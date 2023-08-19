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Moto3 / Spielberg Sıralama turları raporu

Moto3 Avusturya: Collin Veijer kariyerinin ilk pole'ünü aldı, Deniz üçüncü!

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Avusturya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Hollandalı çaylak sürücü Collin Veijer kariyerinin ilk pole pozisyonunu alırken, temsilcimiz Deniz Öncü üçüncü oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Collin Veijer, Intact GP

İki hafta önce Britanya'da gerçekleştirilen yarışlarla yaz arasından geri dönen Moto3 padoğu, sezonun 10. yarışı için Avusturya'nın çetin tepelerine geldi. 

Heyecan verici pist yapısı sayesinde bize geçmişte muazzam yarışlar izleten Red Bull Ring'de sıralama turları bugün gerçekleştirildi ve sıralama turlarında sürpriz bir isim pole pozisyonunu kazandı: Hollandalı çaylak Collin Veijer! 

Böylelikle 1999 Çekya GP'sinde Jurgen van den Goorbergh'un aldığı pole pozisyonundan bu yana Hollandalı bir sürücünün herhangi bir sınıfta aldığı ilk pole pozisyonu oldu. 

 

1:41.486 ile kariyerinin ilk pole pozisyonuna uzanan Veijer, böylelikle yarınki yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Gridde onun hemen arkasında şampiyona lideri Daniel Holgado yer alacak. 

Üçüncü en hızlı zamanı kaydeden Deniz Öncü ise ilk çizgiyi tamamlayacak.

Leopard Racing'ten Jaume Masia dördüncü olurken, Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda beşinci sırayı aldı. 

Moto3 Avusturya GP, 20 Ağustos Pazar günü TSi 12.00'de başlayacak. 

Q2 sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 9 1'41.486   153.455  
2 Spain D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 8 +0.057 0.057 153.369  
3 Turkey D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 8 +0.105 0.048 153.297  
4 Spain J. Masia Jaume Masia Leopard Racing 5 Honda 7 +0.204 0.099 153.147  
5
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 8 +0.309 0.105 152.989  
6 Italy R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 8 +0.422 0.113 152.820  
7
D. Alonso David Alonso GasGas Aspar Team
 80 GASGAS 8 +0.463 0.041 152.758  
8 Japan A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 7 +0.475 0.012 152.740  
9 Australia J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 7 +0.486 0.011 152.724  
10 Spain D. Munoz David Munoz BOE Motorsports 44 KTM 6 +0.607 0.121 152.543  
11 Italy S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 6 +0.836 0.229 152.201  
12 Japan T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing 24 Honda 7 +0.853 0.017 152.176  
13 Japan R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GasGas Aspar Team 6 GASGAS 6 +0.973 0.120 151.998  
14 Italy R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 5 +1.153 0.180 151.731  
15 United Kingdom S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 6 +1.710 0.557 150.912  
16 Italy M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 6 +1.787 0.077 150.800  
17
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 3        
18 Japan T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 5        
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Moto3 Avusturya 3. antrenman: Masia lider, Deniz dördüncü

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