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Moto3 / Barcelona Sıralama turları raporu

Moto3 Barselona: Foggia pole pozisyonunu kazandı, Deniz ikinci oldu!

Barselona'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu Dennis Foggia'nın olurken, temsilcimiz Deniz Öncü ikinci oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Barselona: Foggia pole pozisyonunu kazandı, Deniz ikinci oldu!
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Dennis Foggia, Katalonya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve 1:48.290 yapıp, Le Mans'tan sonra ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ikinci en iyi zamanı yaparken, Izan Guevara üçüncü sırada yer aldı.

İlk olarak 16 sürücü, Q1 seansında piste çıktı ve ikinci bölüme kalmak için mücadele etti. Scott Ogden, kazaya rağmen en hızlı isim olurken, Kaito Toba, Riccardo Rossi ve Ryusei Yamanaka son bölüme kalan diğer sürücüler oldular..

İkinci bölümde Foggia en başından itibaren  iyi bir tempo yakaladı ve 1:48.292 yapıp zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi. Sonrasında en hızlı derecesini 0.002 saniye daha geliştirdi ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Foggia böylelikle bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazanırken, ikincilik temsilcimiz Deniz Öncü'ye gitti.

Antrenmanlarda iyi bir tempo yakalamakta zorlanan Deniz, sıralama turlarında Foggia'nın 0.138 saniye ardında ikinci en hızlı zaman yaptı. İlk üçü 0.247 saniye geride Guevara tamamladı.

Lorenzo Fellon dördüncü, Yamanaka beşinci, Rossi altıncı ve şampiyona lideri Sergio Garcia yedinci oldu.

İlk onu, Toba, Joel Kelso ve Foggia tamamladı.

Jaume Masia için pek de iyi bir seans değildi ve yaptığı kazanın ardından ancak 14. olabildi. Onu da Andrea Migno takip etti.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 6 1'48.290  
2 Turkey Deniz Öncü KTM 6 1'48.428 0.138
3 Spain Izan Guevara GASGAS 6 1'48.537 0.247
4 France Lorenzo Fellon Honda 6 1'48.574 0.284
5 Japan Ryusei Yamanaka KTM 6 1'48.693 0.403
6 Italy Riccardo Rossi Honda 6 1'48.726 0.436
7 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 6 1'48.729 0.439
8 Japan Kaito Toba KTM 6 1'48.744 0.454
9 Australia Joel Kelso KTM 6 1'48.806 0.516
10 Japan Tatsuki Suzuki Honda 6 1'48.858 0.568
11 United Kingdom John McPhee Husqvarna 6 1'48.925 0.635
12 Italy Matteo Bertelle KTM 6 1'48.965 0.675
13 United Kingdom Scott Ogden Honda 3 1'49.258 0.968
14 Spain Jaume Masia KTM 7 1'49.288 0.998
15 Italy Andrea Migno Honda 6 1'49.314 1.024
16 David Salvador Husqvarna 6 1'49.394 1.104
17 Spain Daniel Holgado KTM 6 1'49.407 1.117
18 Spain Carlos Tatay CF MOTO 5 1'49.832 1.542
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Scott Ogden Honda 4 1'49.389  
2 Japan Kaito Toba KTM 7 1'49.416 0.027
3 Italy Riccardo Rossi Honda 6 1'49.495 0.106
4 Japan Ryusei Yamanaka KTM 5 1'49.776 0.387
5 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 7 1'49.873 0.484
6 Spain David Munoz KTM 6 1'49.957 0.568
7 Spain Xavier Artigas CF MOTO 6 1'49.971 0.582
8 Japan Taiyo Furusato Honda 7 1'49.986 0.597
9 Italy Elia Bartolini KTM 6 1'50.137 0.748
10 Mexico Adrian Fernandez KTM 7 1'50.230 0.841
11 Italy Stefano Nepa KTM 4 1'50.277 0.888
12 Syarifuddin Azman Honda 5 1'50.448 1.059
13 Marcos Uriarte Honda 6 1'50.823 1.434
14 Ivan Ortola KTM 5 1'51.642 2.253
15 Spain Ana Carrasco KTM 6 1'51.812 2.423
16 United Kingdom Joshua Whatley Honda 3    
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