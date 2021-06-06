Moto3 Barselona: Garcia kazandı, Deniz Öncü 3. olarak ilk podyumunu aldı!

Tam manasıyla Moto3 mücadelesinin yaşandığı Barselona'da liderlik birçok kez el değiştirdi ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başaran isim Sergio Garcia oldu.

Jeremy Alcoba 0.015 sn geride ikinci olurken Deniz Öncü sadece 0.1 sn geride üçüncü olarak grand prix yarışlarındaki ilk podyumunu almayı başardı.

Daha önce birçok kez podyuma ve galibiyete yaklaşan Deniz, yarış boyunca lider grubun içerisinde yer aldı. Bir ara 14. sıraya kadar gerileyen Deniz, 10. turda yaptığı ataklarıyla liderliğe yükseldi. Bir ara yine 10. sıraya kadar gerileyen Deniz, son turlardaki akıllıca sürüşü ve sakin kalmasıyla yeniden yükselişe geçti ve liderlik mücadelesine ortak oldu.

Deniz son turlardaki kazalardan uzak durarak yarışı 4. sırada noktaladı ancak 3. sırada yarışı noktalayan Masia'nın pist sınırlarını aşıp ceza almasının ardından 3. sırada yarışı tamamladı ve Moto3'teki ilk podyumunu aldı.

Deniz'in ikiz kardeşi Can Öncü, 2 sene önce serinin en genç kazanan ismi olmuştu. Deniz böylece ikiz kardeşinin ardından motosiklet grand prix yarışlarında podyuma çıkan ikinci Türk oldu.

Yarışın son turunda yaşanan temaslar nedeniyle arka taraflarda birçok sürücü yarış dışı kaldı ve damalı bayrak sallanırken aynı zamanda kırmızı bayrağın sallandığı ekranlara yansıdı. Bir süre beklemenin ardından kırmızı bayrağa rağmen yarışın tam mesafesinin kat edildiği duyuruldu ve böylece damalı bayraktaki sonuç kesinleşti ve Deniz'in podyumu da garantilenmiş oldu.

Yarışın ardından göz yaşlarını tutamayan Deniz, "Buna inanamıyorum, şu an podyumdayım. Konuşamıyorum bile çünkü inanılmaz bir his. Bana destek verenlere, herkese çok teşekkür ederim." dedi.

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