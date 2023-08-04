Moto3 Britanya 2. antrenman: Masia lider, Deniz yedinci sırada
Moto3'te ikinci antrenman seansı da geride kaldı, Jaume Masia seansı son dakikalarda lider tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü yedinci sıradaydı.
İlk antrenman seansını zirvede tamamlayan Ortola, bu seansta da hız kesmedi ve hızlıca liderlik koltuğunu kapmayı başardı.
Ortola'yı ilk dakikalarda Jaume Masia, Ayumu Sasaki ve Stefano Nepa takip etmekteydi.
Seansın son 12 dakikasına girilirken 2.12.608 yapan Masia liderliği aldı, onu 0.016 saniye geriden Romano Fenati takip etmekteydi.
Bitime üç dakika kala rekabet kızıştı, ilk olarak Moreira zirveye çıktı, sonrasında Masia yerini geri almayı başardı.
Kısa süre sonra Tatsuki Suzuki de Moreira'yı geçti ve ikinciliğe yükseldi, Nepa da beşinciliğe kadar gerileyen Fenati'yi geride bırakmayı başardı.
Damalı bayrak sallanırken kimse derecesini geliştiremedi, böylece Masia ikinci antrenman seansını zirvede tamamlamayı başardı.
İlk beşi Suzuki, Moreira, Nepa ve Fenati tamamlarken, uzun süre liderlik koltuğunda yer alan Ortola altıncıydı.
Son dakikalarda derecesini geliştirmeye çalışan temsilcimiz Deniz Öncü istediği zamanı yakalayamasa da seansı yedinci tamamladı.
İlk onu Jose Antonio Rueda, Ayumu Sasaki ve Riccardo Rossi tamamladı. Şampiyona lideri Daniel Holgado ise 14. sıradaydı.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Masia Jaume Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|12
|2'11.403
|161.640
|2
|T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|10
|+0.113
|0.113
|161.501
|3
|D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|11
|+0.450
|0.337
|161.088
|4
|S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|11
|+0.625
|0.175
|160.874
|5
|R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|12
|+0.638
|0.013
|160.859
|6
|
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|11
|+0.802
|0.164
|160.659
|7
|D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|12
|+0.832
|0.030
|160.623
|8
|
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|11
|+0.878
|0.046
|160.567
|9
|A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|8
|+0.886
|0.008
|160.557
|10
|R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|11
|+1.233
|0.347
|160.137
|11
|S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|11
|+1.401
|0.168
|159.934
|12
|M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|12
|+1.503
|0.102
|159.812
|13
|K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|11
|+1.568
|0.065
|159.734
|14
|D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|12
|+1.610
|0.042
|159.683
|15
|D. Munoz David Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|8
|+1.711
|0.101
|159.562
|16
|
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|13
|+1.818
|0.107
|159.434
|17
|L. Fellon Lorenzo Fellon CIP
|20
|KTM
|9
|+1.860
|0.042
|159.384
|18
|
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|8
|+1.920
|0.060
|159.312
|19
|J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|12
|+2.043
|0.123
|159.165
|20
|R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|11
|+2.247
|0.204
|158.922
|21
|T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|11
|+2.388
|0.141
|158.755
|22
|
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|11
|+2.479
|0.091
|158.647
|23
|A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|11
|+2.646
|0.167
|158.449
|24
|J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|8
|+2.695
|0.049
|158.391
|25
|
D. Salvador David Salvador CIP
|38
|KTM
|10
|+2.878
|0.183
|158.175
|26
|
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|9
|+2.890
|0.012
|158.161
|27
|M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|10
|+3.077
|0.187
|157.941
|28
|X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|12
|+3.286
|0.209
|157.696
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