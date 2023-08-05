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Moto3 Britanya 3. antrenman: Yağmurlu seansın lideri Ortola, Deniz ikinci

Cumartesi sabahı başlayan yağmur seansın tamamını etkiledi, heyecanlı geçen seansta Ivan Ortola en hızlı zamanın sahibi oldu.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Islak zeminde gerçekleşen seans, ciddi kızaklamaya ve görüş eksikliklerine yol açtı, bu da tur zamanların ciddi anlamda yavaşlaması ve birçok sürücünün yol tutuşu bulamayarak hata yapması anlamına geliyordu.

İlk olarak seans başladıktan kısa süre sonra Scott Ogden kendini yerde buldu, onu Diogo Moreira, Jaume Masia ve şampiyona lideri Daniel Holgado gibi önemli isimler takip etti.

Bu isimlerden Masia piste dönse de sonradan yeniden kaza yaptı ve bu kez bir sorun nedeniyle pite dönmek zorunda kaldı.

Bitime yedi dakika kala 2.33.279 yapan Xavi Artigas zirveye yükseldi, bu dakikalarda pist nispeten hızlanmaktaydı.

Derecelerin hızla geliştiği son dakikalarda zirveyi 2.31.106 ile ilk seansın lideri Ivan Ortola aldı, kendisinin bu derecesini geçebilen çıkmadı.

Ortola'yı temsilcimiz Deniz Öncü takip etti, dün ilk seansı 14, ikinci seansı yedinci tamamlayan Deniz, ıslak zeminde ustalığını konuşturdu ve damalı bayrağı ikinci en hızlı dereceyle gördü.

İlk beşi bir diğer iyi yağmur sürücüsü Tatsuki Suzuki, Lorenzo Fellon ve hafta sonuna güçlü başlayan isimlerden Stefano Nepa tamamladı.

David Munoz altıncı olurken, bir süre liderlik koltuğunda yer alan Artigas yedinci sıradaydı.

İlk onu tamamlayan isimlerse Syarifuddin Azman, Joel Kelso ve David Alonso.

Ortola ilk sırada yer alırken, onu ilk beşte Deniz Öncü, Tatsuki Suzuki, Lorenzo Fellon ve Stefano Nepa takip etti. David Munoz altıncı olurken, Xavi Artigas, Syarifuddin Azman, Joel Kelso ve David Alonso ilk 10'u tamamladı.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 11 2'31.106   140.563  
2 Turkey D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 11 +0.267 0.267 140.315  
3 Japan T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing 24 Honda 9 +0.393 0.126 140.198  
4 France L. Fellon Lorenzo Fellon CIP 20 KTM 11 +0.444 0.051 140.151  
5 Italy S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 10 +0.640 0.196 139.970  
6 Spain D. Munoz David Munoz BOE Motorsports 44 KTM 9 +0.691 0.051 139.923  
7 Spain X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 11 +0.714 0.023 139.902  
8
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 10 +1.142 0.428 139.509  
9 Australia J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 10 +1.340 0.198 139.328  
10
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 11 +1.518 0.178 139.165  
11 Spain J. Masia Jaume Masia Leopard Racing 5 Honda 6 +1.660 0.142 139.036  
12 Italy R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 9 +1.966 0.306 138.758  
13 Japan A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 11 +1.983 0.017 138.742  
14
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 11 +2.648 0.665 138.142  
15 United Kingdom S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 8 +2.775 0.127 138.028  
16
D. Salvador David Salvador CIP
 38 KTM 10 +2.788 0.013 138.017  
17 Italy M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 11 +2.835 0.047 137.974  
18 Japan R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 9 +2.867 0.032 137.946  
19 Japan T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 11 +3.327 0.460 137.535  
20 Italy R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 11 +3.337 0.010 137.526  
21 Brazil D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 8 +3.550 0.213 137.337  
22 Indonesia M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 11 +3.789 0.239 137.125  
23
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 11 +4.008 0.219 136.931  
24
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 10 +4.450 0.442 136.542  
25 Spain D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 3 +5.254 0.804 135.840  
26 Japan K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 11 +5.731 0.477 135.427  
27 United Kingdom J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 9 +6.272 0.541 134.961  
  Spain A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 11 +10.216 3.944 131.662  
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Moto3 Britanya 2. antrenman: Masia lider, Deniz yedinci sırada

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