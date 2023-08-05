Moto3 Britanya 3. antrenman: Yağmurlu seansın lideri Ortola, Deniz ikinci

Islak zeminde gerçekleşen seans, ciddi kızaklamaya ve görüş eksikliklerine yol açtı, bu da tur zamanların ciddi anlamda yavaşlaması ve birçok sürücünün yol tutuşu bulamayarak hata yapması anlamına geliyordu.

İlk olarak seans başladıktan kısa süre sonra Scott Ogden kendini yerde buldu, onu Diogo Moreira, Jaume Masia ve şampiyona lideri Daniel Holgado gibi önemli isimler takip etti.

Bu isimlerden Masia piste dönse de sonradan yeniden kaza yaptı ve bu kez bir sorun nedeniyle pite dönmek zorunda kaldı.

Bitime yedi dakika kala 2.33.279 yapan Xavi Artigas zirveye yükseldi, bu dakikalarda pist nispeten hızlanmaktaydı.

Derecelerin hızla geliştiği son dakikalarda zirveyi 2.31.106 ile ilk seansın lideri Ivan Ortola aldı, kendisinin bu derecesini geçebilen çıkmadı.

Ortola'yı temsilcimiz Deniz Öncü takip etti, dün ilk seansı 14, ikinci seansı yedinci tamamlayan Deniz, ıslak zeminde ustalığını konuşturdu ve damalı bayrağı ikinci en hızlı dereceyle gördü.

İlk beşi bir diğer iyi yağmur sürücüsü Tatsuki Suzuki, Lorenzo Fellon ve hafta sonuna güçlü başlayan isimlerden Stefano Nepa tamamladı.

David Munoz altıncı olurken, bir süre liderlik koltuğunda yer alan Artigas yedinci sıradaydı.

İlk onu tamamlayan isimlerse Syarifuddin Azman, Joel Kelso ve David Alonso.

Ortola ilk sırada yer alırken, onu ilk beşte Deniz Öncü, Tatsuki Suzuki, Lorenzo Fellon ve Stefano Nepa takip etti. David Munoz altıncı olurken, Xavi Artigas, Syarifuddin Azman, Joel Kelso ve David Alonso ilk 10'u tamamladı.