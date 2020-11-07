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Moto3 / Valencia / Antrenman raporu

Moto3 Avrupa 3. antrenman: McPhee lider, Deniz 19. oldu

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Moto3 Avrupa 3. antrenman: McPhee lider, Deniz 19. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

John McPhee, Avrupa GP öncesi yapılan üçüncü Moto3 antrenman seansını zirvede tamamladı.

Gece yağan yağmur nedeniyle pist ıslaktı ve sürücüler seans içerisinde cuma gününe kıyasla daha yavaş turlar attılar.

Islak eminde yapılan seansta 1:50'nin altına inebilen beş sürücü vardı ve John McPhee en hızlı isimdi.

Britanyalı sürücü 1:49.559'luk turuyla seansı zirvede noktaladı.

Celestino Vietti, dün olduğu gibi bugün de hızlıydı ve 0.211 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaptı.

Ai Ogura'nın üçüncü olduğu seansta Andrea Migno dördüncü ve Niccolo Antonelli beşinci oldu.

Ricciardo Rossi 1:50.064'lük derecesiyle 0.5 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Albert Arenas, Carlos Tatay, Tatsuki Suzuki ve Raul Fernandez tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü 1:51.2 ile 19. sırada kendisine yer buldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom John McPhee Honda 18 1'49.559     131.600
2 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 18 1'49.770 0.211 0.211 131.347
3 Japan Ai Ogura Honda 21 1'49.831 0.272 0.061 131.274
4 Italy Andrea Migno KTM 22 1'49.840 0.281 0.009 131.263
5 Italy Niccolò Antonelli Honda 15 1'49.926 0.367 0.086 131.160
6 Italy Riccardo Rossi KTM 19 1'50.064 0.505 0.138 130.996
7 Spain Albert Arenas KTM 18 1'50.246 0.687 0.182 130.780
8 Spain Carlos Tatay KTM 17 1'50.310 0.751 0.064 130.704
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 17 1'50.392 0.833 0.082 130.607
10 Spain Raul Fernandez KTM 17 1'50.465 0.906 0.073 130.520
11 Italy Tony Arbolino Honda 21 1'50.524 0.965 0.059 130.451
12 Italy Dennis Foggia Honda 19 1'50.678 1.119 0.154 130.269
13 Belgium Barry Baltus KTM 21 1'50.690 1.131 0.012 130.255
14 Spain Jaume Masia Honda 17 1'50.693 1.134 0.003 130.252
15 Italy Romano Fenati Husqvarna 18 1'50.708 1.149 0.015 130.234
16 South Africa Darryn Binder KTM 18 1'50.745 1.186 0.037 130.190
17 Spain Sergio Garcia Dols Honda 18 1'50.981 1.422 0.236 129.914
18 Japan Ryusei Yamanaka Honda 18 1'51.212 1.653 0.231 129.644
19 Turkey Deniz Öncü KTM 19 1'51.294 1.735 0.082 129.548
20 Malaysia Khairul Pawi Honda 18 1'51.310 1.751 0.016 129.530
21 Switzerland Jason Dupasquier KTM 21 1'51.370 1.811 0.060 129.460
22 Japan Kaito Toba KTM 18 1'51.500 1.941 0.130 129.309
23 Austria Maximilian Kofler KTM 17 1'51.603 2.044 0.103 129.190
24 Czech Republic Filip Salač Honda 12 1'51.684 2.125 0.081 129.096
25 Italy Stefano Nepa KTM 17 1'51.736 2.177 0.052 129.036
26 Spain Alonso Lopez Husqvarna 16 1'51.813 2.254 0.077 128.947
27 Italy Davide Pizzoli KTM 13 1'52.073 2.514 0.260 128.648
28 Japan Yuki Kunii Honda 17 1'52.135 2.576 0.062 128.577
29 Japan Ayumu Sasaki KTM 17 1'52.168 2.609 0.033 128.539
30 Spain Jeremy Alcoba Honda 14 1'53.152 3.593 0.984 127.421
31 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 0        
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Moto3, Avrupa 2. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu

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Moto3, Avrupa 2. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Valencia
Lokasyon Valencia Circuit Ricardo Tormo
Pilotlar John McPhee
Takımlar Petronas Raceline Malaysia Team Honda
Editör Matteo Nugnes

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