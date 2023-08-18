Moto3 Avusturya 2. antrenman: Alonso zirvede, Deniz üçüncü
Geçen hafta kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan David Alonso, antrenman seansına son turuyla damga vurdu. Temsilcimiz Deniz Öncü ise üçüncü sırada.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|
D. Alonso David Alonso GasGas Aspar Team
|80
|GASGAS
|18
|1'41.223
|153.854
|2
|
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|17
|+0.629
|0.629
|152.904
|3
|D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|15
|+0.656
|0.027
|152.863
|4
|M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|14
|+0.699
|0.043
|152.799
|5
|J. Masia Jaume Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|16
|+0.731
|0.032
|152.751
|6
|
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|16
|+0.879
|0.148
|152.529
|7
|A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|13
|+0.956
|0.077
|152.414
|8
|D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|14
|+1.021
|0.065
|152.317
|9
|T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|14
|+1.091
|0.070
|152.213
|10
|T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|13
|+1.114
|0.023
|152.179
|11
|S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|14
|+1.123
|0.009
|152.166
|12
|R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GasGas Aspar Team
|6
|GASGAS
|16
|+1.320
|0.197
|151.873
|13
|J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|12
|+1.368
|0.048
|151.802
|14
|D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|7
|+1.455
|0.087
|151.674
|15
|
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|15
|+1.478
|0.023
|151.640
|16
|R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|15
|+1.505
|0.027
|151.600
|17
|S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|15
|+1.781
|0.276
|151.194
|18
|J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|12
|+1.825
|0.044
|151.129
|19
|R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|4
|+1.928
|0.103
|150.978
|20
|D. Munoz David Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|13
|+2.133
|0.205
|150.679
|21
|
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|13
|+1.870
|151.063
|22
|X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|15
|+2.214
|0.344
|150.561
|23
|
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
|33
|Honda
|14
|+2.276
|0.062
|150.471
|24
|
N. Dettwiler Noah Dettwiler CFMoto Racing PruestelGP
|12
|CF MOTO
|15
|+2.291
|0.015
|150.449
|25
|A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|15
|+2.309
|0.018
|150.423
|26
|K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|11
|+2.327
|0.018
|150.396
|27
|M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|14
|+2.603
|0.276
|149.997
|28
|
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|11
|+2.615
|0.012
|149.979
|29
|
D. Salvador David Salvador CIP
|38
|KTM
|14
|+3.342
|0.727
|148.937
|30
|L. Fellon Lorenzo Fellon CIP
|20
|KTM
|14
|+3.783
|0.441
|148.311
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