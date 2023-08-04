Moto3 Britanya 1. antrenman: Ortola zirvede, Deniz 14. sırada

Uzun süre sonra piste çıkan sürücüler, hızlıca ısındılar ve zaman turlarına başlayarak boş geçen Temmuz ayının acısını çıkarttılar.

Altıncı dakikaya ulaştığımızda ve ilk zaman turları tamamlandığında Diogo Moreira zirvedeydi, ancak kendisi kısa süre içinde birçok isme geçildi. Zirveye ise 2.14.549 ile Romano Fenati yükseldi.

Fenati sonrasında derecesini 2.13.642'ye kadar çekti, kendisini Ayumu Sasaki, Tetsuya Suzuki, Ortola ve Stefano Nepa takip etmekteydi.

Seansın 14. dakikasında David Munoz ve Ryusei Yamanaka'dan peş peşe kazalar geldi, neyse ki iki isim de yola devam edebildi.

Bitime sekiz dakika kala dereceler gelişmeye başladı, ilk olarak 2.13.066 yapan Jaume Masia liderliğe yükseldi, sonrasında da Moreira'nın ikinciliğe çıktığını gördük.

Masia'nın derecesini kimse geçemeyecek gibiydi, ancak son 20 saniyeye girilirken 2.12.817 yapan Ortola liderliği aldı ve seansı zirvede tamamlamayı başardı!

Masia az farkla ikinci olurken, Sasaki üç, Nepa dört, Moreira beşinci sıralarda yer aldılar.

Fenati son dakikalarda derecesini geliştiremeyerek altıncılıkla yetinirken, şampiyona lideri Daniel Holgado yedinci sıradaydı.

Seansın ilk üç dakikasında piste çıkmayan ve belli bir noktaya kadar ciddi zaman turları atmayan temsilcimiz Deniz Öncü ise bir ara altıncılığa kadar yükseldiği seansı 14. tamamladı.