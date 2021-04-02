Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
15 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Doha GP
04 Nis
FP1 devam ediyor . . .
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
19 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Ertelendi
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
İptal edildi
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
28 gün
Tüm programı gör
FIA F2
R
FIA F2
Bahrain
27 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
FIA F2
Monaco
20 May
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Moto3 Katar: Masia sadece 0.042 saniye farkla kazandı!
Moto3 / Antrenman raporu

Moto3 DohaGP 1. antrenman: En hızlısı Masia, Deniz 14. oldu

Ekleyen:
, Editör

Losail'de gerçekleştirilecek Doha GP öncesi yapılan ilk antrenman seansını Jaume Masia ilk sırada tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü 14. sırada yer aldı.

Moto3 DohaGP 1. antrenman: En hızlısı Masia, Deniz 14. oldu

Geçen hafta 2021 Moto3 sezonunun ilk yarışı yine Losail'de yapılmış ve zafer Jaume Masiá'nın olmuştu.

Bu hafta sonu yine aynı pistte ikinci bir yarış daha yapılacak ve cuma günkü ilk seansta 2:06'nın altında turlayabilen sadece iki isim vardı: Masia ve Dennis Foggia.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Masia, 12 tur attığı seansta 2:05.360'lık bir zaman turu ortaya koydu ve Fogia'nın 0.562 saniye önünde rahat şekilde ilk sırada yer aldı. Böylelikle güçlü formunu devam ettirdi.

İkinci sırada ise 2:05.922 ile 0.5 saniye geride kalan Foggia yer aldı.

Filip Salac, Foggia'yı 0.233 saniye geride üçüncü sıradan takip ederken, sonrasındaki isimler nispeten daha yakındı.

John McPhee, Salac'ın 0.060 saniye gerisinde dördüncü olurken, Andi Gilang da McPhee'nin 0.064 saniye ardında beşinci oldu.

Yuki Kunii'nin altıncı olduğu seansta, Xavier Artigas yedinci, Kaito Toba sekizinci ve Romano Fenatı dokuzuncu ldu.

İlk onu Izan Guevara tamamladı.

İlk yarışı puansız kapatan temsilcimiz Deniz Öncü, cuma günkü ilk seansı 14. sırada tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Jaume Masia KTM 12 2'05.360    
2 Italy Dennis Foggia Honda 10 2'05.922 0.562 0.562
3 Czech Republic Filip Salač Honda 11 2'06.155 0.795 0.233
4 United Kingdom John McPhee Honda 11 2'06.215 0.855 0.060
5 Indonesia Andi Gilang Honda 12 2'06.279 0.919 0.064
6 Japan Yuki Kunii Honda 11 2'06.397 1.037 0.118
7 Spain Xavier Artigas Honda 11 2'06.536 1.176 0.139
8 Japan Kaito Toba KTM 12 2'06.675 1.315 0.139
9 Italy Romano Fenati Husqvarna 7 2'06.710 1.350 0.035
10 Spain Izan Guevara GASGAS 15 2'06.778 1.418 0.068
11 Austria Maximilian Kofler KTM 13 2'06.789 1.429 0.011
12 Italy Riccardo Rossi KTM 11 2'06.810 1.450 0.021
13 South Africa Darryn Binder Honda 11 2'06.821 1.461 0.011
14 Turkey Deniz Öncü KTM 12 2'06.860 1.500 0.039
15 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 11 2'06.874 1.514 0.014
16 Japan Ryusei Yamanaka KTM 8 2'06.929 1.569 0.055
17 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 14 2'06.956 1.596 0.027
18 Italy Andrea Migno Honda 11 2'06.989 1.629 0.033
19 Italy Stefano Nepa KTM 12 2'07.002 1.642 0.013
20 Spain Pedro Acosta KTM 11 2'07.029 1.669 0.027
21 Switzerland Jason Dupasquier KTM 12 2'07.081 1.721 0.052
22 France Lorenzo Fellon Honda 7 2'07.086 1.726 0.005
23 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 13 2'07.184 1.824 0.098
24 Spain Carlos Tatay KTM 12 2'07.347 1.987 0.163
25 Japan Tatsuki Suzuki Honda 9 2'07.398 2.038 0.051
26 Italy Niccolò Antonelli KTM 12 2'07.518 2.158 0.120
27 Japan Ayumu Sasaki KTM 12 2'07.708 2.348 0.190
28 Spain Jeremy Alcoba Honda 12 2'07.845 2.485 0.137
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Moto3 Katar: Masia sadece 0.042 saniye farkla kazandı!

Önceki haber

Moto3 Katar: Masia sadece 0.042 saniye farkla kazandı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren, yeni kuralların "düşük eğimli" araçlara olan etkisi hakkında acele etmiyor

1s
2
Formula 1

Briatore: "Ferrari'nun bu şartlarda podyuma çıkması zor"

3s
3
Formula 1

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

1g
4
Formula 1

Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"

4s
5
Formula 1

Ferrari, sprint yarışı fikirini destekliyor

2s
Son Haberler
Moto3 DohaGP 1. antrenman: En hızlısı Masia, Deniz 14. oldu
MOT3

Moto3 DohaGP 1. antrenman: En hızlısı Masia, Deniz 14. oldu

32dk
Moto3 Katar: Masia sadece 0.042 saniye farkla kazandı!
MOT3

Moto3 Katar: Masia sadece 0.042 saniye farkla kazandı!

28 Mar 2021
Katar Moto3: Binder pole pozisyonunu aldı, Deniz 19. oldu
MOT3

Katar Moto3: Binder pole pozisyonunu aldı, Deniz 19. oldu

27 Mar 2021
Moto3 Katar 3. antrenman: En hızlısı Sergio Garcia, Deniz 11. oldu
MOT3

Moto3 Katar 3. antrenman: En hızlısı Sergio Garcia, Deniz 11. oldu

27 Mar 2021
Moto3 Katar 1. antrenman: Acosta lider, Deniz 26. oldu
MOT3

Moto3 Katar 1. antrenman: Acosta lider, Deniz 26. oldu

26 Mar 2021
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Briatore: "Ferrari'nun bu şartlarda podyuma çıkması zor"
Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Ferrari'nun bu şartlarda podyuma çıkması zor"

Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"
Formula 1 / Son dakika

Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"

Zhou, 2022'de Williams'a geçebilir mi?
Formula 1 / Son dakika

Zhou, 2022'de Williams'a geçebilir mi?

Çok Okunanlar Bugün

McLaren, yeni kuralların "düşük eğimli" araçlara olan etkisi hakkında acele etmiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, yeni kuralların "düşük eğimli" araçlara olan etkisi hakkında acele etmiyor

Briatore: "Ferrari'nun bu şartlarda podyuma çıkması zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Ferrari'nun bu şartlarda podyuma çıkması zor"

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull ikinciliğe "hiç bu kadar üzülmemiş"

Ferrari, sprint yarışı fikirini destekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, sprint yarışı fikirini destekliyor

Rossi bazı MotoGP sürücülerinin "yeterince saygılı" olmadığını düşünüyor
MotoGP MotoGP / Haberler

Rossi bazı MotoGP sürücülerinin "yeterince saygılı" olmadığını düşünüyor

2-4 Nisan Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

2-4 Nisan Yarış Programı

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"

Son Haberler

Moto3 DohaGP 1. antrenman: En hızlısı Masia, Deniz 14. oldu
MOT3 Moto3 / Antrenman raporu

Moto3 DohaGP 1. antrenman: En hızlısı Masia, Deniz 14. oldu

Moto3 Katar: Masia sadece 0.042 saniye farkla kazandı!
MOT3 Moto3 / Yarış raporu

Moto3 Katar: Masia sadece 0.042 saniye farkla kazandı!

Katar Moto3: Binder pole pozisyonunu aldı, Deniz 19. oldu
MOT3 Moto3 / Sıralama turları raporu

Katar Moto3: Binder pole pozisyonunu aldı, Deniz 19. oldu

Moto3 Katar 3. antrenman: En hızlısı Sergio Garcia, Deniz 11. oldu
MOT3 Moto3 / Antrenman raporu

Moto3 Katar 3. antrenman: En hızlısı Sergio Garcia, Deniz 11. oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.