Moto3 Avrupa 3. antrenman: McPhee lider, Deniz 19. oldu

Gece yağan yağmur nedeniyle pist ıslaktı ve sürücüler seans içerisinde cuma gününe kıyasla daha yavaş turlar attılar.

Islak eminde yapılan seansta 1:50'nin altına inebilen beş sürücü vardı ve John McPhee en hızlı isimdi.

Britanyalı sürücü 1:49.559'luk turuyla seansı zirvede noktaladı.

Celestino Vietti, dün olduğu gibi bugün de hızlıydı ve 0.211 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaptı.

Ai Ogura'nın üçüncü olduğu seansta Andrea Migno dördüncü ve Niccolo Antonelli beşinci oldu.

Ricciardo Rossi 1:50.064'lük derecesiyle 0.5 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Albert Arenas, Carlos Tatay, Tatsuki Suzuki ve Raul Fernandez tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü 1:51.2 ile 19. sırada kendisine yer buldu.

Seans sonucu: