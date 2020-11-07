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Moto3 / Valencia / Sıralama turları raporu

Moto3 Avrupa: McPhee pole pozisyonunu kazandı, Deniz 27. oldu

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Moto3 Avrupa: McPhee pole pozisyonunu kazandı, Deniz 27. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Moto3 Avrupa yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu John McPhee'nin oldu.

Moto3 sıralama turları ıslak koşullar altında yapıldı ve sürücüler pistte tutunmakta zorlandılar.

Q1'de pist kuruydu ve en hızlı isim Ai Ogura oldu. Deniz Öncü ise  bu bölümü 13. sırada bitirerek Q2'ye kalamadı.

Yağmur altında yapılan Q2'de ise dereceler sürekli değişti. John McPhee, 1:53'ün altına inebilen üç isimden bir tanesiydi ve 1:52.252'lik zaman turuyla en hızlı isim olmayı başardı.

McPhee bu sonuçla pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Celestino Vietti, antrenmanlarda olduğu gibi sıralama turlarında da ön bölümde kaldı ve 1:52.663'lük derecesiyle 0.411 saniye geride ikinci oldu.

Albert Arenas 1:53'ün altına inen son isim olarak 0.569 saniye geride üçüncü oldu.

Alonso Lopez dördüncü olurken, Riccardo Rossi beşinci, Sergio Garcia altıncı ve Darryn Binder yedinci oldu.

İlk onu Raul Fernandez, Kaito Toba ve Andrea Migno tamamladı.

Deniz, Q1'i 13. sırada tamamlamasının ardından yarışa 31 sürücü arasından 27. sıradan başlayacak. Temsilcimiz, takım arkadaşı Ayumu Sasaki'den 0.047 saniye yavaş kaldı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom John McPhee Honda 8 1'52.252     128.443
2 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 7 1'52.663 0.411 0.411 127.974
3 Spain Albert Arenas KTM 8 1'52.821 0.569 0.158 127.795
4 Spain Alonso Lopez Husqvarna 6 1'53.179 0.927 0.358 127.391
5 Italy Riccardo Rossi KTM 8 1'53.205 0.953 0.026 127.361
6 Spain Sergio Garcia Dols Honda 4 1'53.230 0.978 0.025 127.333
7 South Africa Darryn Binder KTM 8 1'53.311 1.059 0.081 127.242
8 Spain Raul Fernandez KTM 8 1'53.665 1.413 0.354 126.846
9 Japan Kaito Toba KTM 8 1'53.976 1.724 0.311 126.500
10 Italy Andrea Migno KTM 8 1'54.222 1.970 0.246 126.227
11 Japan Ai Ogura Honda 8 1'54.232 1.980 0.010 126.216
12 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 8 1'54.409 2.157 0.177 126.021
13 Spain Carlos Tatay KTM 7 1'54.423 2.171 0.014 126.006
14 Italy Dennis Foggia Honda 8 1'54.472 2.220 0.049 125.952
15 Italy Romano Fenati Husqvarna 8 1'54.685 2.433 0.213 125.718
16 Czech Republic Filip Salač Honda 8 1'54.579 2.327   125.834
17 Italy Tony Arbolino Honda 8 1'54.336 2.084   126.102
18 Japan Yuki Kunii Honda 8 1'55.060 2.808 0.724 125.308
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Ai Ogura Honda 4 1'45.745     136.346
2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 3 1'45.877 0.132 0.132 136.176
3 Spain Albert Arenas KTM 5 1'46.007 0.262 0.130 136.009
4 Italy Dennis Foggia Honda 4 1'46.309 0.564 0.302 135.623
5 Japan Tatsuki Suzuki Honda 7 1'46.416 0.671 0.107 135.487
6 Switzerland Jason Dupasquier KTM 4 1'46.667 0.922 0.251 135.168
7 Austria Maximilian Kofler KTM 4 1'46.726 0.981 0.059 135.093
8 Belgium Barry Baltus KTM 4 1'46.930 1.185 0.204 134.835
9 Italy Davide Pizzoli KTM 4 1'46.945 1.200 0.015 134.816
10 Italy Stefano Nepa KTM 4 1'48.182 2.437 1.237 133.275
11 Malaysia Khairul Pawi Honda 5 1'48.518 2.773 0.336 132.862
12 Japan Ayumu Sasaki KTM 4 1'48.722 2.977 0.204 132.613
13 Turkey Deniz Öncü KTM 7 1'48.769 3.024 0.047 132.556
14 Spain Jaume Masia Honda 7 1'48.782 3.037 0.013 132.540
15 Spain Jeremy Alcoba Honda 4 1'49.138 3.393 0.356 132.107
16 Japan Ryusei Yamanaka Honda 7 1'49.915 4.170 0.777 131.174
17 Italy Niccolò Antonelli Honda 7 1'50.713 4.968 0.798 130.228
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Moto3 Avrupa 3. antrenman: McPhee lider, Deniz 19. oldu

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Moto3 Avrupa 3. antrenman: McPhee lider, Deniz 19. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Valencia
Lokasyon Valencia Circuit Ricardo Tormo
Pilotlar John McPhee , Albert Arenas , Celestino Vietti Ramus
Takımlar Petronas Raceline Malaysia Team Honda , Team VR46 , Aspar Team
Editör Matteo Nugnes

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