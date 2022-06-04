Moto3 Barselona: Foggia pole pozisyonunu kazandı, Deniz ikinci oldu!

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Dennis Foggia, Katalonya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve 1:48.290 yapıp, Le Mans'tan sonra ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ikinci en iyi zamanı yaparken, Izan Guevara üçüncü sırada yer aldı.

İlk olarak 16 sürücü, Q1 seansında piste çıktı ve ikinci bölüme kalmak için mücadele etti. Scott Ogden, kazaya rağmen en hızlı isim olurken, Kaito Toba, Riccardo Rossi ve Ryusei Yamanaka son bölüme kalan diğer sürücüler oldular..

İkinci bölümde Foggia en başından itibaren iyi bir tempo yakaladı ve 1:48.292 yapıp zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi. Sonrasında en hızlı derecesini 0.002 saniye daha geliştirdi ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Foggia böylelikle bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazanırken, ikincilik temsilcimiz Deniz Öncü'ye gitti.

Antrenmanlarda iyi bir tempo yakalamakta zorlanan Deniz, sıralama turlarında Foggia'nın 0.138 saniye ardında ikinci en hızlı zaman yaptı. İlk üçü 0.247 saniye geride Guevara tamamladı.

Lorenzo Fellon dördüncü, Yamanaka beşinci, Rossi altıncı ve şampiyona lideri Sergio Garcia yedinci oldu.

İlk onu, Toba, Joel Kelso ve Foggia tamamladı.

Jaume Masia için pek de iyi bir seans değildi ve yaptığı kazanın ardından ancak 14. olabildi. Onu da Andrea Migno takip etti.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: