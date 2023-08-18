Moto3 Avusturya 1. antrenman: Holgado zirvede, Deniz 14. sırada
Red Bull Ring'de Moto3 heyecanı ilk antrenman seansıyla başladı, şampiyona lideri Daniel Holgado son dakikada liderliğe yükselerek hafta sonuna zirvede başladı.
Kuru zeminde gerçekleştirilen ilk antrenman seansını zirvede açan isim Xavi Artigas oldu, altıncı dakika geride kalırken Diogo Moreira liderliği almıştı.
Liderliğin bu dakikalarda hızlıca el değiştirdiğini gördük, ilk olarak David Munoz ve Jaume Masia 1.44 barajının altına inerek liderliği aldılar, kısa süre sonra Riccardo Rossi'nin bu ikiliyi geride bıraktı.
12. dakika geride kalırken 1.43 barajının altına inen Daniel Holgado liderliğe yükseldi, yaklaşık üç dakika sonra ise Moreira ve Masia daha iyi derecelerle gelerek ilk iki sıraya yükseldiler.
Bitime yedi dakika Romano Fenati ve Scott Ogden ikilisi Moreira'yı zirveden indirerek ilk iki sıranın yeni sahipleri aldılar, Sasaki de Holgado'yu geride bırakarak beşinciliğe yükselmişti.
Son iki dakikada herkes son bir deneme için piste çıktı ve liderlik iki kez el değiştirdi: önce Masia, sonra da 1.41.899 ile 1.42 barajının altına inen Holgado zirveye yükseldiler.
Holgado'nun bu derecesi son turlarda geçilemedi, böylece şampiyona lideri hafta sonunu hızlı bir şekilde açmayı başardı.
İkinci sıra Masia'ya gitti, kendisi Holgado ile birlikte 1.42 barajının altına inen tek sürücüydü.
Son turlarda atılım yapan Ivan Ortola üç, Jose Antonio Rueda dört, Moreira beşinci sırada yer aldı.
Sasaki altıncı, geçen haftanın galibi David Alonso yedinci sıraların sahibi olurken, seans içinde Alonso ile temas yaşayan Ryusei Yamasaka sekizinci sıradaydı.
İlk onu Romano Fenati ve damalı bayraktan sonra düşen Scott Ogden tamamladı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise nispeten sakin bir başlangıcın ardından 14. sırada.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|14
|1'41.899
|152.833
|219
|2
|J. Masia Jaume Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|16
|+0.036
|0.036
|152.779
|218
|3
|
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|15
|+0.203
|0.167
|152.529
|222
|4
|
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|16
|+0.358
|0.155
|152.298
|220
|5
|D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|15
|+0.376
|0.018
|152.271
|220
|6
|A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|14
|+0.379
|0.003
|152.267
|216
|7
|
D. Alonso David Alonso GasGas Aspar Team
|80
|GASGAS
|17
|+0.482
|0.103
|152.114
|214
|8
|R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GasGas Aspar Team
|6
|GASGAS
|15
|+0.644
|0.162
|151.873
|217
|9
|R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|18
|+0.665
|0.021
|151.842
|216
|10
|S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|16
|+0.686
|0.021
|151.811
|217
|11
|M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|17
|+0.808
|0.122
|151.631
|216
|12
|R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|13
|+0.949
|0.141
|151.423
|215
|13
|
D. Salvador David Salvador CIP
|38
|KTM
|15
|+1.034
|0.085
|151.298
|216
|14
|D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|16
|+1.101
|0.067
|151.200
|214
|15
|D. Munoz David Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|14
|+1.176
|0.075
|151.089
|216
|16
|J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|16
|+1.176
|0.000
|151.089
|216
|17
|
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|17
|+1.203
|0.027
|151.050
|214
|18
|
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|16
|+1.320
|0.117
|150.879
|216
|19
|K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|12
|+1.334
|0.014
|150.858
|215
|20
|
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|14
|+1.465
|0.131
|150.667
|217
|21
|T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|16
|+1.556
|0.091
|150.535
|216
|22
|T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|15
|+1.565
|0.009
|150.521
|218
|23
|S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|14
|+1.649
|0.084
|150.399
|213
|24
|X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|14
|+1.729
|0.080
|150.283
|215
|25
|M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|15
|+1.949
|0.220
|149.965
|214
|26
|
N. Dettwiler Noah Dettwiler CFMoto Racing PruestelGP
|12
|CF MOTO
|16
|+2.015
|0.066
|149.870
|215
|27
|J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|13
|+2.053
|0.038
|149.815
|213
|28
|L. Fellon Lorenzo Fellon CIP
|20
|KTM
|16
|+2.188
|0.135
|149.620
|216
|29
|
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
|33
|Honda
|16
|+2.297
|0.109
|149.464
|214
|30
|A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|15
|+2.590
|0.293
|149.045
|214
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci!
2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci! 2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci!
Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"
Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor" Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"
Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"
Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı" Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"
Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor"
Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor" Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar