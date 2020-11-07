Moto3 Avrupa: McPhee pole pozisyonunu kazandı, Deniz 27. oldu

Moto3 sıralama turları ıslak koşullar altında yapıldı ve sürücüler pistte tutunmakta zorlandılar.

Q1'de pist kuruydu ve en hızlı isim Ai Ogura oldu. Deniz Öncü ise bu bölümü 13. sırada bitirerek Q2'ye kalamadı.

Yağmur altında yapılan Q2'de ise dereceler sürekli değişti. John McPhee, 1:53'ün altına inebilen üç isimden bir tanesiydi ve 1:52.252'lik zaman turuyla en hızlı isim olmayı başardı.

McPhee bu sonuçla pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Celestino Vietti, antrenmanlarda olduğu gibi sıralama turlarında da ön bölümde kaldı ve 1:52.663'lük derecesiyle 0.411 saniye geride ikinci oldu.

Albert Arenas 1:53'ün altına inen son isim olarak 0.569 saniye geride üçüncü oldu.

Alonso Lopez dördüncü olurken, Riccardo Rossi beşinci, Sergio Garcia altıncı ve Darryn Binder yedinci oldu.

İlk onu Raul Fernandez, Kaito Toba ve Andrea Migno tamamladı.

Deniz, Q1'i 13. sırada tamamlamasının ardından yarışa 31 sürücü arasından 27. sıradan başlayacak. Temsilcimiz, takım arkadaşı Ayumu Sasaki'den 0.047 saniye yavaş kaldı.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: