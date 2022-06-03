Moto3 Barselona 2. antrenman: Guevara yine lider, Deniz yedinci

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GasGas sürücüsü Izan Guevara, Moto3'ün Barselona'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında 1:48.979'luk bir tur çıkardı ve zaman tablosunda ilk sırada yer aldı.

30 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığında, sabaha göre sadece gridin yarısı derecesini geliştirebildi.

Yakın geçen seansta 1:49'un altına inebilen sadece Guevara vardı. İspanyol sürücü 1:48.979'luk bir tur zamanı çıkardı ve en hızlı isim oldu.

Dennis Foggia, Guevara'nın en yakın takipçisiydi ve 0.023 saniye yavaş kaldığı seansı ikinci sırada tamamladı. Tatsuki Suzuki 0.088 saniye geride üçüncü, Ryusei Yamanaka 0.180 saniye geride dördüncü oldu.

Bir başka Japon sürücü Kaito Toba beşinci, Sergio Garcia altıncı ve temsilcimiz Deniz Öncü sabaha göre daha iyi bir seans geçirerek yedinci oldu.

İlk onu Ivan Ortola, Andrea Migno ve Riccardo Rossi tamamladı.

Öğleden sonra tek kazaya 5. virajda Suzuki sebep olurken, Josh Watley de zincir sorunuyla seansı erken kapattı.

Bileğindeki kırıkla yarışan Diogo Moreira ikinci seansta piste çıkamadı ve hafta sonunun kalanında yer almayacak.

Seans sonucu: