Moto3 Britanya: Kuruyan pistte Masia pole'ü aldı, Deniz sekizinci oldu

4 haftalık yaz arasından geri dönen Moto3, sezonun 2. yarısına Britanya'nın Silverstone Pisti'nde start verdi.

Hızlı virajları, akıcı yapısı, Hangar düzlüğü ve meşhur "Maggots ve Becketts" bölümüyle takvimdeki en zevkli ve sevilen pistlerden olan Silverstone'un ev sahipliği yaptığı Britanya GP'de sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

MotoGP sıralama seansında yoğun bir şekilde etkisini gösteren yağmur, Moto3 sıralama seansı öncesinde durmuştu ve pist giderek kuruyordu.

Q1'de sürücülerin 15 dakika boyunca turlamasıyla pist daha da kurudu ve 2 saate öncesine kıyasla çok daha iyi koşullar hakimdi.

Yine de koşullar oldukça zorluydu: Kurumaya başlayan ama kaygan bir pist, sadece 15 dakika süre ve sürekli olarak çıkan sarı bayraklar.

Sürücülerin sürekli olarak gelişen pist koşullarına adapte olması ve doğru anda turlayarak koşulları maksimize etmesi gerekiyordu.

Bu koşullarda yapılabilecek en iyi strateji ilk andan itibaren pistte olarak sürekli turlamak ve koşullarda tecrübe kazanarak her turda daha hızlı olmak.

Dolayısıyla temsilcimiz Deniz Öncü de dahil olmak üzere tüm sürücüler, Q2 başlar başlamaz tüm sürücüler piste çıktılar.

İlk denemeler geride kaldığında Jaume Masia, Scoot Ogden ve Tatsuki Suzuki ilk 3'ü oluşmuştu. Denis ise 9. sıradaydı.

İkinci turlar başladığında tüm sürücülerin dereceleri gelişiyordu ama yağmur da yeniden başlamıştı. İkinci turların ardından Suzuki ilk sıraya çıkmıştı, Deniz ise 15. sıraya gerilemişti.

Üçüncü turlara geldiğimizde ise Masia ilk sıraya çıktı, Ogden ise kendini yeniden ikinci sıraya attı. Moto3 sürücüleri bu zor koşullarla çok iyi baş ediyorlardı ve kaza görmemiştik.

Her turda ise dereceler gelişiyor ve klasman değişiyordu.

Dördüncü turlara geldiğimizde şampiyona lideri Holgado kaza yaptı! 3 tane kırmızı sektör derecesiyle gelen Holgado, son şikanın çıkışında büyük bir highside yaşadı ve seansa veda etti.

Son dakikaya girdiğimizde Masia, Ogden, Holgado, Sasaki sıralaması vardı ama herkes derecelerini geliştirerek geliyordu ve klasman değişebilirdi.

Derecesini geliştiren sürücüler oldu da hatta Ogden, pole pozisyonu için yeterli bir turla geldi ama Ogden, derecesini sarı bayraklar altında geliştirdiği için bu derecesi silindi. Böylelikle Masia ilk sırasını korudu ve pole pozisyonuna uzandı.

Yerel kahraman Scott Ogden aslında pole pozisyonu için yeterli bir derece kaydetse de derecesini sarı bayraklar altında geliştirdiği için derecesi silindi ve ikinci oldu. Şampiyona lideri Daniel Holgado kaza yapmasına rağmen önceden kaydettiği derecesi sayesinde üçüncü sırada kalmayı başardı.

Riccardo Rossi dördüncü sırayı alırken, Joel Kelso ilk 5'i tamamladı. Sasaki altıncı en hızlı zamanı kaydederken, Ivan Ortola yedinciydi.

Çizgiyi geçen son isim olan Deniz Öncü ise sekizinci sıradaydı. Temsilcimiz, yarınki Britanya GP'ye sekizinci cepten başlayacak.

Seans sonucu: