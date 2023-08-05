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Moto3 / Silverstone Sıralama turları raporu

Moto3 Britanya: Kuruyan pistte Masia pole'ü aldı, Deniz sekizinci oldu

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı olan Britanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Leopard Racing sürücüsü Jaume Masia'ya gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Jaume Masia, Leopard Racing

4 haftalık yaz arasından geri dönen Moto3, sezonun 2. yarısına Britanya'nın Silverstone Pisti'nde start verdi. 

Hızlı virajları, akıcı yapısı, Hangar düzlüğü ve meşhur "Maggots ve Becketts" bölümüyle takvimdeki en zevkli ve sevilen pistlerden olan Silverstone'un ev sahipliği yaptığı Britanya GP'de sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 

MotoGP sıralama seansında yoğun bir şekilde etkisini gösteren yağmur, Moto3 sıralama seansı öncesinde durmuştu ve pist giderek kuruyordu. 

Q1'de sürücülerin 15 dakika boyunca turlamasıyla pist daha da kurudu ve 2 saate öncesine kıyasla çok daha iyi koşullar hakimdi. 

Yine de koşullar oldukça zorluydu: Kurumaya başlayan ama kaygan bir pist, sadece 15 dakika süre ve sürekli olarak çıkan sarı bayraklar.

Sürücülerin sürekli olarak gelişen pist koşullarına adapte olması ve doğru anda turlayarak koşulları maksimize etmesi gerekiyordu. 

Bu koşullarda yapılabilecek en iyi strateji ilk andan itibaren pistte olarak sürekli turlamak ve koşullarda tecrübe kazanarak her turda daha hızlı olmak. 

Dolayısıyla temsilcimiz Deniz Öncü de dahil olmak üzere tüm sürücüler, Q2 başlar başlamaz tüm sürücüler piste çıktılar. 

İlk denemeler geride kaldığında Jaume Masia, Scoot Ogden ve Tatsuki Suzuki ilk 3'ü oluşmuştu. Denis ise 9. sıradaydı. 

İkinci turlar başladığında tüm sürücülerin dereceleri gelişiyordu ama yağmur da yeniden başlamıştı. İkinci turların ardından Suzuki ilk sıraya çıkmıştı, Deniz ise 15. sıraya gerilemişti. 

Üçüncü turlara geldiğimizde ise Masia ilk sıraya çıktı, Ogden ise kendini yeniden ikinci sıraya attı. Moto3 sürücüleri bu zor koşullarla çok iyi baş ediyorlardı ve kaza görmemiştik. 

Her turda ise dereceler gelişiyor ve klasman değişiyordu. 

 

Dördüncü turlara geldiğimizde şampiyona lideri Holgado kaza yaptı! 3 tane kırmızı sektör derecesiyle gelen Holgado, son şikanın çıkışında büyük bir highside yaşadı ve seansa veda etti. 

Son dakikaya girdiğimizde Masia, Ogden, Holgado, Sasaki sıralaması vardı ama herkes derecelerini geliştirerek geliyordu ve klasman değişebilirdi. 

Derecesini geliştiren sürücüler oldu da hatta Ogden, pole pozisyonu için yeterli bir turla geldi ama Ogden, derecesini sarı bayraklar altında geliştirdiği için bu derecesi silindi. Böylelikle Masia ilk sırasını korudu ve pole pozisyonuna uzandı. 

 

Yerel kahraman Scott Ogden aslında pole pozisyonu için yeterli bir derece kaydetse de derecesini sarı bayraklar altında geliştirdiği için derecesi silindi ve ikinci oldu. Şampiyona lideri Daniel Holgado kaza yapmasına rağmen önceden kaydettiği derecesi sayesinde üçüncü sırada kalmayı başardı. 

Riccardo Rossi dördüncü sırayı alırken, Joel Kelso ilk 5'i tamamladı. Sasaki altıncı en hızlı zamanı kaydederken, Ivan Ortola yedinciydi. 

Çizgiyi geçen son isim olan Deniz Öncü ise sekizinci sıradaydı. Temsilcimiz, yarınki Britanya GP'ye sekizinci cepten başlayacak. 

Seans sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Masia Jaume Masia Leopard Racing 5 Honda 6 2'25.072   146.186 226
2 United Kingdom S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 6 +0.363 0.363 145.821 219
3 Spain D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 4 +0.535 0.172 145.649 223
4 Italy R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 6 +0.604 0.069 145.580 226
5 Australia J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 6 +0.635 0.031 145.549 226
6 Japan A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 6 +0.818 0.183 145.367 224
7
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 6 +0.911 0.093 145.274 224
8 Turkey D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 6 +1.113 0.202 145.073 222
9 Japan T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing 24 Honda 6 +1.162 0.049 145.025 223
10 Italy S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 6 +1.183 0.021 145.004 221
11 Spain X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 4 +1.380 0.197 144.809 222
12
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 6 +1.579 0.199 144.612 222
13 Japan K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 6 +1.754 0.175 144.440 223
14 Italy R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 6 +1.894 0.140 144.302 219
15 Italy M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 6 +2.179 0.285 144.023 222
16
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 6 +2.186 0.007 144.016 225
17 Brazil D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 6 +2.442 0.256 143.766 225
18 Japan T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 4 +2.455 0.013 143.754 223
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Moto3 Britanya 3. antrenman: Yağmurlu seansın lideri Ortola, Deniz ikinci

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