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Moto3 / Silverstone Yarış raporu

Moto3 Britanya: Mükemmel yarışı Alonso 28. sıradan başlayarak kazandı, Deniz şanssızlık yaşadı

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı olan Britanya Grand Prix'sini 28. sıradan başlayan David Alonso kazanırken, temsilcimiz Deniz Öncü yarışın son sektöründe Alonso ile yaşadığı temas nedeniyle 11. sıraya geriledi ve yarışı orada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
David Alonso, GasGas Aspar Team

4 haftalık yaz arasından geri dönen Moto3, sezonun 2. yarısına Britanya'nın Silverstone Pisti'nde start verdi. 

Hızlı virajları, akıcı yapısı, Hangar düzlüğü ve meşhur "Maggots ve Becketts" bölümüyle takvimdeki en zevkli ve sevilen pistlerden olan Silverstone'un ev sahipliği yaptığı Britanya GP'de yarış bugün gerçekleştirildi. 

Cumartesi günü pist üstü aksiyonunu etkileyen yağmur, Pazar sabahı da yağdı ama en azından Moto3 yarışı öncesinde pisti terk etmişti ve start öncesinde yağmur yoktu. Pist ise slick lastiklerle yarışılabilecek kadar kuruydu. 

İkinci yarının ilk yarışı öncesinde Leopard Racing sürücüsü Jaume Masia pole pozisyonundaydı. Dün yağmurlu koşullarda güçlü bir tur atan Masia, Honda'sını ilk cebe yerleştirdi. 

Yerel kahraman Scott Ogden ikinci cepteydi, şampiyona lideri Daniel Holgado ise ilk çizgiyi tamamlıyordu. 

Ricciardo Rossi, Joel Kelso ve Xavier Artigas ikinci çizgide yer alıyordu. Artigas normalde sıralama turlarını 11. sırada tamamlamıştı çünkü kendisinin son derecesi silinmişti. Hakemler, ardından bu turun silinmemesine karar verdiler ve Artigas, 6. sıraya yükseldi. 

Böylelikle Sasaki yedinci, Ivan Ortola sekizinci ve temsilcimiz Deniz Öncü de 9. sıraya gerilemiş oldu ve 9. cepten start aldı. 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Formasyon turunun başlangıcında büyük drama yaşandı: İkinci cepten kalkacak olan Ogden, motosikletini çalıştıramadı ve formasyon turuna başlayamadı!

Ogden böylelikle yarışa ilk çizgiden başlama hakkını kaybetti. Ogden sonrasında formasyon turuna başlayabildi ve pit yolundan başlamak zorunda kalmadı ama yine de gridin en gerisine yerleşti. 

Böylelikle 28 sürücü de gride yerleşti ve sezonun 2. yarısı start aldı. Temsilcimiz Deniz, kelimenin tam anlamıyla inanılmaz bir start aldı. 

Yarış startı: 

 

Dokuzuncu sıradan kalkan Deniz, çizgiden çok iyi fırladı ve ilk viraj geride kalırken 4. sıradaydı. Üçüncü viraja gelinirken ikinci sıraya yükselen Deniz, ilk sektör geride kalırken ise liderdi! 

Evet, doğru okudunuz: Deniz, tek sektörde 8 sıra kazanarak ilk sektörü lider tamamladı. Sonrasında tur içerisinde Masia ve Holgado ile mücadele eden Deniz, turu lider tamamlamayı başardı. 

Böylelikle ilk turu Deniz, Masia, Holgado, Ortola, Sasaki ilk 5'i ile tamamladık.

İlk tura Deniz damga vurdu: 

 

İkinci turda ilk sektörde Masia, Honda'sının düzlük avantajını da kullanarak ilk sıraya yükseldi. Sonrasında Deniz, Copse Virajı'na girilirken ufak bir hata yaptı ve 5. sıraya geriledi. 

Üçüncü turda Masia yere düştü ve son sıraya geriledi. Dördüncü tur geride kalırken ön grup çok ama çok kalabalıktı, ön tarafta 18 sürücü de arka arkayaydı. 

Holgado liderdi, yarışa 28. sıradan başlayan David Alonso tam 26 sıra kazanmıştı ve 2. sıradaydı. Deniz ise dördüncüydü. 

Beşinci tura girdiğimizde Sasaki, Holgado'yu geçerek ilk sıraya yükseldi. Deniz ise harika bir çifte geçişle ikinci sıraya yükseldi. 

Böylelikle beşinci tur geride kalırken Sasaki, Deniz, Alonso ilk 3'ü oluştu. Altıncı turda Deniz, liderlik için Sasaki'ye atak yapmayı denedi ama geçiş başarılı olamadı. 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ön grup 15 motosikletten oluşuyordu ve kaos hakimdi, gerçekten başka bir motor sporları serisinde göremeyeceğimiz seviyede bir rekabet bir söz konusuydu. Silverstone'daki Moto3 yarışı bir kez daha bize mükemmel bir mücadele izletiyordu. 

Yedinci tur geride kaldığında Alonso liderdi, Deniz ikinciydi. Klasman her tur değişiyordu ve bu durum, son 3 tura kadar böyle devam etti. 

Son 3 tura girdiğimizde Sasaki, Deniz, Moreira, Ortola ve Alonso ilk 5'i vardı. Ön grup hâlâ 15 sürücüden oluşuyordu ve pozisyonlar sürekli değişiyordu. 

Galibiyet mücadelesinin son tur hatta son sektöre kalacağı belliydi. 

Ön tarafta mücadele çok yakındı: 

 

Son tura girilirken Holgado liderdi, Alonso ikinci ve Deniz üçüncüydü. Rekabet son seviyedeydi, herkes dirsek değdirerek yarışıyordu. 

Son sektöre girilirken Alonso liderdi, onun yanında ise Sasaki ile Deniz vardı. Deniz, Stowe Virajı'nda Alonso'yu dışarıdan gelerek geçmeye çalıştı ama onun arka lastiğiyle temas yaşadı. 

Klasik bir ön lastik-arka lastik temasında olduğu gibi ön lastiğiyle temas eden Deniz dışarı açıldı ve kendini 11. sırada buldu. 

Alonso ise önde kalmayı başardı ve zafere uzandı. Yarışa tam 28. sıradan başlayan Alonso, inanılmaz bir yarış çıkardı ve motosiklet dünyasında Grand Prix kazanan ilk Kolombiyalı sürücü oldu. 

 

Sasaki ikinci sırayı aldı ve üst üste 5. kez podyuma çıktı, şampiyona lideri Holgado ise podyumun son basamağında kendine yer buldu. 

Ortola dördüncü olurken, 27. sıradan kalkan David Munoz ilk 5'i tamamladı. 

Temsilcimiz Deniz ise son virajda şanssız bir temas yaşayıp 11. olmasına rağmen kesinlikle birçok pozitif şey çıkarabileceği bir yarışı geride bıraktı. 

İlk olarak harika bir start alan ve ilk sektörde 8 sıra kazanarak liderliğe yükselen Deniz, bu kaotik yarışta sürekli olarak önlerde kaldı ve akıllıca sürdü. Rakiplerine kıyasla farklı çizgiler seçerek bize güzel ataklar izletti ve harika yarıştı. 

Son turun son sektöründe Stowe Virajı'nda lider Alonso ile temas yaşanmasıydı podyum gelmesi içten bile değildi ve belki de yarış galibiyeti bile gelebilirdi. 

Temsilcimiz Deniz'i bu güzel yarışı ve mücadelesi için tebrik ediyoruz. 

Moto3'te sezon, 20 Ağustos'taki Avusturya GP ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 15 -       25
2 Japan A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 15 +0.152 0.152     20
3 Spain D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 15 +0.203 0.051     16
4
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 15 +0.337 0.134     13
5 Spain D. Munoz David Munoz BOE Motorsports 44 KTM 15 +0.471 0.134     11
6
D. Salvador David Salvador CIP
 38 KTM 15 +0.839 0.368     10
7 Brazil D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 15 +0.767       9
8
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 15 +0.892 0.125     8
9
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 15 +0.941 0.049     7
10 Italy R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 15 +0.977 0.036     6
11 Turkey D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 15 +1.140 0.163     5
12 Italy S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 15 +1.227 0.087     4
13 Italy R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 15 +1.331 0.104     3
14 Japan K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 15 +1.386 0.055     2
15 Japan R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 15 +1.572 0.186     1
16 Australia J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 15 +2.270 0.698      
17 United Kingdom S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 15 +1.902        
18 Spain J. Masia Jaume Masia Leopard Racing 5 Honda 15 +11.314 9.412      
19
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 15 +14.167 2.853      
20 Japan T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 15 +14.274 0.107      
21 Spain X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 15 +17.646 3.372      
22 Indonesia M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 15 +17.825 0.179      
23 Spain A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 15 +17.986 0.161      
24 France L. Fellon Lorenzo Fellon CIP 20 KTM 15 +20.763 2.777      
25 United Kingdom J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 15 +28.774 8.011      
dnf
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 13       Yarış dışı  
dnf Japan T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing 24 Honda 12       Yarış dışı  
dnf Italy M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 11       Yarış dışı  
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Moto3 Britanya: Kuruyan pistte Masia pole'ü aldı, Deniz sekizinci oldu

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