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Moto3 / Spielberg Yarış raporu

Moto3 Avusturya: Deniz Öncü son virajdaki atağıyla sadece 0.005 sn farkla zafere ulaştı!

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Avusturya Grand Prix'sini son virajdaki atağıyla Deniz Öncü kazandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

İki hafta önce Britanya'da gerçekleştirilen yarışlarla yaz arasından geri dönen Moto3 padoğu, sezonun 10. yarışı için Avusturya'nın çetin tepelerine geldi. 

Heyecan verici pist yapısı sayesinde bize geçmişte muazzam yarışlar izleten Red Bull Ring'in ev sahipliği yaptığı Avusturya GP'de, Pazar günü perdeyi Moto3 açtı ve günün ilk yarışında Moto3 sürücüleri piste çıktılar. 

Sürücüleri sürüş için ideal koşullar karşılarken, yarış öncesinde sürpriz bir isim pole pozisyonundaydı: Hollandalı çaylak Collin Veijer! 

Gridde onun hemen arkasında şampiyona lideri Daniel Holgado yer alıyordu. Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk çizgiyi tamamlamaktaydı. 

Leopard Racing'ten Jaume Masia dördüncü cepten start alacaktı, Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda beşinci sıradaydı. 

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 30 sürücü de gride yerleşti ve 20 turluk mücadele başladı. 

Kariyerinde ilk defa pole pozisyonundan Veijer, ilk virajı lider dönemedi ve hem Holgado hem de Deniz, ilk viraja gelinirken Hollandalı sürücüyü geçtiler. 

Yarış startı: 

 

Böylelikle ilk turu Holgado, Deniz, Veijer, David Alonso, Jaume Masia ilk 5'i ile tamamladık. İkinci tur başlarken, Veijer temsilcimizi geçerek yeniden ikinci sıraya yükseldi. 

Böylelikle ikinci turu Holgado, Veijer, Deniz, Alonso, Masia, Sasaki ve Ricardo Rossi ilk 7'si ile tamamladık. 

Bu yedili, arkadaki isimlerle arayı 1.5 saniyeye kadar çıkarmış ve ön tarafta uzaklaşmayı başarmıştı. 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dördüncü turu tamamlarken, öndeki yediliden bir kişiyi kaybettik: Masia mekanik bir sıkıntı yaşayarak yarışa veda etti!

Honda'sında mekanik bir sorun yaşayan Masia gazı açsa da motosiklet ilerlemiyordu. İspanyol sürücü, geçtiğimiz yarış olan Britanya GP'de lider giderken kaza yapmasının ardından Avusturya'da da mekanik bir sorunla yarışa veda etti ve şampiyonada büyük bir darbe aldı. 

Masia, 4. turda yarışa veda etti: 

 
Jaume Masia, Leopard Racing

Jaume Masia, Leopard Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bundan bir tur sonra, beşinci tura geldiğimizde Deniz, Veijer'i 6. virajda güzel bir geçişle arkasında bıraktı ve yeniden ikinci sıraya çıktı. 

8. tura girdiğimizde ise bu sefer Veijer, Deniz'i geçti ve ikinci sıraya yükselen isim oldu. Ön tarafta Holgado sabit bir şekilde liderdi, onun arkasında ise Deniz ile Veijer birkaç turda bir pozisyon değiştiriyorlardı. Onların arkasında ise Alonso ve Sasaki vardı.

Öndeki grup artık sadece 5 kişiydi: Holgado, Veijer, Deniz, Alonso ve Sasaki. 

Dokuzuncu turda liderlik değişti ve Veijer, Holgado'yu ilk virajda geçerek yarışta ilk defa ilk sıraya çıktı ama Hollandalı sürücü önde sadece bir tur kalabildi. 

Holgado, 10. tura girildiğinde ilk virajda geçişini yaptı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Aynı turun orta sektöründe ise Deniz de Veijer'i geçti ve 10. turu Holgado, Deniz, Alonso, Veijer, Sasaki ilk 5'i ile tamamladık. 

12. turda ise ön gruptan bir isimi daha kaybettik: David Alonso.

Son yarışın galibi Alonso, 12. turun ilk virajında Holgado'dan liderliği almasından sadece birkaç saniye sonra şikanda lowside yaşadı ve yarışa veda etti. 

Böylelikle ön grup artık sadece 4 kişiydi: Holgado, Deniz, Sasaki ve Veijer. 

Alonso liderliği almasından birkaç saniye sonra düştü: 

 
David Alonso, GasGas Aspar Team

David Alonso, GasGas Aspar Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

15. tura girilirken Sasaki liderliği almıştı, Holgado ve Deniz onun hemen arkasındaydı ancak Holgado, 15. tur bitmeden liderliği yeniden ele geçirdi. 

Yarışın son tura hatta belki de son viraja gideceği belliydi, liderlik her tur el değiştiriyordu. 

Son 2 tura girilirken Holgado, Sasaki, Deniz ilk 3'ü devam ediyordu. Bu üçlü 1 saniye içerisinde ilerliyordu.

Sasaki 19. turun ilk virajında içeri daldı ve liderliği aldı ama henüz hiçbir şey bitmemişti çünkü Holgado, birkaç viraj sonra yeniden liderliği aldı. 

Sasaki, Holgado'nun atağının ardından momentum kaybetti ve Deniz de bu fırsatı değerlendirerek ikinci sıraya yükseldi. 

Fakat Sasaki, tur bitmeden Deniz'i yeniden geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Böylelikle son tura Holgado, Sasaki, Deniz ilk 3'ü ile girdik ve Sasaki, son turun ilk virajında yine liderliğe yükseldi. 

Holgado, tıpkı son virajda yaptığı gibi yine birkaç viraj sonra Sasaki'ye atak yaptı ve ikisi dışarı açıldı. Deniz daha dar bir çizgi alarak düzlükte bu ikilinin yanına geldi ama düzlükte Sasaki ile Holgado önde kaldılar. 

Son viraja girilirken Holgado, Sasaki'ye bir kez daha atak yaptı ve bu ikili yine açıldılar. Son viraja 3. sıradan giren Deniz, daha iyi bir çizgi alarak son virajda ikisini de geçti ve damalı bayrağı sadece 0.005 saniye farkla ilk sırada gördü!  

Deniz'in galibiyet geçişi: 

 

Temsilcimiz, tıpkı 2020 MotoGP yarışında Miguel Oliveira'nın yaptığına benzer muazzam bir geçişle harika bir zafere ulaştı ve Moto3 kariyerindeki 2. galibiyetini aldı. 

Deniz, böylelikle KTM'ye de kendi evinde zaferi getirmiş oldu. Deniz'in zaferi sadece 0.005 sn farkla aldığını da tekrar hatırlatalım. 

Aradaki farkı sadece 0.005 sn: 

 

Holgado çizgiyi temsilcimizin 0.005 saniye gerisinde ikinci sırada geçerken, Sasaki podyumun basamağında kendine yer buldu. 

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Veijer ise dördüncü sıradaydı. Ivan Ortola ilk 5'i tamamlarken, Rossi altıncı oldu. 

2023 Moto3 sezonu, 3 Eylül'deki Barselona GP ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Turkey D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 20 -       25
2 Spain D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 20 +0.005 0.005     20
3 Japan A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 20 +0.119 0.114     16
4
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 20 +0.136 0.017     13
5
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 20 +3.135 2.999     11
6 Italy R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 20 +5.270 2.135     10
7 Japan R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GasGas Aspar Team 6 GASGAS 20 +8.137 2.867     9
8 Brazil D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 20 +8.382 0.245     8
9 Spain D. Munoz David Munoz BOE Motorsports 44 KTM 20 +8.453 0.071     7
10 Italy S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 20 +8.615 0.162     6
11
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 20 +8.667 0.052     5
12 Italy M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 20 +9.239 0.572     4
13 Japan T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing 24 Honda 20 +9.516 0.277     3
14 Japan K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 20 +14.741 5.225     2
15
D. Salvador David Salvador CIP
 38 KTM 20 +19.343 4.602     1
16 Australia J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 20 +19.415 0.072      
17 Italy R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 20 +19.526 0.111      
18 Japan T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 20 +20.346 0.820      
19 Spain X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 20 +21.524 1.178      
20
N. Dettwiler Noah Dettwiler CFMoto Racing PruestelGP
 12 CF MOTO 20 +21.758 0.234      
21
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 20 +21.850 0.092      
22 United Kingdom S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 20 +22.293 0.443      
23
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
 33 Honda 20 +29.684 7.391      
24 France L. Fellon Lorenzo Fellon CIP 20 KTM 20 +31.814 2.130      
25 Spain A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 20 +31.858 0.044      
26 Indonesia M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 20 +32.013 0.155      
27 United Kingdom J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 20 +36.954 4.941      
28
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 20 +45.512 8.558      
29
D. Alonso David Alonso GasGas Aspar Team
 80 GASGAS 19 +1 Lap 1 Lap      
dnf Spain J. Masia Jaume Masia Leopard Racing 5 Honda 3       Yarış dışı  
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Moto3 Avusturya: Collin Veijer kariyerinin ilk pole'ünü aldı, Deniz üçüncü!

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