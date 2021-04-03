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Önceki / Deniz Öncü de dahil olmak üzere yedi sürücü Doha GP'ye pit yolundan başlayacak
Moto3 / Doha / Antrenman raporu

Moto3, Doha GP 3. antrenman: Dupasquier lider, Deniz 22. oldu

Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Losail'de gerçekleştirilecek Doha GP öncesinde üçüncü Moto3 antrenman seansını Jason Dupqasquier ilk sırada tamamladı.

Moto3, Doha GP 3. antrenman: Dupasquier lider, Deniz 22. oldu

2021 Moto3 sezonunun ikinci yarışı Losail'de yapılıyor ve sıcak şartlarda gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında sürücüler 2:07'nin altına inemediler.

İsviçreli sürücü Jason Dupasquier, 13 tur attığı antrenman seansında 2:07.244'lük zaman turuyla ilk sırada yer alan isim olmayı başardı.

İkinci sırada, yarışa pit yolundan başlama cezası alan yedi isimden biri olan Dennis Foggia yer aldı. İtalyan sürücü, 0.163 saniye yavaş kaldı.

John McPhee 0.313 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, Izan Guevara dördüncü Xavier Artigas beşinci oldu.

Niccolo Antonelli, 0.544 saniye geride altıncı sırada yer alırken, Darryn Binder yedinci ve Sergio Garcia sekizinci oldu.

İlk onu Andrea Migno ve Pedro Acosta tamamladı.

Yarışa pit yolundan başlama cezası alan temsilcimiz Deniz Öncü 2:08.689'luk zaman turuyla liderin 1.445 saniye ardında 22. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Switzerland Jason Dupasquier KTM 13 2'07.244    
2 Italy Dennis Foggia Honda 13 2'07.407 0.163 0.163
3 United Kingdom John McPhee Honda 10 2'07.557 0.313 0.150
4 Spain Izan Guevara GASGAS 14 2'07.625 0.381 0.068
5 Spain Xavier Artigas Honda 13 2'07.722 0.478 0.097
6 Italy Niccolò Antonelli KTM 12 2'07.788 0.544 0.066
7 South Africa Darryn Binder Honda 12 2'07.814 0.570 0.026
8 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 13 2'07.873 0.629 0.059
9 Italy Andrea Migno Honda 13 2'07.907 0.663 0.034
10 Spain Pedro Acosta KTM 13 2'08.055 0.811 0.148
11 Spain Jaume Masia KTM 13 2'08.234 0.990 0.179
12 Italy Stefano Nepa KTM 11 2'08.235 0.991 0.001
13 Czech Republic Filip Salač Honda 11 2'08.252 1.008 0.017
14 Japan Ryusei Yamanaka KTM 12 2'08.313 1.069 0.061
15 Japan Tatsuki Suzuki Honda 10 2'08.424 1.180 0.111
16 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 8 2'08.447 1.203 0.023
17 Japan Kaito Toba KTM 14 2'08.463 1.219 0.016
18 Spain Jeremy Alcoba Honda 10 2'08.492 1.248 0.029
19 Spain Carlos Tatay KTM 11 2'08.522 1.278 0.030
20 Japan Ayumu Sasaki KTM 12 2'08.547 1.303 0.025
21 France Lorenzo Fellon Honda 14 2'08.635 1.391 0.088
22 Turkey Deniz Öncü KTM 11 2'08.689 1.445 0.054
23 Japan Yuki Kunii Honda 15 2'08.693 1.449 0.004
24 Italy Romano Fenati Husqvarna 7 2'08.721 1.477 0.028
25 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 12 2'09.018 1.774 0.297
26 Austria Maximilian Kofler KTM 13 2'09.211 1.967 0.193
27 Italy Riccardo Rossi KTM 13 2'09.539 2.295 0.328
28 Indonesia Andi Gilang Honda 3 2'10.266 3.022 0.727
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Deniz Öncü de dahil olmak üzere yedi sürücü Doha GP'ye pit yolundan başlayacak

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Doha
Lokasyon Losail Uluslararası Yarış Pisti
Pilotlar Jason Dupasquier
Takımlar Prustel GP

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