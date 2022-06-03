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Moto3 / Barcelona Antrenman raporu

Moto3 Barselona 2. antrenman: Guevara yine lider, Deniz yedinci

GasGas sürücüsü Izan Guevara, Barselona'da gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı zamanın sahibi olurken, temsilcimiz Deniz Öncü yedinci sırada yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Barselona 2. antrenman: Guevara yine lider, Deniz yedinci
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GasGas sürücüsü Izan Guevara, Moto3'ün Barselona'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında 1:48.979'luk bir tur çıkardı ve zaman tablosunda ilk sırada yer aldı.

30 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığında, sabaha göre sadece gridin yarısı derecesini geliştirebildi.

Yakın geçen seansta 1:49'un altına inebilen sadece Guevara vardı. İspanyol sürücü 1:48.979'luk bir tur zamanı çıkardı ve en hızlı isim oldu.

Dennis Foggia, Guevara'nın en yakın takipçisiydi ve 0.023 saniye yavaş kaldığı seansı ikinci sırada tamamladı. Tatsuki Suzuki 0.088 saniye geride üçüncü, Ryusei Yamanaka 0.180 saniye geride dördüncü oldu.

Bir başka Japon sürücü Kaito Toba beşinci, Sergio Garcia altıncı ve temsilcimiz Deniz Öncü sabaha göre daha iyi bir seans geçirerek yedinci oldu.

İlk onu Ivan Ortola, Andrea Migno ve Riccardo Rossi tamamladı.

Öğleden sonra tek kazaya 5. virajda Suzuki sebep olurken, Josh Watley de zincir sorunuyla seansı erken kapattı.

Bileğindeki kırıkla yarışan Diogo Moreira ikinci seansta piste çıkamadı ve hafta sonunun kalanında yer almayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Izan Guevara GASGAS 18 1'48.979  
2 Italy Dennis Foggia Honda 17 1'49.002 0.023
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 11 1'49.067 0.088
4 Japan Ryusei Yamanaka KTM 15 1'49.159 0.180
5 Japan Kaito Toba KTM 15 1'49.330 0.351
6 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 17 1'49.362 0.383
7 Turkey Deniz Öncü KTM 14 1'49.373 0.394
8 Ivan Ortola KTM 15 1'49.405 0.426
9 Italy Andrea Migno Honda 15 1'49.486 0.507
10 Italy Riccardo Rossi Honda 15 1'49.496 0.517
11 United Kingdom Scott Ogden Honda 15 1'49.664 0.685
12 Spain David Munoz KTM 16 1'49.676 0.697
13 France Lorenzo Fellon Honda 14 1'49.680 0.701
14 Spain Carlos Tatay CF MOTO 16 1'49.737 0.758
15 Australia Joel Kelso KTM 14 1'49.756 0.777
16 Italy Matteo Bertelle KTM 14 1'49.771 0.792
17 United Kingdom John McPhee Husqvarna 13 1'49.854 0.875
18 Spain Daniel Holgado KTM 15 1'49.888 0.909
19 Italy Elia Bartolini KTM 13 1'50.076 1.097
20 Italy Stefano Nepa KTM 15 1'50.244 1.265
21 David Salvador Husqvarna 15 1'50.442 1.463
22 Spain Xavier Artigas CF MOTO 16 1'50.485 1.506
23 Spain Jaume Masia KTM 16 1'49.508 0.529
24 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 17 1'50.943 1.964
25 Syarifuddin Azman Honda 13 1'51.094 2.115
26 Mexico Adrian Fernandez KTM 15 1'51.113 2.134
27 Japan Taiyo Furusato Honda 15 1'51.209 2.230
28 Spain Ana Carrasco KTM 15 1'51.692 2.713
29 United Kingdom Joshua Whatley Honda 12 1'52.038 3.059
30 Marcos Uriarte Honda 13 1'52.486 3.507
31 Brazil Diogo Moreira KTM 0    
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