. sırada tamamladı ve kaza yapmasaydı derecesini son dakikalarda geliştirebilirdi. 

Geçtiğimiz yarışın galibi Ivan Ortola da seansın son dakikalarında kaza yaptı ve sadece 14. olabildi. 

Deniz'in kazası: 

 

Moto3 Fransa GP 1. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Ayumu Sasaki 15 1'42.402     156.161
2 Brazil Diogo Moreira 16 1'42.510 0.108 0.108 155.996
3 Turkey Deniz Öncü 14 1'43.152 0.750 0.642 155.025
4 Italy Andrea Migno 15 1'43.253 0.851 0.101 154.873
5 Spain Daniel Holgado 13 1'43.256 0.854 0.003 154.869
6 Spain Xavier Artigas 15 1'43.373 0.971 0.117 154.694
7 Spain Jaume Masia 15 1'43.383 0.981 0.010 154.679
8 David Alonso 17 1'43.465 1.063 0.082 154.556
9 Japan Tatsuki Suzuki 15 1'43.465 1.063 0.000 154.556
10 Jose Antonio 15 1'43.596 1.194 0.131 154.361
11 Syarifuddin Azman 15 1'43.624 1.222 0.028 154.319
12 Italy Stefano Nepa 15 1'43.665 1.263 0.041 154.258
13 Italy Romano Fenati 14 1'43.696 1.294 0.031 154.212
14 Australia Joel Kelso 16 1'43.728 1.326 0.032 154.164
15 Italy Riccardo Rossi 14 1'43.754 1.352 0.026 154.126
16 Italy Matteo Bertelle 16 1'43.773 1.371 0.019 154.097
17 United Kingdom Scott Ogden 17 1'43.835 1.433 0.062 154.005
18 Ivan Ortola 14 1'44.154 1.752 0.319 153.534
19 Filippo Farioli 16 1'44.174 1.772 0.020 153.504
20 Japan Kaito Toba 20 1'44.261 1.859 0.087 153.376
21 Japan Ryusei Yamanaka 15 1'44.269 1.867 0.008 153.364
22 Indonesia Mario Suryo Aji 10 1'44.398 1.996 0.129 153.175
23 United Kingdom Joshua Whatley 16 1'44.414 2.012 0.016 153.151
24 Collin Veijer 17 1'44.780 2.378 0.366 152.616
25 David Salvador 13 1'44.820 2.418 0.040 152.558
26 Japan Taiyo Furusato 14 1'44.823 2.421 0.003 152.554
27 Spain Ana Carrasco 15 1'44.971 2.569 0.148 152.339
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Ayumu Sasaki, Intact GP

Ayumu Sasaki, Intact GP

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2. antrenman seansı: Masia son turunda zirveye çıktı, Deniz günü 9. sırada kapattı

İkinci antrenman seansında ise Jaume Masia zirvedeydi.  İspanyol sürücü, lk seanstaki derecesini 1.6 saniye kadar geliştirdi ve en hızlı isim oldu. Masia, son zaman turunda kaydettiği 1:41.846'lık derecesi ilk sırada yer alırken; ilk seansın lideri Sasaki ise ikinciydi. Sasaki de bu seansta derecesini geliştirdi ancak Masia'yı geçemedi. Xavier Artigas ise ilk 3'ü tamamladı. 
 
 

Temsilcimiz Deniz de ikinci seansta derecesini geliştirdi ama zirveye ilk seanstaki kadar yakın değildi ve günü 9. sırada noktaladı.  

Moto3 Fransa GP 2. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Jaume Masia 15 1'41.846     157.013
2 Japan Ayumu Sasaki 13 1'41.983 0.137 0.137 156.802
3 Spain Xavier Artigas 16 1'42.164 0.318 0.181 156.524
4 Italy Romano Fenati 16 1'42.192 0.346 0.028 156.481
5 Spain Daniel Holgado 16 1'42.259 0.413 0.067 156.379
6 Jose Antonio 16 1'42.342 0.496 0.083 156.252
7 Ivan Ortola 16 1'42.491 0.645 0.149 156.025
8 Australia Joel Kelso 11 1'42.545 0.699 0.054 155.943
9 Turkey Deniz Öncü 15 1'42.663 0.817 0.118 155.764
10 Filippo Farioli 16 1'42.708 0.862 0.045 155.695
11 Syarifuddin Azman 13 1'42.708 0.862 0.000 155.695
12 Japan Ryusei Yamanaka 15 1'42.762 0.916 0.054 155.613
13 Brazil Diogo Moreira 14 1'42.783 0.937 0.021 155.582
14 Indonesia Mario Suryo Aji 15 1'42.845 0.999 0.062 155.488
15 United Kingdom Scott Ogden 16 1'42.934 1.088 0.089 155.353
16 Italy Matteo Bertelle 16 1'42.975 1.129 0.041 155.292
17 Spain Ana Carrasco 16 1'43.036 1.190 0.061 155.200
18 Japan Taiyo Furusato 13 1'43.065 1.219 0.029 155.156
19 Italy Stefano Nepa 15 1'43.122 1.276 0.057 155.070
20 Italy Andrea Migno 14 1'43.127 1.281 0.005 155.063
21 David Alonso 16 1'43.256 1.410 0.129 154.869
22 United Kingdom Joshua Whatley 15 1'43.277 1.431 0.021 154.837
23 David Salvador 13 1'43.589 1.743 0.312 154.371
24 Italy Riccardo Rossi 14 1'43.720 1.874 0.131 154.176
25 Collin Veijer 9 1'44.089 2.243 0.369 153.630
26 Japan Tatsuki Suzuki 4 1'44.160 2.314 0.071 153.525
27 Japan Kaito Toba 8 1'44.215 2.369 0.055 153.444
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