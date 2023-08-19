Moto3 Avusturya 3. antrenman: Masia lider, Deniz dördüncü
Gelecek sezon Moto2'de yarışması kesinleşen Jaume Masia sıralama turları öncesi son antrenman seansını zirvede tamamladı, temposunu arttıran Deniz Öncü ise 4. sırada.
Geçen hafta kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan David Alonso bu seansa da en hızlı başlayan isimdi ve uzun süre boyunca seansı zirvede götürdü.
Ancak bitime bir dakika kala 1.41.197 yapan Masia, sadece 0.018 saniye farkla liderliği almayı ve kendisini geçen birisinin çıkmamasının ardından seansı zirvede tamamlamayı başardı!
Kısa süre önce Moto2'ye yükseleceği ve SAG Team'de Bo Bendsnyder'in takım arkadaşı olacağı açıklanan Masia'nın yeni sözleşmeyi kutladığı söylenebilir.
Üçüncü sıra yine son dakika attığı turla yükselen Ayumu Sasaki'ye giderken, her seans daha da hızlanan temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü sıradaydı.
Son beş dakikada derecesini geliştiren Deniz, seans içinde Ryusei Yamanaka ile az kalsın temas edecekti.
Şampiyona lideri Daniel Holgado temsilcimizin 0.013 saniye gerisinde beşinci olurken, Tatsuki Suzuki altıncı, hafta sonunun iddialı isimlerinden Romano Fenati yedinci sırada.
İlk onu tamamlayan isimlerse David Munoz, Riccardo Rossi ve Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda.
Diogo Moreira 15. olurken, Ivan Ortola 21. sırayla yetindi.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Masia Jaume Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|13
|1'41.197
|153.893
|218
|2
|
D. Alonso David Alonso GasGas Aspar Team
|80
|GASGAS
|15
|+0.018
|0.018
|153.866
|216
|3
|A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|15
|+0.137
|0.119
|153.685
|220
|4
|D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|14
|+0.182
|0.045
|153.617
|219
|5
|D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|13
|+0.195
|0.013
|153.597
|220
|6
|T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|10
|+0.344
|0.149
|153.372
|218
|7
|R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|13
|+0.460
|0.116
|153.197
|218
|8
|D. Munoz David Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|13
|+0.512
|0.052
|153.119
|220
|9
|R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|14
|+0.519
|0.007
|153.108
|220
|10
|
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|15
|+0.532
|0.013
|153.089
|218
|11
|S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|15
|+0.577
|0.045
|153.021
|218
|12
|S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|12
|+0.603
|0.026
|152.982
|220
|13
|J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|11
|+0.672
|0.069
|152.878
|216
|14
|
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|14
|+0.718
|0.046
|152.809
|216
|15
|D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|13
|+0.776
|0.058
|152.722
|221
|16
|T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|12
|+0.832
|0.056
|152.638
|222
|17
|M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|13
|+0.833
|0.001
|152.637
|217
|18
|R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GasGas Aspar Team
|6
|GASGAS
|13
|+0.839
|0.006
|152.628
|217
|19
|
D. Salvador David Salvador CIP
|38
|KTM
|13
|+1.053
|0.214
|152.309
|220
|20
|K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|13
|+1.057
|0.004
|152.303
|220
|21
|
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|13
|+1.229
|0.172
|152.047
|216
|22
|J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|13
|+1.367
|0.138
|151.842
|218
|23
|X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|13
|+1.455
|0.088
|151.712
|215
|24
|
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|12
|+1.477
|0.022
|151.680
|218
|25
|
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|12
|+1.721
|0.244
|151.320
|216
|26
|L. Fellon Lorenzo Fellon CIP
|20
|KTM
|13
|+1.735
|0.014
|151.299
|220
|27
|
N. Dettwiler Noah Dettwiler CFMoto Racing PruestelGP
|12
|CF MOTO
|15
|+1.743
|0.008
|151.288
|217
|28
|A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|14
|+1.903
|0.160
|151.053
|215
|29
|M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|14
|+1.946
|0.043
|150.990
|214
|30
|
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
|33
|Honda
|14
|+2.138
|0.192
|150.709
|216
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