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Moto3 / Spielberg Haberler

Moto3 Avusturya 1. antrenman: Holgado zirvede, Deniz 14. sırada

Red Bull Ring'de Moto3 heyecanı ilk antrenman seansıyla başladı, şampiyona lideri Daniel Holgado son dakikada liderliğe yükselerek hafta sonuna zirvede başladı.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Kuru zeminde gerçekleştirilen ilk antrenman seansını zirvede açan isim Xavi Artigas oldu, altıncı dakika geride kalırken Diogo Moreira liderliği almıştı.

Liderliğin bu dakikalarda hızlıca el değiştirdiğini gördük, ilk olarak David Munoz ve Jaume Masia 1.44 barajının altına inerek liderliği aldılar, kısa süre sonra Riccardo Rossi'nin bu ikiliyi geride bıraktı.

12. dakika geride kalırken 1.43 barajının altına inen Daniel Holgado liderliğe yükseldi, yaklaşık üç dakika sonra ise Moreira ve Masia daha iyi derecelerle gelerek ilk iki sıraya yükseldiler.

Bitime yedi dakika Romano Fenati ve Scott Ogden ikilisi Moreira'yı zirveden indirerek ilk iki sıranın yeni sahipleri aldılar, Sasaki de Holgado'yu geride bırakarak beşinciliğe yükselmişti.

Son iki dakikada herkes son bir deneme için piste çıktı ve liderlik iki kez el değiştirdi: önce Masia, sonra da 1.41.899 ile 1.42 barajının altına inen Holgado zirveye yükseldiler.

Holgado'nun bu derecesi son turlarda geçilemedi, böylece şampiyona lideri hafta sonunu hızlı bir şekilde açmayı başardı.

İkinci sıra Masia'ya gitti, kendisi Holgado ile birlikte 1.42 barajının altına inen tek sürücüydü.

Son turlarda atılım yapan Ivan Ortola üç, Jose Antonio Rueda dört, Moreira beşinci sırada yer aldı.

Sasaki altıncı, geçen haftanın galibi David Alonso yedinci sıraların sahibi olurken, seans içinde Alonso ile temas yaşayan Ryusei Yamasaka sekizinci sıradaydı.

İlk onu Romano Fenati ve damalı bayraktan sonra düşen Scott Ogden tamamladı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise nispeten sakin bir başlangıcın ardından 14. sırada.

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 14 1'41.899   152.833 219
2 Spain J. Masia Jaume Masia Leopard Racing 5 Honda 16 +0.036 0.036 152.779 218
3
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 15 +0.203 0.167 152.529 222
4
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 16 +0.358 0.155 152.298 220
5 Brazil D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 15 +0.376 0.018 152.271 220
6 Japan A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 14 +0.379 0.003 152.267 216
7
D. Alonso David Alonso GasGas Aspar Team
 80 GASGAS 17 +0.482 0.103 152.114 214
8 Japan R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GasGas Aspar Team 6 GASGAS 15 +0.644 0.162 151.873 217
9 Italy R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 18 +0.665 0.021 151.842 216
10 United Kingdom S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 16 +0.686 0.021 151.811 217
11 Italy M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 17 +0.808 0.122 151.631 216
12 Italy R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 13 +0.949 0.141 151.423 215
13
D. Salvador David Salvador CIP
 38 KTM 15 +1.034 0.085 151.298 216
14 Turkey D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 16 +1.101 0.067 151.200 214
15 Spain D. Munoz David Munoz BOE Motorsports 44 KTM 14 +1.176 0.075 151.089 216
16 United Kingdom J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 16 +1.176 0.000 151.089 216
17
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 17 +1.203 0.027 151.050 214
18
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 16 +1.320 0.117 150.879 216
19 Japan K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 12 +1.334 0.014 150.858 215
20
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 14 +1.465 0.131 150.667 217
21 Japan T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing 24 Honda 16 +1.556 0.091 150.535 216
22 Japan T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 15 +1.565 0.009 150.521 218
23 Italy S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 14 +1.649 0.084 150.399 213
24 Spain X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 14 +1.729 0.080 150.283 215
25 Indonesia M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 15 +1.949 0.220 149.965 214
26
N. Dettwiler Noah Dettwiler CFMoto Racing PruestelGP
 12 CF MOTO 16 +2.015 0.066 149.870 215
27 Australia J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 13 +2.053 0.038 149.815 213
28 France L. Fellon Lorenzo Fellon CIP 20 KTM 16 +2.188 0.135 149.620 216
29
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
 33 Honda 16 +2.297 0.109 149.464 214
30 Spain A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 15 +2.590 0.293 149.045 214
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Moto3 Britanya: Mükemmel yarışı Alonso 28. sıradan başlayarak kazandı, Deniz şanssızlık yaşadı

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