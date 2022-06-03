Moto3 Barselona 1. antrenman: Guevara lider, Deniz kaza yaptı

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Izan Guevara, Katalonya'da gerçekleştirilen ilk Moto3 antrenman seansında 1:48.675'lik bir zaman turu çıkarıp, zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Daniel Holgado 0.195 saniye geride ikinci oldu.

Son yarışlarda istediği sonuçları alamayan Dennis Foggia ise üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sırada yer alan Jaume Masia 1:49'un altına inmesi başaran son isimdi. Arkasında, liderin yarım saniye gerisinde olan iki Honda sürücüsü Tatsuki Suzuki ve Andrea Migno yer aldı.

Şampiyona lideri Sergio Garcia, kendi ülkesindeki yarışta ilk seansta yedinci oldu.

İlk onu sırasıyla Carlos Tatay, David Munoz ve Kaito Toba tamamladı. En hızlı on sürücü 0.841 saniye içerisinde dizildi.

Antrenman seansında iki sürücü kaza yaptı: Tatay 5. virajda yerde kalırken, seansın sonlarına doğru temsilcimiz Deniz Öncü ilk virajda kaza yaptı. İkisi de kazalarında herhangi bir yara almadı.

Deniz, seansı 1.244 saniye geride 16. sırada tamamladı.

Bu hafta sonu Mugello'da kaza yapan ve köprücük kemiğini kıran Ayumu Sasaki ile Alberto Surra yer almıyor.

Diogo Moreira, Mugello'da bileğini kırsa da ilk antrenmanda yer aldı. Fakat KTM sürücüsü yalnızca altı tur tur atarak 29. oldu.

Seans sonucu: