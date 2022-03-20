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Moto3 Endonezya: Foggia rahat kazandı, Deniz 5. oldu!

Leopard Racing sürücüsü Dennis Foggia, Endonezya'da gerçekleştirilen yarışta rahat bir zafer elde etti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Endonezya: Foggia rahat kazandı, Deniz 5. oldu!
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Moto3'te Endonezya'da gerçekleştirilen yarışa Carlos Tatay ilk sıradan başlarken, Sergio Garcia harika bir startla ilk virajı lider dönen isim oldu. Fakat ilk tur bitmeden ilk yarışın galibi Andrea Migno, Garcia'yı güzel bir atakla geçerek yarışın yeni lideri oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk turun ardından bir sıra kazanarak sekizinci sıraya çıktı.

İlk turlar Moto3'te her zaman olduğu gibi oldukça çekişmeliydi. Liderlik bir süre Izan Guevara'da kaldı ve bitime 20 tur kala Dennis Foggia ilk sıraya yükseldi.

Genç sürücü, liderliği almasının ardından farkı yavaş yavşan açmaya başladı ve arkasındaki gruptan tamamen koptu.

İkincilik için Guevara ve Garcia çekişirken, dördüncülük için çekişen altı isim vardı.

Son 14 tura girildiğinde Foggia ön tarafta yaklaşık 4 saniyelik bir farkla liderdi, ikincilik mücadelesine ise arkadaki büyük grup da dahil olmuştu. Deniz bu grubun içerisindeydi. Bu grupta hemen hemen her turda sıralama değişti ve Deniz bitime altı tur kala dördüncülüğe kadar çıktı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son iki tura girildiğinde Foggia tempo kaybetmeye başladı ve fark 5.5 saniyeden 4 saniyeye indi. Bu fark, yarışın son turuna kadar düzenli olarak azaldı fakat arkasındaki grup kendisini yakalayamadı.

Sonuç olarak Foggia, bu yılki ilk zaferini elde etti ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Guevara ikincilik için arkasındaki gruptan kopmayı başardı ve damalı bayrağı 2.6 saniye geride ikinci sırada gördü.

Üçüncülük mücadelesinin galibi ise son turda hem Garcia hem de Deniz'in önünde kalmayı başaran Tatay oldu. Tatay, uzun tur cezasına rağmen podyuma çıkmış oldu.

Garcia dördüncü olurken, Deniz dokuzuncu başladığı yarışta güçlü bir sürüşle beşinci sırada finiş gördü. Böylelikle her iki yarışı da ilk beşte bitirmiş oldu.

Yarışın son turunda, Andrea Migno ve Ayumu Sasaki arasında temas yaşandı ve iki sürücü de yarışa veda etti.

Xavier Artigas'ın altıncı olduğu yarışta Jaume Masia yedinci, Elia Bartolini sekizinci ve Daniel Holgado dokuzuncu sırada yer aldı. Tatsuki Suzuki ise ancak 10. sırada finiş görebildi.

Bu sonuçların ardından Foggia, genel klasmanda 34 puanla ilk sırada yer alırken, temsilcimiz Deniz 24 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Yarış sonuçları:

Sıra # Sürücü Motosiklet Fark
1 7 Italy Dennis Foggia Honda  
2 28 Spain Izan Guevara GASGAS 2.612
3 99 Spain Carlos Tatay CF MOTO 3.639
4 11 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 3.759
5 53 Turkey Deniz Öncü KTM 3.870
6 43 Spain Xavier Artigas CF MOTO 4.962
7 5 Spain Jaume Masia KTM 5.289
8 23 Italy Elia Bartolini KTM 5.405
9 96 Spain Daniel Holgado KTM 5.533
10 24 Japan Tatsuki Suzuki Honda 5.687
11 6 Japan Ryusei Yamanaka KTM 16.286
12 27 Japan Kaito Toba KTM 16.921
13 19 United Kingdom Scott Ogden Honda 17.257
14 64 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 24.626
15 18 Italy Matteo Bertelle KTM 24.809
16 20 France Lorenzo Fellon Honda 31.522
17 54 Italy Riccardo Rossi Honda 31.628
18 66 Australia Joel Kelso KTM 32.204
19 22 Spain Ana Carrasco KTM 41.202
20 70 United Kingdom Joshua Whatley Honda 48.013
21 87 Spain Gerard Riu KTM 48.090
  71 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna  
  16 Italy Andrea Migno Honda  
  82 Italy Stefano Nepa KTM  
  67 Italy Alberto Surra Honda  
  31 Mexico Adrian Fernandez KTM  
  10 Brazil Diogo Moreira KTM  
  48 Ivan Ortola KTM  
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