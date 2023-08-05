Moto3 Britanya 3. antrenman: Yağmurlu seansın lideri Ortola, Deniz ikinci
Cumartesi sabahı başlayan yağmur seansın tamamını etkiledi, heyecanlı geçen seansta Ivan Ortola en hızlı zamanın sahibi oldu.
Islak zeminde gerçekleşen seans, ciddi kızaklamaya ve görüş eksikliklerine yol açtı, bu da tur zamanların ciddi anlamda yavaşlaması ve birçok sürücünün yol tutuşu bulamayarak hata yapması anlamına geliyordu.
İlk olarak seans başladıktan kısa süre sonra Scott Ogden kendini yerde buldu, onu Diogo Moreira, Jaume Masia ve şampiyona lideri Daniel Holgado gibi önemli isimler takip etti.
Bu isimlerden Masia piste dönse de sonradan yeniden kaza yaptı ve bu kez bir sorun nedeniyle pite dönmek zorunda kaldı.
Bitime yedi dakika kala 2.33.279 yapan Xavi Artigas zirveye yükseldi, bu dakikalarda pist nispeten hızlanmaktaydı.
Derecelerin hızla geliştiği son dakikalarda zirveyi 2.31.106 ile ilk seansın lideri Ivan Ortola aldı, kendisinin bu derecesini geçebilen çıkmadı.
Ortola'yı temsilcimiz Deniz Öncü takip etti, dün ilk seansı 14, ikinci seansı yedinci tamamlayan Deniz, ıslak zeminde ustalığını konuşturdu ve damalı bayrağı ikinci en hızlı dereceyle gördü.
İlk beşi bir diğer iyi yağmur sürücüsü Tatsuki Suzuki, Lorenzo Fellon ve hafta sonuna güçlü başlayan isimlerden Stefano Nepa tamamladı.
David Munoz altıncı olurken, bir süre liderlik koltuğunda yer alan Artigas yedinci sıradaydı.
İlk onu tamamlayan isimlerse Syarifuddin Azman, Joel Kelso ve David Alonso.
Ortola ilk sırada yer alırken, onu ilk beşte Deniz Öncü, Tatsuki Suzuki, Lorenzo Fellon ve Stefano Nepa takip etti. David Munoz altıncı olurken, Xavi Artigas, Syarifuddin Azman, Joel Kelso ve David Alonso ilk 10'u tamamladı.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|11
|2'31.106
|140.563
|2
|D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|11
|+0.267
|0.267
|140.315
|3
|T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|9
|+0.393
|0.126
|140.198
|4
|L. Fellon Lorenzo Fellon CIP
|20
|KTM
|11
|+0.444
|0.051
|140.151
|5
|S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|10
|+0.640
|0.196
|139.970
|6
|D. Munoz David Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|9
|+0.691
|0.051
|139.923
|7
|X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|11
|+0.714
|0.023
|139.902
|8
|
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|10
|+1.142
|0.428
|139.509
|9
|J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|10
|+1.340
|0.198
|139.328
|10
|
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|11
|+1.518
|0.178
|139.165
|11
|J. Masia Jaume Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|6
|+1.660
|0.142
|139.036
|12
|R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|9
|+1.966
|0.306
|138.758
|13
|A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|11
|+1.983
|0.017
|138.742
|14
|
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|11
|+2.648
|0.665
|138.142
|15
|S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|8
|+2.775
|0.127
|138.028
|16
|
D. Salvador David Salvador CIP
|38
|KTM
|10
|+2.788
|0.013
|138.017
|17
|M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|11
|+2.835
|0.047
|137.974
|18
|R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|9
|+2.867
|0.032
|137.946
|19
|T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|11
|+3.327
|0.460
|137.535
|20
|R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|11
|+3.337
|0.010
|137.526
|21
|D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|8
|+3.550
|0.213
|137.337
|22
|M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|11
|+3.789
|0.239
|137.125
|23
|
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|11
|+4.008
|0.219
|136.931
|24
|
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|10
|+4.450
|0.442
|136.542
|25
|D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|3
|+5.254
|0.804
|135.840
|26
|K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|11
|+5.731
|0.477
|135.427
|27
|J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|9
|+6.272
|0.541
|134.961
|A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|11
|+10.216
|3.944
|131.662
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