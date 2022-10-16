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Moto3 / Phillip Island Yarış raporu

Moto3 Avustralya: Guevara kazanarak şampiyon oldu, Deniz 2. olarak en iyi sonucunu aldı!

Izan Guevara, 2022 Moto3 sezonunun sondan 3. yarışı olan Phillip Island'da kazanarak şampiyon olurken temsilcimiz Deniz Öncü bir kez daha galibiyet mücadelesinin içerisinde yer aldı ve ikinci oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Moto3 Avustralya: Guevara kazanarak şampiyon oldu, Deniz 2. olarak en iyi sonucunu aldı!
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Yarışa 7. sıradan başlayan GASGAS sürücüsü Guevara, startın ardından çok geçmeden lider grup mücadelesine dahil oldu.

Damalı bayrağa kadar liderlik için 4 sürücü arasında mücadele olsa da sonunda kazanan isim Guevara oldu. Guevara bu sezon 6. yarış zaferini elde ederken, sezonun bitmesine 2 yarış varken en yakın rakibi ile puan farkını 50'nin üzerine çıkardı ve 2022 Moto3 şampiyonu olmayı başardı.

GASGAS Aspar takımıyla şampiyon olan Guevara, Moto3'te ilk defa KTM dışında motosikletle kazanan isim olurken 18 yıl 110 gün ile en genç 5. şampiyon oldu.

Sezon başından beri oldukça güçlü ve istikrarlı sonuçlar alan ve gelecek sene Red Bull KTM Ajo ile mücadeleye devam edecek olan Deniz Öncü, 8. sıradan başladığı yarışta ilk turdan itibaren lider gruba dahil oldu. Deniz oldukça güçlü yarışın ardından son bölümde liderliğe de yükseldi ancak damalı bayrakta Guevara'nın 0.3 sn gerisinde 2. olarak yarışı tamamladı. Deniz böylece bu sezon ikinci kez podyuma çıkarken, 2. olarak bu sezonki en iyi sonucunu elde etti ve şampiyonada Jaume Masia'yı geçerek 5. sıraya yükseldi.

Sene başında şampiyonluk mücadelesi veren ve uzun süre lider durumda olan Sergio Garcia 3. oldu ve Dennis Foggia'yı geçerek şampiyonada 2. sıraya yükseldi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ayumu Sasaki 4. olurken onu Stefano Nepa ve John McPhee takip ettiler.

Sezonun sondan ikinci yarışı gelecek hafta sonu Malezya'da yapılacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Izan Guevara 23 37'38.762     163.0 25
2 Turkey Deniz Öncü 23 37'39.107 0.345 0.345 163.0 20
3 Spain Sergio Garcia Dols 23 37'39.222 0.460 0.115 163.0 16
4 Japan Ayumu Sasaki 23 37'39.322 0.560 0.100 163.0 13
5 Italy Stefano Nepa 23 37'46.190 7.428 6.868 162.5 11
6 United Kingdom John McPhee 23 37'46.258 7.496 0.068 162.5 10
7 Brazil Diogo Moreira 23 37'46.336 7.574 0.078 162.5 9
8 Australia Joel Kelso 23 37'46.337 7.575 0.001 162.5 8
9 Italy Dennis Foggia 23 37'55.556 16.794 9.219 161.8 7
10 Italy Riccardo Rossi 23 37'55.593 16.831 0.037 161.8 6
11 Spain David Munoz 23 37'55.828 17.066 0.235 161.8 5
12 Spain Carlos Tatay 23 37'56.530 17.768 0.702 161.7 4
13 Ivan Ortola 23 37'56.646 17.884 0.116 161.7 3
14 Spain Xavier Artigas 23 38'00.116 21.354 3.470 161.5 2
15 Spain Jaume Masia 23 38'01.176 22.414 1.060 161.4 1
16 Italy Andrea Migno 23 38'18.857 40.095 17.681 160.2  
17 Japan Kaito Toba 23 38'20.561 41.799 1.704 160.0  
18 Mexico Adrian Fernandez 23 38'20.588 41.826 0.027 160.0  
19 France Lorenzo Fellon 23 38'20.590 41.828 0.002 160.0  
20 Italy Elia Bartolini 23 38'20.599 41.837 0.009 160.0  
21 United Kingdom Joshua Whatley 23 38'20.708 41.946 0.109 160.0  
22 Nicola Fabio 23 38'20.768 42.006 0.060 160.0  
23 Spain Ana Carrasco 23 38'21.515 42.753 0.747 160.0  
24 Italy Alberto Surra 23 38'33.402 54.640 11.887 159.2  
  Japan Ryusei Yamanaka 22 36'17.727 1 Lap 1 Lap 161.7  
  Indonesia Mario Suryo Aji 21 35'01.586 2 Laps 1 Lap 160.0  
  Japan Tatsuki Suzuki 18 29'38.652 5 Laps 3 Laps 162.0  
  United Kingdom Scott Ogden 12 20'01.085 11 Laps 6 Laps 159.9  
  Spain Daniel Holgado 2 3'26.729 21 Laps 10 Laps 154.9  
  Japan Taiyo Furusato 2 3'26.876 21 Laps 0.147 154.8  
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