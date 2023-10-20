Moto3 Avustralya: Cuma gününün lideri Munoz, Deniz Öncü 5.
2023 Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya hafta sonunda Cuma günkü antrenman seanslarını David Muñoz ilk sırada tamamladı.
İspanyol sürücü hem ilk hem de ikinci antrenman seansında en hızlı isim olmayı başarırken en hızlı 3 sürücü içerisine girmeyi başaran diğer isimler Nepa ve Moreira oldular.
Munoz, hafta sonunun başından beri güçlü bir form sergiledi ve seansın sonundaki 1:36.791'lik derecesiyle günün zirvesinde yer aldı.
Stefano Nepa, Munoz'un arkasında ikinci olurken Munoz dışında 1:36'lı derecelere inmeyi başaran tek isimdi.
Son yarışta Moto3'teki ilk zaferini elde eden Diogo Moreira güçlü bir gün daha geçirdi ve 3. oldu.
Ayumu Sasaki 4. olurken onu temsilcimiz Deniz Öncü ve şampiyona lideri Jaume Masia takip ettiler. Masia, seans içerisinde teknik sorun nedeniyle önemli zaman kaybetti.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|16
|
1'36.791
|165.436
|249
|2
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|16
|
+0.073
1'36.864
|0.073
|165.312
|247
|3
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|14
|
+0.320
1'37.111
|0.247
|164.891
|243
|4
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|12
|
+0.324
1'37.115
|0.004
|164.884
|247
|5
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|17
|
+0.355
1'37.146
|0.031
|164.832
|246
|6
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|11
|
+0.546
1'37.337
|0.191
|164.508
|246
|7
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|14
|
+0.620
1'37.411
|0.074
|164.383
|247
|8
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|17
|
+0.632
1'37.423
|0.012
|164.363
|241
|9
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|14
|
+0.763
1'37.554
|0.131
|164.142
|245
|10
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|17
|
+0.832
1'37.623
|0.069
|164.026
|246
|11
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|16
|
+0.974
1'37.765
|0.142
|163.788
|242
|12
|
D. Salvador CIP
|38
|KTM
|16
|
+1.073
1'37.864
|0.099
|163.622
|246
|13
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|17
|
+1.125
1'37.916
|0.052
|163.536
|247
|14
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|14
|
+1.135
1'37.926
|0.010
|163.519
|247
|15
|V. Perez BOE Motorsports
|21
|KTM
|13
|
+1.201
1'37.992
|0.066
|163.409
|247
|16
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|15
|
+1.214
1'38.005
|0.013
|163.387
|246
|17
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|14
|
+1.238
1'38.029
|0.024
|163.347
|242
|18
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|17
|
+1.273
1'38.064
|0.035
|163.289
|244
|19
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|16
|
+1.419
1'38.210
|0.146
|163.046
|246
|20
|
N. Fabio Rivacold Snipers Team
|9
|Honda
|12
|
+1.578
1'38.369
|0.159
|162.782
|244
|21
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|17
|
+1.583
1'38.374
|0.005
|162.774
|247
|22
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|17
|
+1.615
1'38.406
|0.032
|162.721
|246
|23
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|17
|
+1.622
1'38.413
|0.007
|162.710
|244
|24
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|17
|
+1.694
1'38.485
|0.072
|162.591
|243
|25
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|16
|
+1.904
1'38.695
|0.210
|162.245
|244
|26
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|10
|
+2.209
1'39.000
|0.305
|161.745
|246
|27
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|13
|
+2.452
1'39.243
|0.243
|161.349
|243
|28
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|2
|
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