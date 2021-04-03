Moto3, Doha GP 3. antrenman: Dupasquier lider, Deniz 22. oldu
Losail'de gerçekleştirilecek Doha GP öncesinde üçüncü Moto3 antrenman seansını Jason Dupqasquier ilk sırada tamamladı.
2021 Moto3 sezonunun ikinci yarışı Losail'de yapılıyor ve sıcak şartlarda gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında sürücüler 2:07'nin altına inemediler.
İsviçreli sürücü Jason Dupasquier, 13 tur attığı antrenman seansında 2:07.244'lük zaman turuyla ilk sırada yer alan isim olmayı başardı.
İkinci sırada, yarışa pit yolundan başlama cezası alan yedi isimden biri olan Dennis Foggia yer aldı. İtalyan sürücü, 0.163 saniye yavaş kaldı.
John McPhee 0.313 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, Izan Guevara dördüncü Xavier Artigas beşinci oldu.
Niccolo Antonelli, 0.544 saniye geride altıncı sırada yer alırken, Darryn Binder yedinci ve Sergio Garcia sekizinci oldu.
İlk onu Andrea Migno ve Pedro Acosta tamamladı.
Yarışa pit yolundan başlama cezası alan temsilcimiz Deniz Öncü 2:08.689'luk zaman turuyla liderin 1.445 saniye ardında 22. oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Jason Dupasquier
|KTM
|13
|2'07.244
|2
|Dennis Foggia
|Honda
|13
|2'07.407
|0.163
|0.163
|3
|John McPhee
|Honda
|10
|2'07.557
|0.313
|0.150
|4
|Izan Guevara
|GASGAS
|14
|2'07.625
|0.381
|0.068
|5
|Xavier Artigas
|Honda
|13
|2'07.722
|0.478
|0.097
|6
|Niccolò Antonelli
|KTM
|12
|2'07.788
|0.544
|0.066
|7
|Darryn Binder
|Honda
|12
|2'07.814
|0.570
|0.026
|8
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|13
|2'07.873
|0.629
|0.059
|9
|Andrea Migno
|Honda
|13
|2'07.907
|0.663
|0.034
|10
|Pedro Acosta
|KTM
|13
|2'08.055
|0.811
|0.148
|11
|Jaume Masia
|KTM
|13
|2'08.234
|0.990
|0.179
|12
|Stefano Nepa
|KTM
|11
|2'08.235
|0.991
|0.001
|13
|Filip Salač
|Honda
|11
|2'08.252
|1.008
|0.017
|14
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|12
|2'08.313
|1.069
|0.061
|15
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|10
|2'08.424
|1.180
|0.111
|16
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|8
|2'08.447
|1.203
|0.023
|17
|Kaito Toba
|KTM
|14
|2'08.463
|1.219
|0.016
|18
|Jeremy Alcoba
|Honda
|10
|2'08.492
|1.248
|0.029
|19
|Carlos Tatay
|KTM
|11
|2'08.522
|1.278
|0.030
|20
|Ayumu Sasaki
|KTM
|12
|2'08.547
|1.303
|0.025
|21
|Lorenzo Fellon
|Honda
|14
|2'08.635
|1.391
|0.088
|22
|Deniz Öncü
|KTM
|11
|2'08.689
|1.445
|0.054
|23
|Yuki Kunii
|Honda
|15
|2'08.693
|1.449
|0.004
|24
|Romano Fenati
|Husqvarna
|7
|2'08.721
|1.477
|0.028
|25
|Adrian Fernandez
|Husqvarna
|12
|2'09.018
|1.774
|0.297
|26
|Maximilian Kofler
|KTM
|13
|2'09.211
|1.967
|0.193
|27
|Riccardo Rossi
|KTM
|13
|2'09.539
|2.295
|0.328
|28
|Andi Gilang
|Honda
|3
|2'10.266
|3.022
|0.727
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