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Moto3 / Barcelona Antrenman raporu

Moto3 Barselona 1. antrenman: Guevara lider, Deniz kaza yaptı

GasGas sürücüsü Izan Guevara, Barselona'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim oldu.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Moto3 Barselona 1. antrenman: Guevara lider, Deniz kaza yaptı
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Izan Guevara, Katalonya'da gerçekleştirilen ilk Moto3 antrenman seansında 1:48.675'lik bir zaman turu çıkarıp, zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Daniel Holgado 0.195 saniye geride ikinci oldu.

Son yarışlarda istediği sonuçları alamayan Dennis Foggia ise üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sırada yer alan Jaume Masia 1:49'un altına inmesi başaran son isimdi. Arkasında, liderin yarım saniye gerisinde olan iki Honda sürücüsü Tatsuki Suzuki ve Andrea Migno yer aldı.

Şampiyona lideri Sergio Garcia, kendi ülkesindeki yarışta ilk seansta yedinci oldu.

İlk onu sırasıyla Carlos Tatay, David Munoz ve Kaito Toba tamamladı. En hızlı on sürücü 0.841 saniye içerisinde dizildi.

Antrenman seansında iki sürücü kaza yaptı: Tatay 5. virajda yerde kalırken, seansın sonlarına doğru temsilcimiz Deniz Öncü ilk virajda kaza yaptı. İkisi de kazalarında herhangi bir yara almadı.

Deniz, seansı 1.244 saniye geride 16. sırada tamamladı.

Bu hafta sonu Mugello'da kaza yapan ve köprücük kemiğini kıran Ayumu Sasaki ile Alberto Surra yer almıyor.

Diogo Moreira, Mugello'da bileğini kırsa da ilk antrenmanda yer aldı. Fakat KTM sürücüsü yalnızca altı tur tur atarak 29. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Izan Guevara GASGAS 16 1'48.675  
2 Spain Daniel Holgado KTM 15 1'48.870 0.195
3 Italy Dennis Foggia Honda 17 1'48.962 0.287
4 Spain Jaume Masia KTM 16 1'48.978 0.303
5 Japan Tatsuki Suzuki Honda 15 1'49.081 0.406
6 Italy Andrea Migno Honda 16 1'49.188 0.513
7 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 17 1'49.392 0.717
8 Spain Carlos Tatay CF MOTO 18 1'49.451 0.776
9 Spain David Munoz KTM 16 1'49.468 0.793
10 Japan Kaito Toba KTM 15 1'49.516 0.841
11 Italy Riccardo Rossi Honda 17 1'49.573 0.898
12 Japan Ryusei Yamanaka KTM 15 1'49.595 0.920
13 France Lorenzo Fellon Honda 16 1'49.611 0.936
14 Australia Joel Kelso KTM 14 1'49.704 1.029
15 David Salvador Husqvarna 16 1'49.757 1.082
16 Turkey Deniz Öncü KTM 15 1'49.919 1.244
17 Ivan Ortola KTM 17 1'49.949 1.274
18 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 16 1'50.126 1.451
19 Italy Stefano Nepa KTM 14 1'50.259 1.584
20 United Kingdom John McPhee Husqvarna 13 1'50.386 1.711
21 Mexico Adrian Fernandez KTM 16 1'50.399 1.724
22 United Kingdom Scott Ogden Honda 16 1'50.443 1.768
23 Japan Taiyo Furusato Honda 16 1'50.578 1.903
24 Spain Xavier Artigas CF MOTO 16 1'50.832 2.157
25 Syarifuddin Azman Honda 14 1'50.858 2.183
26 Italy Matteo Bertelle KTM 18 1'51.188 2.513
27 Italy Elia Bartolini KTM 17 1'51.560 2.885
28 United Kingdom Joshua Whatley Honda 16 1'51.729 3.054
29 Brazil Diogo Moreira KTM 6 1'52.301 3.626
30 Spain Ana Carrasco KTM 15 1'53.057 4.382
31 Marcos Uriarte Honda 14 1'53.873 5.198
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