Moto3 Barselona: Guevara rahat kazandı, Deniz beşinci oldu

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Moto3'te sezon bu hafta sonu Barselona'da devam ederken, cumartesi günkü sıralama turlarında pole pozisyonu, Deniz Öncü'yü sadece 0.1 saniye farkla mağlup eden Dennis Foggia'nın olmuştu.

Epey sıcak şartlarda başlayan yarışta Foggia temiz bir start aldı ve ilk virajda liderliğini korudu. Deniz iyi başlasa da, ilk viraj öncesinde birkaç sıra kaybetti.

İlk turun ardından sıralama Foggia, Izan Guevara, Sergio Garcia ve Deniz şeklinde oldu.

Foggia'nın takım arkadaşı Tatsuki Suzuki sonraki turlarda öndekileri teker teker geçti ve bitime 18 tur kala yarışın liderliğini de eline geçirdi.

Deniz'in de içerisinde bulunduğu bu lider grupta sıralama sürekli olarak değişiyordu ve liderlik son 17 tur kala Guevara'ya geçti. Kısa süre sonra kendisini önce Garcia, sonra da Suzuki geçti.

Bitime 15 tur kala büyük bir drama yaşandı ve yarışa pole pozisyonundan başlayan Foggia, motosikletindeki problem nedeniyle yarışa veda etti.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz bu süreçte tempoyu yükseltti ve öndekileri geçerek lider Suzuki'nin ardına geldi. Deniz ön tarafta Suzuki'yi sıkıştırırken, arkalarında pozisyon mücadelesi veren Daniel Holgado, Ryusei Yamanaka ve David Salvador temas yaşayarak yerde kaldılar. Bunun üzerine 3. ve 4. sektörlerde sarı bayrak çıktı. Tekrarlarda Yamanaka'nın kazaya sebebiyet verdiği görüldü.

Ön tarafta Deniz, güzel bir atakla liderliği eline geçirmeyi başardı ve bitime 11 tur kala yeni sıralama Deniz, Garcia, Guevara şeklinde oldu. Fakat Deniz, start finiş düzlüğüne gelirken momentum kaybetti ve sıralama yeniden değişti.

David Munoz liderliği alırken, Guevara ikinciliğe çıktı. Deniz ise yedinci sıraya kadar geriledi. Munoz'un liderlik yaklaşık iki tur sürdü ve sonrasında kendisini Adrian Fernandez geçti.

Liderlik sonraki turlarda el değiştirmeye devam ederken, Deniz tekrar ön bölüme döndü ve ikinciliğe çıktı. Temsilcimiz bir noktada liderliği alsa da, Guevara ilk virajda temsilcimizi geride bıraktı.

Guevara sonrasında çok iyi bir tempo yakaladı ve en yakın rakibiyle arasını yarım saniyenin üzerine çıkardı. Bu bölümde sürücüler arasında kopmalar da yaşandı.

Bitime dört tur kala Guevara, Garcia'nın 0.7 saniye önünde lider, Garcia ikinci ve Munoz üçüncüydü.

Guevara, son bölümde hata yapmadı ve farkı daha da açarak galibiyete ulaşan isim oldu. İspanyol sürücü böylelikle bu yılki ikinci zaferini kazandı.

İkincilik mücadelesi Garcia, Munoz ve Suzuki arasında geçti. Son turun son virajına kadar devam eden bu üçlü savaşın galibi Munoz olurken, podyumu Suzuki tamamladı.

Garcia'nın dördüncü olduğu yarışta Deniz beşinci, Carlos Tatay altıncı, John McPhee yedinci ve Jaume Masia sekizinci oldu.

İlk onu Fernandez ve Xavier Artigas tamamladı.

Bu sonuçların ardından Guevara puanını 134 yaparken, Garcia 150 puanla şampiyona liderliğini sürdürdü.

Temsilcimiz Deniz ise topladığı 11 puanla 82 puana ulaştı ve şampiyona beşinciliğine çıktı.

Moto3'te sezonun bir sonraki yarışı 19 Haziran'da Sachsenring'de yapılacak.

Yarış sonucu: