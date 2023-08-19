Moto3 Avusturya 3. antrenman: Masia lider, Deniz dördüncü

Geçen hafta kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan David Alonso bu seansa da en hızlı başlayan isimdi ve uzun süre boyunca seansı zirvede götürdü.

Ancak bitime bir dakika kala 1.41.197 yapan Masia, sadece 0.018 saniye farkla liderliği almayı ve kendisini geçen birisinin çıkmamasının ardından seansı zirvede tamamlamayı başardı!

Kısa süre önce Moto2'ye yükseleceği ve SAG Team'de Bo Bendsnyder'in takım arkadaşı olacağı açıklanan Masia'nın yeni sözleşmeyi kutladığı söylenebilir.

Üçüncü sıra yine son dakika attığı turla yükselen Ayumu Sasaki'ye giderken, her seans daha da hızlanan temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü sıradaydı.

Son beş dakikada derecesini geliştiren Deniz, seans içinde Ryusei Yamanaka ile az kalsın temas edecekti.

Şampiyona lideri Daniel Holgado temsilcimizin 0.013 saniye gerisinde beşinci olurken, Tatsuki Suzuki altıncı, hafta sonunun iddialı isimlerinden Romano Fenati yedinci sırada.

İlk onu tamamlayan isimlerse David Munoz, Riccardo Rossi ve Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda.

Diogo Moreira 15. olurken, Ivan Ortola 21. sırayla yetindi.