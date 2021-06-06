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Moto3 / Barselona Yarış raporu

Moto3 Barselona: Garcia kazandı, Deniz Öncü 3. olarak ilk podyumunu aldı!

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Moto3 şampiyonasının İspanya'nın Barselona-Katalonya pistinde gerçekleştirilen 7. yarışında kazanan isim Sergio Garcia olurken temsilcimiz Deniz Öncü 3. oldu.

Moto3 Barselona: Garcia kazandı, Deniz Öncü 3. olarak ilk podyumunu aldı!

Tam manasıyla Moto3 mücadelesinin yaşandığı Barselona'da liderlik birçok kez el değiştirdi ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başaran isim Sergio Garcia oldu.

Jeremy Alcoba 0.015 sn geride ikinci olurken Deniz Öncü sadece 0.1 sn geride üçüncü olarak grand prix yarışlarındaki ilk podyumunu almayı başardı.

Daha önce birçok kez podyuma ve galibiyete yaklaşan Deniz, yarış boyunca lider grubun içerisinde yer aldı. Bir ara 14. sıraya kadar gerileyen Deniz, 10. turda yaptığı ataklarıyla liderliğe yükseldi. Bir ara yine 10. sıraya kadar gerileyen Deniz, son turlardaki akıllıca sürüşü ve sakin kalmasıyla yeniden yükselişe geçti ve liderlik mücadelesine ortak oldu.

Deniz son turlardaki kazalardan uzak durarak yarışı 4. sırada noktaladı ancak 3. sırada yarışı noktalayan Masia'nın pist sınırlarını aşıp ceza almasının ardından 3. sırada yarışı tamamladı ve Moto3'teki ilk podyumunu aldı.

Deniz'in ikiz kardeşi Can Öncü, 2 sene önce serinin en genç kazanan ismi olmuştu. Deniz böylece ikiz kardeşinin ardından motosiklet grand prix yarışlarında podyuma çıkan ikinci Türk oldu.

Yarışın son turunda yaşanan temaslar nedeniyle arka taraflarda birçok sürücü yarış dışı kaldı ve damalı bayrak sallanırken aynı zamanda kırmızı bayrağın sallandığı ekranlara yansıdı. Bir süre beklemenin ardından kırmızı bayrağa rağmen yarışın tam mesafesinin kat edildiği duyuruldu ve böylece damalı bayraktaki sonuç kesinleşti ve Deniz'in podyumu da garantilenmiş oldu.

Yarışın ardından göz yaşlarını tutamayan Deniz, "Buna inanamıyorum, şu an podyumdayım. Konuşamıyorum bile çünkü inanılmaz bir his. Bana destek verenlere, herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Sergio Garcia Dols 21 -       25
2 Spain Jeremy Alcoba 21 0.015 0.015 0.015   20
3 Turkey Deniz Öncü 21 0.118 0.118 0.103   16
4 Spain Jaume Masia 21 0.079 0.079     13
5 South Africa Darryn Binder 21 0.204 0.204 0.125   11
6 Argentina Gabriel Rodrigo 21 0.317 0.317 0.113   10
7 Spain Pedro Acosta 21 0.380 0.380 0.063   9
8 Italy Niccolò Antonelli 21 0.798 0.798 0.418   8
9 Japan Kaito Toba 21 0.933 0.933 0.135   7
10 Italy Stefano Nepa 21 0.983 0.983 0.050   6
11 Italy Romano Fenati 21 3.334 3.334 2.351   5
12 Japan Yuki Kunii 21 13.522 13.522 10.188   4
13 Daniel Holgado 21 13.908 13.908 0.386   3
14 Elia Bartolini 21 13.953 13.953 0.045   2
15 Japan Ryusei Yamanaka 21 14.181 14.181 0.228   1
16 France Lorenzo Fellon 21 14.324 14.324 0.143    
17 Indonesia Andi Gilang 21 14.340 14.340 0.016    
  Takuma Matsuyama 21 1'07.309 1'07.309 52.969    
  Spain Izan Guevara 20          
  Japan Ayumu Sasaki 20          
  Italy Dennis Foggia 20          
  Spain Xavier Artigas 20          
  Czech Republic Filip Salač 15          
  Mexico Adrian Fernandez 11          
  United Kingdom John McPhee 9          
  Italy Andrea Migno 9          
  Japan Tatsuki Suzuki 9          
  Italy Riccardo Rossi 0          
Tüm sonuçları görüntüle

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3
1/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3
2/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3
3/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3
4/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3
5/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3
6/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3
7/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3
8/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
9/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gabriel Rodrigo, Team Gresini Moto3 first laps

Gabriel Rodrigo, Team Gresini Moto3 first laps
10/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Izan Guevara, Aspar Team Moto3

Izan Guevara, Aspar Team Moto3
11/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jeremy Alcoba, Team Gresini Moto3

Jeremy Alcoba, Team Gresini Moto3
12/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Podium: race winner Sergio Garcia, Aspar Team Moto3

Podium: race winner Sergio Garcia, Aspar Team Moto3
13/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Podium: race winner Sergio Garcia, Aspar Team Moto3, second place Jeremy Alcoba, Team Gresini Moto3, third placeDeniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Podium: race winner Sergio Garcia, Aspar Team Moto3, second place Jeremy Alcoba, Team Gresini Moto3, third placeDeniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3
14/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sergio Garcia, Aspar Team Moto3

Sergio Garcia, Aspar Team Moto3
15/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sergio Garcia, Aspar Team Moto3

Sergio Garcia, Aspar Team Moto3
16/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sergio Garcia, Aspar Team Moto3

Sergio Garcia, Aspar Team Moto3
17/17

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Moto3 Barselona sıralama turları: Rodrigo pole pozisyonunda, Deniz 12. oldu

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Seri Moto3
Etkinlik Barselona
Editör Abdullah Çelik

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