Moto3 DohaGP 1. antrenman: En hızlısı Masia, Deniz 14. oldu

Geçen hafta 2021 Moto3 sezonunun ilk yarışı yine Losail'de yapılmış ve zafer Jaume Masiá'nın olmuştu.

Bu hafta sonu yine aynı pistte ikinci bir yarış daha yapılacak ve cuma günkü ilk seansta 2:06'nın altında turlayabilen sadece iki isim vardı: Masia ve Dennis Foggia.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Masia, 12 tur attığı seansta 2:05.360'lık bir zaman turu ortaya koydu ve Fogia'nın 0.562 saniye önünde rahat şekilde ilk sırada yer aldı. Böylelikle güçlü formunu devam ettirdi.

İkinci sırada ise 2:05.922 ile 0.5 saniye geride kalan Foggia yer aldı.

Filip Salac, Foggia'yı 0.233 saniye geride üçüncü sıradan takip ederken, sonrasındaki isimler nispeten daha yakındı.

John McPhee, Salac'ın 0.060 saniye gerisinde dördüncü olurken, Andi Gilang da McPhee'nin 0.064 saniye ardında beşinci oldu.

Yuki Kunii'nin altıncı olduğu seansta, Xavier Artigas yedinci, Kaito Toba sekizinci ve Romano Fenatı dokuzuncu ldu.

İlk onu Izan Guevara tamamladı.

İlk yarışı puansız kapatan temsilcimiz Deniz Öncü, cuma günkü ilk seansı 14. sırada tamamladı.

Seans sonucu: