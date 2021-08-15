Moto3 Avusturya: Garcia kazandı, Deniz harika performansıyla ikinci oldu!

Geçen haftanın aksine Moto3 yarışı kuru zeminde başladı ve ilk sıradan başlayan Romano Fenati iyi bir startla beraber liderliğini korurken, temsilcimiz Deniz Öncü harika bir start alarak önce üçüncülüğe, sonra ise ikinciliğe çıktı.

Deniz çok iyi bir ivme yakalayarak Fenati'yi de geride bıraktı ve ilk sırayı eline geçirdi. Böylelikle ilk turun ardından Deniz, Fenati ve Ayumu Sasaki sıralaması oluştu.

Fenati ertesi tur Deniz'i zorlamaya devam etti ve bir noktada ikili yer değiştirdi. Sonrasında ön taraftaki bu mücadeleye Pedro Acosta da katıldı ve hem Fenati hem de Deniz'i geçerek ilk sırayı aldı.

Fakat yakın mücadele devam etti ve Deniz ertesi tur her iki sürücüyü de geçerek tekrar liderliği aldı. Fenati son 18 tura girerken Deniz'i geçti ve sıralama Fenati, Deniz ve Acosta şeklinde oldu.

Aynı turda Darryn Binder ve Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki temas yaşadı. Bu temasın ardından Sasaki yerde kalırken, Binder yola devam etti.

Ön taraftaki yakın ve tekerlek tekerleğe mücadele yarışın kalan bölümünde de devam etti. Deniz, Acosta, Masia ve Fenati'nin bulunduğu bu dörtlü grupta her tur pozisyon değişikliği yaşandı.

Son yedi tura Deniz ilk sırada girerken, Acosta ikinci, Fenati üçüncü Masia dördüncü Ve Sergio Garcia beşinci sırada yer aldı.

Fenati son altı tura girerken Acosta'yı geçti ve ikinci sıraya çıktı. Fakat üçüncü virajda Acosta ve Fenati çekişirken, Masia durumu iyi değerlendirdi ve ikinciliği aldı. Fenati, Sergio Garcia'ya da geçilmesinin ardından beşinci sıraya kadar geriledi.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Acosta, son beş tura girerken Masia'dan ikinciliği alırken, Sergio Garcia da Masia'yı geçti. Bu geçişlerle yeni sıralama Deniz, Acosta, Garcia, Masia ve Fenati şeklindeydi.

Son üç tura girerken Garcia, üçüncü virajda çok geç bir atak yaptı ve hem Acosta hem de Deniz'i geçerek ilk sırayı aldı. Ancak Deniz vakit kaybetmeden her iki sürücüyü birden geçti ve tekrar liderliği eline geçirdi.

Son turda Acosta ve Deniz birbirleriyle çekişirken, Garcia da bu mücadeleye dahil oldu. Deniz, Acosta'nın atağını savuşturmayı başardı. Fakat bu mücadeleden faydalanan Garcia, önce Acosta'yı geçti, sonra da Deniz'in ardına geldi.

Son virajlarda Garcia, Deniz'i geç frenle geçti ve liderliği aldı. Deniz zorlasa da, Garcia damalı bayrağı çok küçük bir farkla ilk sırada gördü.

Deniz damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve galibiyeti kaçırsa da Moto3'teki ikinci podyumunu aldı.

Dennis Foggia son turda harika performans gösteren isimlerden biriydi ve Acosta'yı da geçerek üçüncü sırada finiş gördü. Böylelikle podyumu tamamladı.

Acosta, son turda Deniz'le galibiyet için çekişse de hem Garcia hem de Foggia'ya geçilerek dördüncü oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Fenati beşinci olurken, Masia altıncı, John McPhee yedinci ve Izan Guevara sekizinci oldu.

İlk onu Darryn Binder ve Kaito Toba tamamladı.

Sezonun 12. yarışı 29 Ağustos'ta Britanya'da yapılacak.

Yarış sonucu: