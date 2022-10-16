Moto3 Avustralya: Guevara kazanarak şampiyon oldu, Deniz 2. olarak en iyi sonucunu aldı!
Izan Guevara, 2022 Moto3 sezonunun sondan 3. yarışı olan Phillip Island'da kazanarak şampiyon olurken temsilcimiz Deniz Öncü bir kez daha galibiyet mücadelesinin içerisinde yer aldı ve ikinci oldu.
Yarışa 7. sıradan başlayan GASGAS sürücüsü Guevara, startın ardından çok geçmeden lider grup mücadelesine dahil oldu.
Damalı bayrağa kadar liderlik için 4 sürücü arasında mücadele olsa da sonunda kazanan isim Guevara oldu. Guevara bu sezon 6. yarış zaferini elde ederken, sezonun bitmesine 2 yarış varken en yakın rakibi ile puan farkını 50'nin üzerine çıkardı ve 2022 Moto3 şampiyonu olmayı başardı.
GASGAS Aspar takımıyla şampiyon olan Guevara, Moto3'te ilk defa KTM dışında motosikletle kazanan isim olurken 18 yıl 110 gün ile en genç 5. şampiyon oldu.
Sezon başından beri oldukça güçlü ve istikrarlı sonuçlar alan ve gelecek sene Red Bull KTM Ajo ile mücadeleye devam edecek olan Deniz Öncü, 8. sıradan başladığı yarışta ilk turdan itibaren lider gruba dahil oldu. Deniz oldukça güçlü yarışın ardından son bölümde liderliğe de yükseldi ancak damalı bayrakta Guevara'nın 0.3 sn gerisinde 2. olarak yarışı tamamladı. Deniz böylece bu sezon ikinci kez podyuma çıkarken, 2. olarak bu sezonki en iyi sonucunu elde etti ve şampiyonada Jaume Masia'yı geçerek 5. sıraya yükseldi.
Sene başında şampiyonluk mücadelesi veren ve uzun süre lider durumda olan Sergio Garcia 3. oldu ve Dennis Foggia'yı geçerek şampiyonada 2. sıraya yükseldi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ayumu Sasaki 4. olurken onu Stefano Nepa ve John McPhee takip ettiler.
Sezonun sondan ikinci yarışı gelecek hafta sonu Malezya'da yapılacak.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|Puan
|1
|Izan Guevara
|23
|37'38.762
|163.0
|25
|2
|Deniz Öncü
|23
|37'39.107
|0.345
|0.345
|163.0
|20
|3
|Sergio Garcia Dols
|23
|37'39.222
|0.460
|0.115
|163.0
|16
|4
|Ayumu Sasaki
|23
|37'39.322
|0.560
|0.100
|163.0
|13
|5
|Stefano Nepa
|23
|37'46.190
|7.428
|6.868
|162.5
|11
|6
|John McPhee
|23
|37'46.258
|7.496
|0.068
|162.5
|10
|7
|Diogo Moreira
|23
|37'46.336
|7.574
|0.078
|162.5
|9
|8
|Joel Kelso
|23
|37'46.337
|7.575
|0.001
|162.5
|8
|9
|Dennis Foggia
|23
|37'55.556
|16.794
|9.219
|161.8
|7
|10
|Riccardo Rossi
|23
|37'55.593
|16.831
|0.037
|161.8
|6
|11
|David Munoz
|23
|37'55.828
|17.066
|0.235
|161.8
|5
|12
|Carlos Tatay
|23
|37'56.530
|17.768
|0.702
|161.7
|4
|13
|Ivan Ortola
|23
|37'56.646
|17.884
|0.116
|161.7
|3
|14
|Xavier Artigas
|23
|38'00.116
|21.354
|3.470
|161.5
|2
|15
|Jaume Masia
|23
|38'01.176
|22.414
|1.060
|161.4
|1
|16
|Andrea Migno
|23
|38'18.857
|40.095
|17.681
|160.2
|17
|Kaito Toba
|23
|38'20.561
|41.799
|1.704
|160.0
|18
|Adrian Fernandez
|23
|38'20.588
|41.826
|0.027
|160.0
|19
|Lorenzo Fellon
|23
|38'20.590
|41.828
|0.002
|160.0
|20
|Elia Bartolini
|23
|38'20.599
|41.837
|0.009
|160.0
|21
|Joshua Whatley
|23
|38'20.708
|41.946
|0.109
|160.0
|22
|Nicola Fabio
|23
|38'20.768
|42.006
|0.060
|160.0
|23
|Ana Carrasco
|23
|38'21.515
|42.753
|0.747
|160.0
|24
|Alberto Surra
|23
|38'33.402
|54.640
|11.887
|159.2
|Ryusei Yamanaka
|22
|36'17.727
|1 Lap
|1 Lap
|161.7
|Mario Suryo Aji
|21
|35'01.586
|2 Laps
|1 Lap
|160.0
|Tatsuki Suzuki
|18
|29'38.652
|5 Laps
|3 Laps
|162.0
|Scott Ogden
|12
|20'01.085
|11 Laps
|6 Laps
|159.9
|Daniel Holgado
|2
|3'26.729
|21 Laps
|10 Laps
|154.9
|Taiyo Furusato
|2
|3'26.876
|21 Laps
|0.147
|154.8
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