Moto3, Avrupa 2. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu

Sabah seansının aksine daha iyi şartlarda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Celestino Vietti'nin liderliği vardı.

Vietti, 19 tur attığı seansta 1:45.356 yaparak, en yakın rakibi Sergio Garcia'nın 0.201 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Romano Fenati, Garcia'nın 0.018 saniye gerisinde yer aldı ve ilk üçü tamamlayan isim oldu.

Raul Fernandez 1:45.850 yapıp dördüncü olurken, Filip Salac beşinci ve Tony Arbolino altıncı oldu.

Carlos Tatay'ın yedinci olduğu seansta ilk onu Andrea Migno, Kaito Toba ve John McPhee tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk seansa kıyasla daha iyi bir seans geçirdi ve 17. en iyi zamanı yaptı.

Seans sonucu: