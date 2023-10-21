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Moto3 Phillip Island
Sıralama turları raporu

Moto3 Phillip Island: Sasaki pole pozisyonunu aldı, Deniz 7. oldu

IntactGP sürücüsü Ayumu Sasaki, Avustralya'daki 2023 Moto3 yarışı öncesinde pole pozisyonunu elde etti.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Ayumu Sasaki, Intact GP

Cumartesi sabah gerçekleştirilen sıralama turları şampiyona lideri Jaume Masia için pek de iyi geçmedi ve ancak 13. en iyi zamanı yapabildi.

Diğer tarafta Sasaki, iyi bir sıralama turları geçirip 1:36.539'luk derecesiyle pole pozisyonunu alan isim oldu.

Sezonun ilk yarısında dört pole pozisyonu almayı başaran fakat Sachsenring'den bu yana aynı başarıyı tekrarlayamayan 23 yaşındaki Japon sürücü, "İyi bir sıralama turları oldu. Takım arkadaşımla birlikte çalışarak mümkün olan en iyi işi yaptık."

"Ben ona yardım ettim, o da bana yardım etti. Tur iyiydi ama rüzgar beklediğimizden daha güçlüydü."

"Son zamanlarda birkaç kez pole pozisyonunu kaçırdıktan sonra, şimdi başarmış olmaktan dolayı mutluyum." dedi.

Jaume Masia, Leopard Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jaume Masia, Leopard Racing

Seans raporu:

Cumartesi günü hava sıcaklığı 16 santigrat dereceydi ve antrenman seanslarına göre daha serindi. Gökyüzü bulutluydu ve öğlen saatlerinde hava daha da rüzgarlıydı.

Daniel Holgado (KTM) bu sezon beşinci kez Q1'de başlamak zorunda kaldı. KTM sürücüsü seansı 1:37.538 ile zirvede tamamlarken, onu Ryusei Yamanaka (GasGas), Filippo Farioli ve Ivan Ortola (her ikisi de KTM) takip etti. Bu isimler aynı zamanda Q2'ye kalmış oldular.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Sasaki sahneye çıktı ve 1:36.539'luk turuyla pole pozisyonunu kazandı.

PrüstelGP'den yerel kahraman Joel Kelso ikinci sırada yer alırken, Stefano Nepa (KTM) gridin ilk çizgisini tamamladı.

İkinci çizgide Diogo Moreira (KTM), Matteo Bertelle (Honda) ve çaylak Collin Veijer (Husqvarna) yer aldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü sıralama turlarını yedinci tamamlarken, üçüncü çizgiyi David Alonso (GasGas) ve Adrian Fernandez (Honda) ile paylaşacak.

Holgado Q2'de iyi bir tur atamamasının ardından 11. olurken, Masia sönük bir seans geçirerek 13. oldu.

Q2 sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 7

1'36.539

   165.868 244
2 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 7

+0.136

1'36.675

 0.136 165.635 240
3 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 5

+0.216

1'36.755

 0.080 165.498 246
4 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 5

+0.321

1'36.860

 0.105 165.319 242
5 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 5

+0.439

1'36.978

 0.118 165.117 244
6
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 7

+0.469

1'37.008

 0.030 165.066 241
7 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 6

+0.491

1'37.030

 0.022 165.029 241
8
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 5

+0.607

1'37.146

 0.116 164.832 244
9 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 6

+0.747

1'37.286

 0.140 164.595 244
10 Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 6

+0.754

1'37.293

 0.007 164.583 247
11 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 5

+0.764

1'37.303

 0.010 164.566 241
12
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 6

+0.839

1'37.378

 0.075 164.439 246
13 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 6

+0.860

1'37.399

 0.021 164.404 242
14 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 6

+0.926

1'37.465

 0.066 164.292 242
15 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 6

+0.974

1'37.513

 0.048 164.211 238
16
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 6

+0.980

1'37.519

 0.006 164.201 242
17 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 5

+1.122

1'37.661

 0.142 163.963 241
18 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 5

+1.463

1'38.002

 0.341 163.392 242
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