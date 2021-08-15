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Moto3 / Spielberg II Yarış raporu

Moto3 Avusturya: Garcia kazandı, Deniz harika performansıyla ikinci oldu!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sini Sergio Garcia kazandı.

Moto3 Avusturya: Garcia kazandı, Deniz harika performansıyla ikinci oldu!

Geçen haftanın aksine Moto3 yarışı kuru zeminde başladı ve ilk sıradan başlayan Romano Fenati iyi bir startla beraber liderliğini korurken, temsilcimiz Deniz Öncü harika bir start alarak önce üçüncülüğe, sonra ise ikinciliğe çıktı.

Deniz çok iyi bir ivme yakalayarak Fenati'yi de geride bıraktı ve ilk sırayı eline geçirdi. Böylelikle ilk turun ardından Deniz, Fenati ve Ayumu Sasaki sıralaması oluştu.

Fenati ertesi tur Deniz'i zorlamaya devam etti ve bir noktada ikili yer değiştirdi. Sonrasında ön taraftaki bu mücadeleye Pedro Acosta da katıldı ve hem Fenati hem de Deniz'i geçerek ilk sırayı aldı.

Fakat yakın mücadele devam etti ve Deniz ertesi tur her iki sürücüyü de geçerek tekrar liderliği aldı. Fenati son 18 tura girerken Deniz'i geçti ve sıralama Fenati, Deniz ve Acosta şeklinde oldu.

Aynı turda Darryn Binder ve Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki temas yaşadı. Bu temasın ardından Sasaki yerde kalırken, Binder yola devam etti.

Ön taraftaki yakın ve tekerlek tekerleğe mücadele yarışın kalan bölümünde de devam etti. Deniz, Acosta, Masia ve Fenati'nin bulunduğu bu dörtlü grupta her tur pozisyon değişikliği yaşandı.

Son yedi tura Deniz ilk sırada girerken, Acosta ikinci, Fenati üçüncü Masia dördüncü Ve Sergio Garcia beşinci sırada yer aldı.

Fenati son altı tura girerken Acosta'yı geçti ve ikinci sıraya çıktı. Fakat üçüncü virajda Acosta ve Fenati çekişirken, Masia durumu iyi değerlendirdi ve ikinciliği aldı. Fenati, Sergio Garcia'ya da geçilmesinin ardından beşinci sıraya kadar geriledi.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Acosta, son beş tura girerken Masia'dan ikinciliği alırken, Sergio Garcia da Masia'yı geçti. Bu geçişlerle yeni sıralama Deniz, Acosta, Garcia, Masia ve Fenati şeklindeydi.

Son üç tura girerken Garcia, üçüncü virajda çok geç bir atak yaptı ve hem Acosta hem de Deniz'i geçerek ilk sırayı aldı. Ancak Deniz vakit kaybetmeden  her iki sürücüyü birden geçti ve tekrar liderliği eline geçirdi.

Son turda Acosta ve Deniz birbirleriyle çekişirken, Garcia da bu mücadeleye dahil oldu. Deniz, Acosta'nın atağını savuşturmayı başardı. Fakat bu mücadeleden faydalanan Garcia, önce Acosta'yı geçti, sonra da Deniz'in ardına geldi.

Son virajlarda Garcia, Deniz'i geç frenle geçti ve liderliği aldı. Deniz zorlasa da, Garcia damalı bayrağı çok küçük bir farkla ilk sırada gördü.

Deniz damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve galibiyeti kaçırsa da Moto3'teki ikinci podyumunu aldı.

Dennis Foggia son turda harika performans gösteren isimlerden biriydi ve Acosta'yı da geçerek üçüncü sırada finiş gördü. Böylelikle podyumu tamamladı.

Acosta, son turda Deniz'le galibiyet için çekişse de hem Garcia hem de Foggia'ya geçilerek dördüncü oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Fenati beşinci olurken, Masia altıncı, John McPhee yedinci ve Izan Guevara sekizinci oldu.

İlk onu Darryn Binder ve Kaito Toba tamamladı.

Sezonun 12. yarışı 29 Ağustos'ta Britanya'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 23 -    
2 Turkey Deniz Öncü KTM 23 0.027 0.027 0.027
3 Italy Dennis Foggia Honda 23 0.346 0.346 0.319
4 Spain Pedro Acosta KTM 23 0.394 0.394 0.048
5 Italy Romano Fenati Husqvarna 23 0.462 0.462 0.068
6 Spain Jaume Masia KTM 23 0.794 0.794 0.332
7 United Kingdom John McPhee Honda 23 1.331 1.331 0.537
8 Spain Izan Guevara GASGAS 23 1.440 1.440 0.109
9 South Africa Darryn Binder Honda 23 2.399 2.399 0.959
10 Japan Kaito Toba KTM 23 6.135 6.135 3.736
11 Japan Tatsuki Suzuki Honda 23 6.602 6.602 0.467
12 Czech Republic Filip Salač KTM 23 14.716 14.716 8.114
13 Italy Stefano Nepa KTM 23 14.920 14.920 0.204
14 Spain Jeremy Alcoba Honda 23 21.668 21.668 6.748
15 Indonesia Andi Gilang Honda 23 21.976 21.976 0.308
16 Spain Carlos Tatay KTM 23 22.147 22.147 0.171
17 France Lorenzo Fellon Honda 23 22.161 22.161 0.014
18 Japan Yuki Kunii Honda 23 22.198 22.198 0.037
19 Italy Riccardo Rossi KTM 23 22.363 22.363 0.165
20 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 23 24.454 24.454 2.091
21 David Salvador Honda 23 24.706 24.706 0.252
22 Austria Maximilian Kofler KTM 23 25.129 25.129 0.423
23 Elia Bartolini KTM 23 34.520 34.520 9.391
  Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 11      
  Japan Ayumu Sasaki KTM 5      
  Italy Andrea Migno Honda 0      
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