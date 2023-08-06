Moto3 Britanya: Mükemmel yarışı Alonso 28. sıradan başlayarak kazandı, Deniz şanssızlık yaşadı

4 haftalık yaz arasından geri dönen Moto3, sezonun 2. yarısına Britanya'nın Silverstone Pisti'nde start verdi.

Hızlı virajları, akıcı yapısı, Hangar düzlüğü ve meşhur "Maggots ve Becketts" bölümüyle takvimdeki en zevkli ve sevilen pistlerden olan Silverstone'un ev sahipliği yaptığı Britanya GP'de yarış bugün gerçekleştirildi.

Cumartesi günü pist üstü aksiyonunu etkileyen yağmur, Pazar sabahı da yağdı ama en azından Moto3 yarışı öncesinde pisti terk etmişti ve start öncesinde yağmur yoktu. Pist ise slick lastiklerle yarışılabilecek kadar kuruydu.

İkinci yarının ilk yarışı öncesinde Leopard Racing sürücüsü Jaume Masia pole pozisyonundaydı. Dün yağmurlu koşullarda güçlü bir tur atan Masia, Honda'sını ilk cebe yerleştirdi.

Yerel kahraman Scott Ogden ikinci cepteydi, şampiyona lideri Daniel Holgado ise ilk çizgiyi tamamlıyordu.

Ricciardo Rossi, Joel Kelso ve Xavier Artigas ikinci çizgide yer alıyordu. Artigas normalde sıralama turlarını 11. sırada tamamlamıştı çünkü kendisinin son derecesi silinmişti. Hakemler, ardından bu turun silinmemesine karar verdiler ve Artigas, 6. sıraya yükseldi.

Böylelikle Sasaki yedinci, Ivan Ortola sekizinci ve temsilcimiz Deniz Öncü de 9. sıraya gerilemiş oldu ve 9. cepten start aldı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Formasyon turunun başlangıcında büyük drama yaşandı: İkinci cepten kalkacak olan Ogden, motosikletini çalıştıramadı ve formasyon turuna başlayamadı!

Ogden böylelikle yarışa ilk çizgiden başlama hakkını kaybetti. Ogden sonrasında formasyon turuna başlayabildi ve pit yolundan başlamak zorunda kalmadı ama yine de gridin en gerisine yerleşti.

Böylelikle 28 sürücü de gride yerleşti ve sezonun 2. yarısı start aldı. Temsilcimiz Deniz, kelimenin tam anlamıyla inanılmaz bir start aldı.

Yarış startı:

Dokuzuncu sıradan kalkan Deniz, çizgiden çok iyi fırladı ve ilk viraj geride kalırken 4. sıradaydı. Üçüncü viraja gelinirken ikinci sıraya yükselen Deniz, ilk sektör geride kalırken ise liderdi!

Evet, doğru okudunuz: Deniz, tek sektörde 8 sıra kazanarak ilk sektörü lider tamamladı. Sonrasında tur içerisinde Masia ve Holgado ile mücadele eden Deniz, turu lider tamamlamayı başardı.

Böylelikle ilk turu Deniz, Masia, Holgado, Ortola, Sasaki ilk 5'i ile tamamladık.

İlk tura Deniz damga vurdu:

İkinci turda ilk sektörde Masia, Honda'sının düzlük avantajını da kullanarak ilk sıraya yükseldi. Sonrasında Deniz, Copse Virajı'na girilirken ufak bir hata yaptı ve 5. sıraya geriledi.

Üçüncü turda Masia yere düştü ve son sıraya geriledi. Dördüncü tur geride kalırken ön grup çok ama çok kalabalıktı, ön tarafta 18 sürücü de arka arkayaydı.

Holgado liderdi, yarışa 28. sıradan başlayan David Alonso tam 26 sıra kazanmıştı ve 2. sıradaydı. Deniz ise dördüncüydü.

Beşinci tura girdiğimizde Sasaki, Holgado'yu geçerek ilk sıraya yükseldi. Deniz ise harika bir çifte geçişle ikinci sıraya yükseldi.

Böylelikle beşinci tur geride kalırken Sasaki, Deniz, Alonso ilk 3'ü oluştu. Altıncı turda Deniz, liderlik için Sasaki'ye atak yapmayı denedi ama geçiş başarılı olamadı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ön grup 15 motosikletten oluşuyordu ve kaos hakimdi, gerçekten başka bir motor sporları serisinde göremeyeceğimiz seviyede bir rekabet bir söz konusuydu. Silverstone'daki Moto3 yarışı bir kez daha bize mükemmel bir mücadele izletiyordu.

Yedinci tur geride kaldığında Alonso liderdi, Deniz ikinciydi. Klasman her tur değişiyordu ve bu durum, son 3 tura kadar böyle devam etti.

Son 3 tura girdiğimizde Sasaki, Deniz, Moreira, Ortola ve Alonso ilk 5'i vardı. Ön grup hâlâ 15 sürücüden oluşuyordu ve pozisyonlar sürekli değişiyordu.

Galibiyet mücadelesinin son tur hatta son sektöre kalacağı belliydi.

Ön tarafta mücadele çok yakındı:

Son tura girilirken Holgado liderdi, Alonso ikinci ve Deniz üçüncüydü. Rekabet son seviyedeydi, herkes dirsek değdirerek yarışıyordu.

Son sektöre girilirken Alonso liderdi, onun yanında ise Sasaki ile Deniz vardı. Deniz, Stowe Virajı'nda Alonso'yu dışarıdan gelerek geçmeye çalıştı ama onun arka lastiğiyle temas yaşadı.

Klasik bir ön lastik-arka lastik temasında olduğu gibi ön lastiğiyle temas eden Deniz dışarı açıldı ve kendini 11. sırada buldu.

Alonso ise önde kalmayı başardı ve zafere uzandı. Yarışa tam 28. sıradan başlayan Alonso, inanılmaz bir yarış çıkardı ve motosiklet dünyasında Grand Prix kazanan ilk Kolombiyalı sürücü oldu.

Sasaki ikinci sırayı aldı ve üst üste 5. kez podyuma çıktı, şampiyona lideri Holgado ise podyumun son basamağında kendine yer buldu.

Ortola dördüncü olurken, 27. sıradan kalkan David Munoz ilk 5'i tamamladı.

Temsilcimiz Deniz ise son virajda şanssız bir temas yaşayıp 11. olmasına rağmen kesinlikle birçok pozitif şey çıkarabileceği bir yarışı geride bıraktı.

İlk olarak harika bir start alan ve ilk sektörde 8 sıra kazanarak liderliğe yükselen Deniz, bu kaotik yarışta sürekli olarak önlerde kaldı ve akıllıca sürdü. Rakiplerine kıyasla farklı çizgiler seçerek bize güzel ataklar izletti ve harika yarıştı.

Son turun son sektöründe Stowe Virajı'nda lider Alonso ile temas yaşanmasıydı podyum gelmesi içten bile değildi ve belki de yarış galibiyeti bile gelebilirdi.

Temsilcimiz Deniz'i bu güzel yarışı ve mücadelesi için tebrik ediyoruz.

Moto3'te sezon, 20 Ağustos'taki Avusturya GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: