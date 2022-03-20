Moto3 Endonezya: Foggia rahat kazandı, Deniz 5. oldu!

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Moto3'te Endonezya'da gerçekleştirilen yarışa Carlos Tatay ilk sıradan başlarken, Sergio Garcia harika bir startla ilk virajı lider dönen isim oldu. Fakat ilk tur bitmeden ilk yarışın galibi Andrea Migno, Garcia'yı güzel bir atakla geçerek yarışın yeni lideri oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk turun ardından bir sıra kazanarak sekizinci sıraya çıktı.

İlk turlar Moto3'te her zaman olduğu gibi oldukça çekişmeliydi. Liderlik bir süre Izan Guevara'da kaldı ve bitime 20 tur kala Dennis Foggia ilk sıraya yükseldi.

Genç sürücü, liderliği almasının ardından farkı yavaş yavşan açmaya başladı ve arkasındaki gruptan tamamen koptu.

İkincilik için Guevara ve Garcia çekişirken, dördüncülük için çekişen altı isim vardı.

Son 14 tura girildiğinde Foggia ön tarafta yaklaşık 4 saniyelik bir farkla liderdi, ikincilik mücadelesine ise arkadaki büyük grup da dahil olmuştu. Deniz bu grubun içerisindeydi. Bu grupta hemen hemen her turda sıralama değişti ve Deniz bitime altı tur kala dördüncülüğe kadar çıktı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son iki tura girildiğinde Foggia tempo kaybetmeye başladı ve fark 5.5 saniyeden 4 saniyeye indi. Bu fark, yarışın son turuna kadar düzenli olarak azaldı fakat arkasındaki grup kendisini yakalayamadı.

Sonuç olarak Foggia, bu yılki ilk zaferini elde etti ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Guevara ikincilik için arkasındaki gruptan kopmayı başardı ve damalı bayrağı 2.6 saniye geride ikinci sırada gördü.

Üçüncülük mücadelesinin galibi ise son turda hem Garcia hem de Deniz'in önünde kalmayı başaran Tatay oldu. Tatay, uzun tur cezasına rağmen podyuma çıkmış oldu.

Garcia dördüncü olurken, Deniz dokuzuncu başladığı yarışta güçlü bir sürüşle beşinci sırada finiş gördü. Böylelikle her iki yarışı da ilk beşte bitirmiş oldu.

Yarışın son turunda, Andrea Migno ve Ayumu Sasaki arasında temas yaşandı ve iki sürücü de yarışa veda etti.

Xavier Artigas'ın altıncı olduğu yarışta Jaume Masia yedinci, Elia Bartolini sekizinci ve Daniel Holgado dokuzuncu sırada yer aldı. Tatsuki Suzuki ise ancak 10. sırada finiş görebildi.

Bu sonuçların ardından Foggia, genel klasmanda 34 puanla ilk sırada yer alırken, temsilcimiz Deniz 24 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Yarış sonuçları: