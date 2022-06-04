Moto3 Barselona 3. antrenman: Foggia rahat şekilde en hızlısı

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Barselona'daki 3. antrenman seansı cumartesi sabahı gerçekleştidi ve Honda sürücüsü Dennis Foggia, cuma gününe oranla güçlü bir tempo yakaladı.

1:48'in altına inmeyi başaran tek isim olan Foggia, 1:47.765 yaptı ve neredeyse tur rekoruyla ilk sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Sergio Garcia, cumartesi sabahı daha iyi bir tempo yakalamasının ardından 0.247 saniye geride ikinci olurken, sakat Ayumu Sasaki'nin yerine yarışan David Salvador üçüncü oldu.

Daniel Holgado en iyi KTM sürücüsü olarak dördüncü olurken Jaume Masia beşinci, Andrea Migno altıncı, Lorenzo Fellon yedinci ve Tatsuki Suzuki sekizinci oldu.

Cuma gününün en hızlısı olan Izan Guevara ve Joel Kelso ilk onu tamamladılar.

Temsilcimiz Deniz Öncü seansı 13. sırada tamamlarken, liderin 0.766 saniye gerisinde yer aldı. Deniz'in yanı sıra Matteo Bertelle, John McPhee ve Carlos Tatay, doğrudan sıralama turlarında Q2'ye kalan son isimler oldular.

Seans sonucu: