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Moto3 / Valencia / Son dakika

Moto3, Avrupa 2. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu

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Moto3, Avrupa 2. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Celestino Vietti, Avrupa GP öncesi ikinci Moto3 antrenman seansını zirvede tamamladı.

Sabah seansının aksine daha iyi şartlarda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Celestino Vietti'nin liderliği vardı.

Vietti, 19 tur attığı seansta 1:45.356 yaparak, en yakın rakibi Sergio Garcia'nın 0.201 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Romano Fenati, Garcia'nın 0.018 saniye gerisinde yer aldı ve ilk üçü tamamlayan isim oldu.

Raul Fernandez 1:45.850 yapıp dördüncü olurken, Filip Salac beşinci ve Tony Arbolino altıncı oldu.

Carlos Tatay'ın yedinci olduğu seansta ilk onu Andrea Migno, Kaito Toba ve John McPhee tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk seansa kıyasla daha iyi bir seans geçirdi ve 17. en iyi zamanı yaptı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 19 1'45.356  
2 Spain Sergio Garcia Dols Honda 18 1'45.557 0.201
3 Italy Romano Fenati Husqvarna 12 1'45.575 0.219
4 Spain Raul Fernandez KTM 13 1'45.850 0.494
5 Czech Republic Filip Salač Honda 19 1'45.872 0.516
6 Italy Tony Arbolino Honda 16 1'45.984 0.628
7 Spain Carlos Tatay KTM 13 1'46.570 1.214
8 Italy Andrea Migno KTM 18 1'46.574 1.218
9 Japan Kaito Toba KTM 15 1'46.636 1.280
10 United Kingdom John McPhee Honda 19 1'46.760 1.404
11 Spain Alonso Lopez Husqvarna 15 1'46.857 1.501
12 Japan Yuki Kunii Honda 18 1'46.868 1.512
13 South Africa Darryn Binder KTM 15 1'46.882 1.526
14 Italy Riccardo Rossi KTM 13 1'46.934 1.578
15 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 1'46.936 1.580
16 Japan Ai Ogura Honda 14 1'46.936 1.580
17 Turkey Deniz Öncü KTM 16 1'46.997 1.641
18 Spain Albert Arenas KTM 15 1'47.074 1.718
19 Switzerland Jason Dupasquier KTM 15 1'47.258 1.902
20 Spain Jeremy Alcoba Honda 8 1'47.357 2.001
21 Spain Jaume Masia Honda 11 1'47.486 2.130
22 Italy Dennis Foggia Honda 20 1'47.723 2.367
23 Italy Niccolò Antonelli Honda 19 1'48.235 2.879
24 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 12 1'48.554 3.198
25 Italy Davide Pizzoli KTM 17 1'48.692 3.336
26 Belgium Barry Baltus KTM 18 1'48.914 3.558
27 Austria Maximilian Kofler KTM 14 1'49.033 3.677
28 Italy Stefano Nepa KTM 15 1'49.128 3.772
29 Malaysia Khairul Pawi Honda 15 1'49.345 3.989
30 Japan Ayumu Sasaki KTM 13 1'51.151 5.795
31 Japan Ryusei Yamanaka Honda 12 1'52.468 7.112
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Moto3 Valencia 1. antrenman: Masia lider, Deniz 31.

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Moto3 Valencia 1. antrenman: Masia lider, Deniz 31.

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Valencia
Lokasyon Valencia Circuit Ricardo Tormo
Pilotlar Celestino Vietti Ramus
Takımlar Team VR46
Editör Lorenza D'Adderio

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