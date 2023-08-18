Moto3 Avusturya 1. antrenman: Holgado zirvede, Deniz 14. sırada

Kuru zeminde gerçekleştirilen ilk antrenman seansını zirvede açan isim Xavi Artigas oldu, altıncı dakika geride kalırken Diogo Moreira liderliği almıştı.

Liderliğin bu dakikalarda hızlıca el değiştirdiğini gördük, ilk olarak David Munoz ve Jaume Masia 1.44 barajının altına inerek liderliği aldılar, kısa süre sonra Riccardo Rossi'nin bu ikiliyi geride bıraktı.

12. dakika geride kalırken 1.43 barajının altına inen Daniel Holgado liderliğe yükseldi, yaklaşık üç dakika sonra ise Moreira ve Masia daha iyi derecelerle gelerek ilk iki sıraya yükseldiler.

Bitime yedi dakika Romano Fenati ve Scott Ogden ikilisi Moreira'yı zirveden indirerek ilk iki sıranın yeni sahipleri aldılar, Sasaki de Holgado'yu geride bırakarak beşinciliğe yükselmişti.

Son iki dakikada herkes son bir deneme için piste çıktı ve liderlik iki kez el değiştirdi: önce Masia, sonra da 1.41.899 ile 1.42 barajının altına inen Holgado zirveye yükseldiler.

Holgado'nun bu derecesi son turlarda geçilemedi, böylece şampiyona lideri hafta sonunu hızlı bir şekilde açmayı başardı.

İkinci sıra Masia'ya gitti, kendisi Holgado ile birlikte 1.42 barajının altına inen tek sürücüydü.

Son turlarda atılım yapan Ivan Ortola üç, Jose Antonio Rueda dört, Moreira beşinci sırada yer aldı.

Sasaki altıncı, geçen haftanın galibi David Alonso yedinci sıraların sahibi olurken, seans içinde Alonso ile temas yaşayan Ryusei Yamasaka sekizinci sıradaydı.

İlk onu Romano Fenati ve damalı bayraktan sonra düşen Scott Ogden tamamladı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise nispeten sakin bir başlangıcın ardından 14. sırada.