Moto3 Avusturya: Collin Veijer kariyerinin ilk pole'ünü aldı, Deniz üçüncü!
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Avusturya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Hollandalı çaylak sürücü Collin Veijer kariyerinin ilk pole pozisyonunu alırken, temsilcimiz Deniz Öncü üçüncü oldu.
İki hafta önce Britanya'da gerçekleştirilen yarışlarla yaz arasından geri dönen Moto3 padoğu, sezonun 10. yarışı için Avusturya'nın çetin tepelerine geldi.
Heyecan verici pist yapısı sayesinde bize geçmişte muazzam yarışlar izleten Red Bull Ring'de sıralama turları bugün gerçekleştirildi ve sıralama turlarında sürpriz bir isim pole pozisyonunu kazandı: Hollandalı çaylak Collin Veijer!
Böylelikle 1999 Çekya GP'sinde Jurgen van den Goorbergh'un aldığı pole pozisyonundan bu yana Hollandalı bir sürücünün herhangi bir sınıfta aldığı ilk pole pozisyonu oldu.
1:41.486 ile kariyerinin ilk pole pozisyonuna uzanan Veijer, böylelikle yarınki yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Gridde onun hemen arkasında şampiyona lideri Daniel Holgado yer alacak.
Üçüncü en hızlı zamanı kaydeden Deniz Öncü ise ilk çizgiyi tamamlayacak.
Leopard Racing'ten Jaume Masia dördüncü olurken, Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda beşinci sırayı aldı.
Moto3 Avusturya GP, 20 Ağustos Pazar günü TSi 12.00'de başlayacak.
Q2 sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|9
|1'41.486
|153.455
|2
|D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|8
|+0.057
|0.057
|153.369
|3
|D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|8
|+0.105
|0.048
|153.297
|4
|J. Masia Jaume Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|7
|+0.204
|0.099
|153.147
|5
|
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|8
|+0.309
|0.105
|152.989
|6
|R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|8
|+0.422
|0.113
|152.820
|7
|
D. Alonso David Alonso GasGas Aspar Team
|80
|GASGAS
|8
|+0.463
|0.041
|152.758
|8
|A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|7
|+0.475
|0.012
|152.740
|9
|J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|7
|+0.486
|0.011
|152.724
|10
|D. Munoz David Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|6
|+0.607
|0.121
|152.543
|11
|S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|6
|+0.836
|0.229
|152.201
|12
|T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|7
|+0.853
|0.017
|152.176
|13
|R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GasGas Aspar Team
|6
|GASGAS
|6
|+0.973
|0.120
|151.998
|14
|R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|5
|+1.153
|0.180
|151.731
|15
|S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|6
|+1.710
|0.557
|150.912
|16
|M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|6
|+1.787
|0.077
|150.800
|17
|
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|3
|18
|T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|5
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