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Moto3 Phillip Island
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Moto3 Avustralya: Cuma gününün lideri Munoz, Deniz Öncü 5.

2023 Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya hafta sonunda Cuma günkü antrenman seanslarını David Muñoz ilk sırada tamamladı.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
David Munoz, Boé Motorsports

İspanyol sürücü hem ilk hem de ikinci antrenman seansında en hızlı isim olmayı başarırken en hızlı 3 sürücü içerisine girmeyi başaran diğer isimler Nepa ve Moreira oldular.

Munoz, hafta sonunun başından beri güçlü bir form sergiledi ve seansın sonundaki 1:36.791'lik derecesiyle günün zirvesinde yer aldı.

Stefano Nepa, Munoz'un arkasında ikinci olurken Munoz dışında 1:36'lı derecelere inmeyi başaran tek isimdi.

Son yarışta Moto3'teki ilk zaferini elde eden Diogo Moreira güçlü bir gün daha geçirdi ve 3. oldu.

Ayumu Sasaki 4. olurken onu temsilcimiz Deniz Öncü ve şampiyona lideri Jaume Masia takip ettiler. Masia, seans içerisinde teknik sorun nedeniyle önemli zaman kaybetti.

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 16

1'36.791

   165.436 249
2 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 16

+0.073

1'36.864

 0.073 165.312 247
3 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 14

+0.320

1'37.111

 0.247 164.891 243
4 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 12

+0.324

1'37.115

 0.004 164.884 247
5 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 17

+0.355

1'37.146

 0.031 164.832 246
6 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 11

+0.546

1'37.337

 0.191 164.508 246
7
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 14

+0.620

1'37.411

 0.074 164.383 247
8 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 17

+0.632

1'37.423

 0.012 164.363 241
9 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 14

+0.763

1'37.554

 0.131 164.142 245
10 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 17

+0.832

1'37.623

 0.069 164.026 246
11
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 16

+0.974

1'37.765

 0.142 163.788 242
12
D. Salvador CIP
 38 KTM 16

+1.073

1'37.864

 0.099 163.622 246
13
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 17

+1.125

1'37.916

 0.052 163.536 247
14 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 14

+1.135

1'37.926

 0.010 163.519 247
15 Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 13

+1.201

1'37.992

 0.066 163.409 247
16
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 15

+1.214

1'38.005

 0.013 163.387 246
17 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 14

+1.238

1'38.029

 0.024 163.347 242
18
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 17

+1.273

1'38.064

 0.035 163.289 244
19 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 16

+1.419

1'38.210

 0.146 163.046 246
20
N. Fabio Rivacold Snipers Team
 9 Honda 12

+1.578

1'38.369

 0.159 162.782 244
21 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 17

+1.583

1'38.374

 0.005 162.774 247
22 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 17

+1.615

1'38.406

 0.032 162.721 246
23 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 17

+1.622

1'38.413

 0.007 162.710 244
24 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 17

+1.694

1'38.485

 0.072 162.591 243
25 France L. Fellon CIP 20 KTM 16

+1.904

1'38.695

 0.210 162.245 244
26 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 10

+2.209

1'39.000

 0.305 161.745 246
27
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 13

+2.452

1'39.243

 0.243 161.349 243
28 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 2

 

      
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