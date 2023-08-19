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Moto3 Avusturya 3. antrenman: Masia lider, Deniz dördüncü

Gelecek sezon Moto2'de yarışması kesinleşen Jaume Masia sıralama turları öncesi son antrenman seansını zirvede tamamladı, temposunu arttıran Deniz Öncü ise 4. sırada.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Geçen hafta kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan David Alonso bu seansa da en hızlı başlayan isimdi ve uzun süre boyunca seansı zirvede götürdü.

Ancak bitime bir dakika kala 1.41.197 yapan Masia, sadece 0.018 saniye farkla liderliği almayı ve kendisini geçen birisinin çıkmamasının ardından seansı zirvede tamamlamayı başardı!

Kısa süre önce Moto2'ye yükseleceği ve SAG Team'de Bo Bendsnyder'in takım arkadaşı olacağı açıklanan Masia'nın yeni sözleşmeyi kutladığı söylenebilir.

Üçüncü sıra yine son dakika attığı turla yükselen Ayumu Sasaki'ye giderken, her seans daha da hızlanan temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü sıradaydı.

Son beş dakikada derecesini geliştiren Deniz, seans içinde Ryusei Yamanaka ile az kalsın temas edecekti.

Şampiyona lideri Daniel Holgado temsilcimizin 0.013 saniye gerisinde beşinci olurken, Tatsuki Suzuki altıncı, hafta sonunun iddialı isimlerinden Romano Fenati yedinci sırada.

İlk onu tamamlayan isimlerse David Munoz, Riccardo Rossi ve Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda.

Diogo Moreira 15. olurken, Ivan Ortola 21. sırayla yetindi.

 

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Masia Jaume Masia Leopard Racing 5 Honda 13 1'41.197   153.893 218
2
D. Alonso David Alonso GasGas Aspar Team
 80 GASGAS 15 +0.018 0.018 153.866 216
3 Japan A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 15 +0.137 0.119 153.685 220
4 Turkey D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 14 +0.182 0.045 153.617 219
5 Spain D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 13 +0.195 0.013 153.597 220
6 Japan T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing 24 Honda 10 +0.344 0.149 153.372 218
7 Italy R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 13 +0.460 0.116 153.197 218
8 Spain D. Munoz David Munoz BOE Motorsports 44 KTM 13 +0.512 0.052 153.119 220
9 Italy R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 14 +0.519 0.007 153.108 220
10
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 15 +0.532 0.013 153.089 218
11 United Kingdom S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 15 +0.577 0.045 153.021 218
12 Italy S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 12 +0.603 0.026 152.982 220
13 Australia J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 11 +0.672 0.069 152.878 216
14
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 14 +0.718 0.046 152.809 216
15 Brazil D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 13 +0.776 0.058 152.722 221
16 Japan T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 12 +0.832 0.056 152.638 222
17 Italy M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 13 +0.833 0.001 152.637 217
18 Japan R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GasGas Aspar Team 6 GASGAS 13 +0.839 0.006 152.628 217
19
D. Salvador David Salvador CIP
 38 KTM 13 +1.053 0.214 152.309 220
20 Japan K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 13 +1.057 0.004 152.303 220
21
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 13 +1.229 0.172 152.047 216
22 United Kingdom J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 13 +1.367 0.138 151.842 218
23 Spain X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 13 +1.455 0.088 151.712 215
24
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 12 +1.477 0.022 151.680 218
25
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 12 +1.721 0.244 151.320 216
26 France L. Fellon Lorenzo Fellon CIP 20 KTM 13 +1.735 0.014 151.299 220
27
N. Dettwiler Noah Dettwiler CFMoto Racing PruestelGP
 12 CF MOTO 15 +1.743 0.008 151.288 217
28 Spain A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 14 +1.903 0.160 151.053 215
29 Indonesia M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 14 +1.946 0.043 150.990 214
30
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
 33 Honda 14 +2.138 0.192 150.709 216
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Moto3 Avusturya 2. antrenman: Alonso zirvede, Deniz üçüncü

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