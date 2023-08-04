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Moto3 Antrenman raporu

Moto3 Britanya 2. antrenman: Masia lider, Deniz yedinci sırada

Moto3'te ikinci antrenman seansı da geride kaldı, Jaume Masia seansı son dakikalarda lider tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü yedinci sıradaydı.

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Jaume Masia, Leopard Racing

İlk antrenman seansını zirvede tamamlayan Ortola, bu seansta da hız kesmedi ve hızlıca liderlik koltuğunu kapmayı başardı.

Ortola'yı ilk dakikalarda Jaume Masia, Ayumu Sasaki ve Stefano Nepa takip etmekteydi.

Seansın son 12 dakikasına girilirken 2.12.608 yapan Masia liderliği aldı, onu 0.016 saniye geriden Romano Fenati takip etmekteydi.

Bitime üç dakika kala rekabet kızıştı, ilk olarak Moreira zirveye çıktı, sonrasında Masia yerini geri almayı başardı.

Kısa süre sonra Tatsuki Suzuki de Moreira'yı geçti ve ikinciliğe yükseldi, Nepa da beşinciliğe kadar gerileyen Fenati'yi geride bırakmayı başardı.

Damalı bayrak sallanırken kimse derecesini geliştiremedi, böylece Masia ikinci antrenman seansını zirvede tamamlamayı başardı.

İlk beşi Suzuki, Moreira, Nepa ve Fenati tamamlarken, uzun süre liderlik koltuğunda yer alan Ortola altıncıydı.

Son dakikalarda derecesini geliştirmeye çalışan temsilcimiz Deniz Öncü istediği zamanı yakalayamasa da seansı yedinci tamamladı.

İlk onu Jose Antonio Rueda, Ayumu Sasaki ve Riccardo Rossi tamamladı. Şampiyona lideri Daniel Holgado ise 14. sıradaydı.

 

         
Sürücü bilgisi
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Masia Jaume Masia Leopard Racing 5 Honda 12 2'11.403 161.640
2 Japan T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing 24 Honda 10 +0.113 0.113 161.501
3 Brazil D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 11 +0.450 0.337 161.088
4 Italy S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 11 +0.625 0.175 160.874
5 Italy R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 12 +0.638 0.013 160.859
6
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
48 KTM 11 +0.802 0.164 160.659
7 Turkey D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 12 +0.832 0.030 160.623
8
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
99 KTM 11 +0.878 0.046 160.567
9 Japan A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 8 +0.886 0.008 160.557
10 Italy R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 11 +1.233 0.347 160.137
11 United Kingdom S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 11 +1.401 0.168 159.934
12 Italy M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 12 +1.503 0.102 159.812
13 Japan K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 11 +1.568 0.065 159.734
14 Spain D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 12 +1.610 0.042 159.683
15 Spain D. Munoz David Munoz BOE Motorsports 44 KTM 8 +1.711 0.101 159.562
16
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
80 GASGAS 13 +1.818 0.107 159.434
17 France L. Fellon Lorenzo Fellon CIP 20 KTM 9 +1.860 0.042 159.384
18
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
95 Husqvarna 8 +1.920 0.060 159.312
19 United Kingdom J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 12 +2.043 0.123 159.165
20 Japan R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 11 +2.247 0.204 158.922
21 Japan T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 11 +2.388 0.141 158.755
22
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
7 KTM 11 +2.479 0.091 158.647
23 Spain A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 11 +2.646 0.167 158.449
24 Australia J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 8 +2.695 0.049 158.391
25
D. Salvador David Salvador CIP
38 KTM 10 +2.878 0.183 158.175
26
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
63 KTM 9 +2.890 0.012 158.161
27 Indonesia M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 10 +3.077 0.187 157.941
28 Spain X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 12 +3.286 0.209 157.696
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Moto3 Britanya 1. antrenman: Ortola zirvede, Deniz 14. sırada

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