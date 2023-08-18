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Moto3 Avusturya 2. antrenman: Alonso zirvede, Deniz üçüncü

Geçen hafta kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan David Alonso, antrenman seansına son turuyla damga vurdu. Temsilcimiz Deniz Öncü ise üçüncü sırada.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

 

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1
D. Alonso David Alonso GasGas Aspar Team
 80 GASGAS 18 1'41.223   153.854  
2
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 17 +0.629 0.629 152.904  
3 Turkey D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 15 +0.656 0.027 152.863  
4 Italy M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 14 +0.699 0.043 152.799  
5 Spain J. Masia Jaume Masia Leopard Racing 5 Honda 16 +0.731 0.032 152.751  
6
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 16 +0.879 0.148 152.529  
7 Japan A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 13 +0.956 0.077 152.414  
8 Spain D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 14 +1.021 0.065 152.317  
9 Japan T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 14 +1.091 0.070 152.213  
10 Japan T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing 24 Honda 13 +1.114 0.023 152.179  
11 Italy S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 14 +1.123 0.009 152.166  
12 Japan R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GasGas Aspar Team 6 GASGAS 16 +1.320 0.197 151.873  
13 Australia J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 12 +1.368 0.048 151.802  
14 Brazil D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 7 +1.455 0.087 151.674  
15
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 15 +1.478 0.023 151.640  
16 Italy R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 15 +1.505 0.027 151.600  
17 United Kingdom S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 15 +1.781 0.276 151.194  
18 United Kingdom J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 12 +1.825 0.044 151.129  
19 Italy R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 4 +1.928 0.103 150.978  
20 Spain D. Munoz David Munoz BOE Motorsports 44 KTM 13 +2.133 0.205 150.679  
21
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 13 +1.870   151.063  
22 Spain X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 15 +2.214 0.344 150.561  
23
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
 33 Honda 14 +2.276 0.062 150.471  
24
N. Dettwiler Noah Dettwiler CFMoto Racing PruestelGP
 12 CF MOTO 15 +2.291 0.015 150.449  
25 Spain A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 15 +2.309 0.018 150.423  
26 Japan K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 11 +2.327 0.018 150.396  
27 Indonesia M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 14 +2.603 0.276 149.997  
28
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 11 +2.615 0.012 149.979  
29
D. Salvador David Salvador CIP
 38 KTM 14 +3.342 0.727 148.937  
30 France L. Fellon Lorenzo Fellon CIP 20 KTM 14 +3.783 0.441 148.311  
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Moto3 Avusturya 1. antrenman: Holgado zirvede, Deniz 14. sırada

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