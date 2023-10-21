Moto3 Phillip Island: Sasaki pole pozisyonunu aldı, Deniz 7. oldu

Cumartesi sabah gerçekleştirilen sıralama turları şampiyona lideri Jaume Masia için pek de iyi geçmedi ve ancak 13. en iyi zamanı yapabildi.

Diğer tarafta Sasaki, iyi bir sıralama turları geçirip 1:36.539'luk derecesiyle pole pozisyonunu alan isim oldu.

Sezonun ilk yarısında dört pole pozisyonu almayı başaran fakat Sachsenring'den bu yana aynı başarıyı tekrarlayamayan 23 yaşındaki Japon sürücü, "İyi bir sıralama turları oldu. Takım arkadaşımla birlikte çalışarak mümkün olan en iyi işi yaptık."

"Ben ona yardım ettim, o da bana yardım etti. Tur iyiydi ama rüzgar beklediğimizden daha güçlüydü."

"Son zamanlarda birkaç kez pole pozisyonunu kaçırdıktan sonra, şimdi başarmış olmaktan dolayı mutluyum." dedi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jaume Masia, Leopard Racing

Seans raporu:

Cumartesi günü hava sıcaklığı 16 santigrat dereceydi ve antrenman seanslarına göre daha serindi. Gökyüzü bulutluydu ve öğlen saatlerinde hava daha da rüzgarlıydı.

Daniel Holgado (KTM) bu sezon beşinci kez Q1'de başlamak zorunda kaldı. KTM sürücüsü seansı 1:37.538 ile zirvede tamamlarken, onu Ryusei Yamanaka (GasGas), Filippo Farioli ve Ivan Ortola (her ikisi de KTM) takip etti. Bu isimler aynı zamanda Q2'ye kalmış oldular.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Sasaki sahneye çıktı ve 1:36.539'luk turuyla pole pozisyonunu kazandı.

PrüstelGP'den yerel kahraman Joel Kelso ikinci sırada yer alırken, Stefano Nepa (KTM) gridin ilk çizgisini tamamladı.

İkinci çizgide Diogo Moreira (KTM), Matteo Bertelle (Honda) ve çaylak Collin Veijer (Husqvarna) yer aldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü sıralama turlarını yedinci tamamlarken, üçüncü çizgiyi David Alonso (GasGas) ve Adrian Fernandez (Honda) ile paylaşacak.

Holgado Q2'de iyi bir tur atamamasının ardından 11. olurken, Masia sönük bir seans geçirerek 13. oldu.

Q2 sonucu: