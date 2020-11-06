Moto3, Avrupa 2. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu
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Celestino Vietti, Avrupa GP öncesi ikinci Moto3 antrenman seansını zirvede tamamladı.
Sabah seansının aksine daha iyi şartlarda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Celestino Vietti'nin liderliği vardı.
Vietti, 19 tur attığı seansta 1:45.356 yaparak, en yakın rakibi Sergio Garcia'nın 0.201 saniye önünde ilk sırada yer aldı.
Romano Fenati, Garcia'nın 0.018 saniye gerisinde yer aldı ve ilk üçü tamamlayan isim oldu.
Raul Fernandez 1:45.850 yapıp dördüncü olurken, Filip Salac beşinci ve Tony Arbolino altıncı oldu.
Carlos Tatay'ın yedinci olduğu seansta ilk onu Andrea Migno, Kaito Toba ve John McPhee tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk seansa kıyasla daha iyi bir seans geçirdi ve 17. en iyi zamanı yaptı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|19
|1'45.356
|2
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|18
|1'45.557
|0.201
|3
|Romano Fenati
|Husqvarna
|12
|1'45.575
|0.219
|4
|Raul Fernandez
|KTM
|13
|1'45.850
|0.494
|5
|Filip Salač
|Honda
|19
|1'45.872
|0.516
|6
|Tony Arbolino
|Honda
|16
|1'45.984
|0.628
|7
|Carlos Tatay
|KTM
|13
|1'46.570
|1.214
|8
|Andrea Migno
|KTM
|18
|1'46.574
|1.218
|9
|Kaito Toba
|KTM
|15
|1'46.636
|1.280
|10
|John McPhee
|Honda
|19
|1'46.760
|1.404
|11
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|15
|1'46.857
|1.501
|12
|Yuki Kunii
|Honda
|18
|1'46.868
|1.512
|13
|Darryn Binder
|KTM
|15
|1'46.882
|1.526
|14
|Riccardo Rossi
|KTM
|13
|1'46.934
|1.578
|15
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|13
|1'46.936
|1.580
|16
|Ai Ogura
|Honda
|14
|1'46.936
|1.580
|17
|Deniz Öncü
|KTM
|16
|1'46.997
|1.641
|18
|Albert Arenas
|KTM
|15
|1'47.074
|1.718
|19
|Jason Dupasquier
|KTM
|15
|1'47.258
|1.902
|20
|Jeremy Alcoba
|Honda
|8
|1'47.357
|2.001
|21
|Jaume Masia
|Honda
|11
|1'47.486
|2.130
|22
|Dennis Foggia
|Honda
|20
|1'47.723
|2.367
|23
|Niccolò Antonelli
|Honda
|19
|1'48.235
|2.879
|24
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|12
|1'48.554
|3.198
|25
|Davide Pizzoli
|KTM
|17
|1'48.692
|3.336
|26
|Barry Baltus
|KTM
|18
|1'48.914
|3.558
|27
|Maximilian Kofler
|KTM
|14
|1'49.033
|3.677
|28
|Stefano Nepa
|KTM
|15
|1'49.128
|3.772
|29
|Khairul Pawi
|Honda
|15
|1'49.345
|3.989
|30
|Ayumu Sasaki
|KTM
|13
|1'51.151
|5.795
|31
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|12
|1'52.468
|7.112
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Valencia
|Lokasyon
|Valencia Circuit Ricardo Tormo
|Pilotlar
|Celestino Vietti Ramus
|Takımlar
|Team VR46
|Editör
|Lorenza D'Adderio
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Moto3, Avrupa 2. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu
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