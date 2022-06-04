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Moto3 / Barcelona Antrenman raporu

Moto3 Barselona 3. antrenman: Foggia rahat şekilde en hızlısı

Moto3'te Barselona'da gerçekleştirilecek 3. antrenman seansında en hızlı isim Dennis Foggia oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Barselona 3. antrenman: Foggia rahat şekilde en hızlısı
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Barselona'daki 3. antrenman seansı cumartesi sabahı gerçekleştidi ve Honda sürücüsü Dennis Foggia, cuma gününe oranla güçlü bir tempo yakaladı.

1:48'in altına inmeyi başaran tek isim olan Foggia, 1:47.765 yaptı ve neredeyse tur rekoruyla ilk sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Sergio Garcia, cumartesi sabahı daha iyi bir tempo yakalamasının ardından 0.247 saniye geride ikinci olurken, sakat Ayumu Sasaki'nin yerine yarışan David Salvador üçüncü oldu.

Daniel Holgado en iyi KTM sürücüsü olarak dördüncü olurken Jaume Masia beşinci, Andrea Migno altıncı, Lorenzo Fellon yedinci ve Tatsuki Suzuki sekizinci oldu.

Cuma gününün en hızlısı olan Izan Guevara ve Joel Kelso ilk onu tamamladılar.

Temsilcimiz Deniz Öncü seansı 13. sırada tamamlarken, liderin 0.766 saniye gerisinde yer aldı. Deniz'in yanı sıra Matteo Bertelle, John McPhee ve Carlos Tatay, doğrudan sıralama turlarında Q2'ye kalan son isimler oldular.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 16 1'47.765  
2 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 16 1'48.012 0.247
3 David Salvador Husqvarna 16 1'48.042 0.277
4 Spain Daniel Holgado KTM 15 1'48.056 0.291
5 Spain Jaume Masia KTM 14 1'48.061 0.296
6 Italy Andrea Migno Honda 14 1'48.246 0.481
7 France Lorenzo Fellon Honda 16 1'48.263 0.498
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 14 1'48.339 0.574
9 Spain Izan Guevara GASGAS 18 1'48.344 0.579
10 Australia Joel Kelso KTM 13 1'48.469 0.704
11 Italy Matteo Bertelle KTM 15 1'48.524 0.759
12 United Kingdom John McPhee Husqvarna 14 1'48.527 0.762
13 Turkey Deniz Öncü KTM 15 1'48.531 0.766
14 Spain Carlos Tatay CF MOTO 14 1'48.660 0.895
15 Ivan Ortola KTM 15 1'48.669 0.904
16 Italy Riccardo Rossi Honda 15 1'48.779 1.014
17 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 14 1'48.842 1.077
18 Italy Stefano Nepa KTM 13 1'48.844 1.079
19 Mexico Adrian Fernandez KTM 14 1'48.847 1.082
20 Japan Kaito Toba KTM 16 1'48.874 1.109
21 Spain Xavier Artigas CF MOTO 17 1'49.009 1.244
22 Spain David Munoz KTM 15 1'49.014 1.249
23 United Kingdom Scott Ogden Honda 15 1'49.096 1.331
24 Japan Taiyo Furusato Honda 15 1'49.197 1.432
25 Syarifuddin Azman Honda 16 1'49.397 1.632
26 Japan Ryusei Yamanaka KTM 15 1'49.468 1.703
27 United Kingdom Joshua Whatley Honda 15 1'49.529 1.764
28 Italy Elia Bartolini KTM 15 1'49.741 1.976
29 Spain Ana Carrasco KTM 15 1'50.609 2.844
30 Marcos Uriarte Honda 12 1'51.226 3.461
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