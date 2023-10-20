Moto3 Avustralya: Cuma gününün lideri Munoz, Deniz Öncü 5.

İspanyol sürücü hem ilk hem de ikinci antrenman seansında en hızlı isim olmayı başarırken en hızlı 3 sürücü içerisine girmeyi başaran diğer isimler Nepa ve Moreira oldular.

Munoz, hafta sonunun başından beri güçlü bir form sergiledi ve seansın sonundaki 1:36.791'lik derecesiyle günün zirvesinde yer aldı.

Stefano Nepa, Munoz'un arkasında ikinci olurken Munoz dışında 1:36'lı derecelere inmeyi başaran tek isimdi.

Son yarışta Moto3'teki ilk zaferini elde eden Diogo Moreira güçlü bir gün daha geçirdi ve 3. oldu.

Ayumu Sasaki 4. olurken onu temsilcimiz Deniz Öncü ve şampiyona lideri Jaume Masia takip ettiler. Masia, seans içerisinde teknik sorun nedeniyle önemli zaman kaybetti.