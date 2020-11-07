Moto3 Avrupa 3. antrenman: McPhee lider, Deniz 19. oldu
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John McPhee, Avrupa GP öncesi yapılan üçüncü Moto3 antrenman seansını zirvede tamamladı.
Gece yağan yağmur nedeniyle pist ıslaktı ve sürücüler seans içerisinde cuma gününe kıyasla daha yavaş turlar attılar.
Islak eminde yapılan seansta 1:50'nin altına inebilen beş sürücü vardı ve John McPhee en hızlı isimdi.
Britanyalı sürücü 1:49.559'luk turuyla seansı zirvede noktaladı.
Celestino Vietti, dün olduğu gibi bugün de hızlıydı ve 0.211 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaptı.
Ai Ogura'nın üçüncü olduğu seansta Andrea Migno dördüncü ve Niccolo Antonelli beşinci oldu.
Ricciardo Rossi 1:50.064'lük derecesiyle 0.5 saniye geride altıncı oldu.
İlk onu Albert Arenas, Carlos Tatay, Tatsuki Suzuki ve Raul Fernandez tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü 1:51.2 ile 19. sırada kendisine yer buldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|John McPhee
|Honda
|18
|1'49.559
|131.600
|2
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|18
|1'49.770
|0.211
|0.211
|131.347
|3
|Ai Ogura
|Honda
|21
|1'49.831
|0.272
|0.061
|131.274
|4
|Andrea Migno
|KTM
|22
|1'49.840
|0.281
|0.009
|131.263
|5
|Niccolò Antonelli
|Honda
|15
|1'49.926
|0.367
|0.086
|131.160
|6
|Riccardo Rossi
|KTM
|19
|1'50.064
|0.505
|0.138
|130.996
|7
|Albert Arenas
|KTM
|18
|1'50.246
|0.687
|0.182
|130.780
|8
|Carlos Tatay
|KTM
|17
|1'50.310
|0.751
|0.064
|130.704
|9
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|17
|1'50.392
|0.833
|0.082
|130.607
|10
|Raul Fernandez
|KTM
|17
|1'50.465
|0.906
|0.073
|130.520
|11
|Tony Arbolino
|Honda
|21
|1'50.524
|0.965
|0.059
|130.451
|12
|Dennis Foggia
|Honda
|19
|1'50.678
|1.119
|0.154
|130.269
|13
|Barry Baltus
|KTM
|21
|1'50.690
|1.131
|0.012
|130.255
|14
|Jaume Masia
|Honda
|17
|1'50.693
|1.134
|0.003
|130.252
|15
|Romano Fenati
|Husqvarna
|18
|1'50.708
|1.149
|0.015
|130.234
|16
|Darryn Binder
|KTM
|18
|1'50.745
|1.186
|0.037
|130.190
|17
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|18
|1'50.981
|1.422
|0.236
|129.914
|18
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|18
|1'51.212
|1.653
|0.231
|129.644
|19
|Deniz Öncü
|KTM
|19
|1'51.294
|1.735
|0.082
|129.548
|20
|Khairul Pawi
|Honda
|18
|1'51.310
|1.751
|0.016
|129.530
|21
|Jason Dupasquier
|KTM
|21
|1'51.370
|1.811
|0.060
|129.460
|22
|Kaito Toba
|KTM
|18
|1'51.500
|1.941
|0.130
|129.309
|23
|Maximilian Kofler
|KTM
|17
|1'51.603
|2.044
|0.103
|129.190
|24
|Filip Salač
|Honda
|12
|1'51.684
|2.125
|0.081
|129.096
|25
|Stefano Nepa
|KTM
|17
|1'51.736
|2.177
|0.052
|129.036
|26
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|16
|1'51.813
|2.254
|0.077
|128.947
|27
|Davide Pizzoli
|KTM
|13
|1'52.073
|2.514
|0.260
|128.648
|28
|Yuki Kunii
|Honda
|17
|1'52.135
|2.576
|0.062
|128.577
|29
|Ayumu Sasaki
|KTM
|17
|1'52.168
|2.609
|0.033
|128.539
|30
|Jeremy Alcoba
|Honda
|14
|1'53.152
|3.593
|0.984
|127.421
|31
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|0
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Valencia
|Lokasyon
|Valencia Circuit Ricardo Tormo
|Pilotlar
|John McPhee
|Takımlar
|Petronas Raceline Malaysia Team Honda
|Editör
|Matteo Nugnes
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Moto3 Avrupa 3. antrenman: McPhee lider, Deniz 19. oldu
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