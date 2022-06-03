Moto3 Barselona 2. antrenman: Guevara yine lider, Deniz yedinci
GasGas sürücüsü Izan Guevara, Barselona'da gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı zamanın sahibi olurken, temsilcimiz Deniz Öncü yedinci sırada yer aldı.
GasGas sürücüsü Izan Guevara, Moto3'ün Barselona'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında 1:48.979'luk bir tur çıkardı ve zaman tablosunda ilk sırada yer aldı.
30 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığında, sabaha göre sadece gridin yarısı derecesini geliştirebildi.
Yakın geçen seansta 1:49'un altına inebilen sadece Guevara vardı. İspanyol sürücü 1:48.979'luk bir tur zamanı çıkardı ve en hızlı isim oldu.
Dennis Foggia, Guevara'nın en yakın takipçisiydi ve 0.023 saniye yavaş kaldığı seansı ikinci sırada tamamladı. Tatsuki Suzuki 0.088 saniye geride üçüncü, Ryusei Yamanaka 0.180 saniye geride dördüncü oldu.
Bir başka Japon sürücü Kaito Toba beşinci, Sergio Garcia altıncı ve temsilcimiz Deniz Öncü sabaha göre daha iyi bir seans geçirerek yedinci oldu.
İlk onu Ivan Ortola, Andrea Migno ve Riccardo Rossi tamamladı.
Öğleden sonra tek kazaya 5. virajda Suzuki sebep olurken, Josh Watley de zincir sorunuyla seansı erken kapattı.
Bileğindeki kırıkla yarışan Diogo Moreira ikinci seansta piste çıkamadı ve hafta sonunun kalanında yer almayacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Izan Guevara
|GASGAS
|18
|1'48.979
|2
|Dennis Foggia
|Honda
|17
|1'49.002
|0.023
|3
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|11
|1'49.067
|0.088
|4
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|15
|1'49.159
|0.180
|5
|Kaito Toba
|KTM
|15
|1'49.330
|0.351
|6
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|17
|1'49.362
|0.383
|7
|Deniz Öncü
|KTM
|14
|1'49.373
|0.394
|8
|Ivan Ortola
|KTM
|15
|1'49.405
|0.426
|9
|Andrea Migno
|Honda
|15
|1'49.486
|0.507
|10
|Riccardo Rossi
|Honda
|15
|1'49.496
|0.517
|11
|Scott Ogden
|Honda
|15
|1'49.664
|0.685
|12
|David Munoz
|KTM
|16
|1'49.676
|0.697
|13
|Lorenzo Fellon
|Honda
|14
|1'49.680
|0.701
|14
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|16
|1'49.737
|0.758
|15
|Joel Kelso
|KTM
|14
|1'49.756
|0.777
|16
|Matteo Bertelle
|KTM
|14
|1'49.771
|0.792
|17
|John McPhee
|Husqvarna
|13
|1'49.854
|0.875
|18
|Daniel Holgado
|KTM
|15
|1'49.888
|0.909
|19
|Elia Bartolini
|KTM
|13
|1'50.076
|1.097
|20
|Stefano Nepa
|KTM
|15
|1'50.244
|1.265
|21
|David Salvador
|Husqvarna
|15
|1'50.442
|1.463
|22
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|16
|1'50.485
|1.506
|23
|Jaume Masia
|KTM
|16
|1'49.508
|0.529
|24
|Mario Suryo Aji
|Honda
|17
|1'50.943
|1.964
|25
|Syarifuddin Azman
|Honda
|13
|1'51.094
|2.115
|26
|Adrian Fernandez
|KTM
|15
|1'51.113
|2.134
|27
|Taiyo Furusato
|Honda
|15
|1'51.209
|2.230
|28
|Ana Carrasco
|KTM
|15
|1'51.692
|2.713
|29
|Joshua Whatley
|Honda
|12
|1'52.038
|3.059
|30
|Marcos Uriarte
|Honda
|13
|1'52.486
|3.507
|31
|Diogo Moreira
|KTM
|0
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Moto3 Barselona 1. antrenman: Guevara lider, Deniz kaza yaptı
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