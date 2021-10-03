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Önceki / Moto3 Austin: 3. antrenmanlarda Masia lider, Deniz 10.
Moto3 / Austin Yarış raporu

Moto3 Austin: Olaylı yarışın galibi Guevara oldu, Deniz beşinci oldu

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İki kez kırmızı bayrakla durdurulan Moto3 Amerika GP'sinin galibi, GasGas Aspar pilotu Izan Guevara olurken, temsilcimiz Deniz Öncü ise beşinci sırada finiş gördü.

Moto3 Austin: Olaylı yarışın galibi Guevara oldu, Deniz beşinci oldu

Pole pozisyonunun sahibi Red Bull KTM Ajo pilotu Jaume Masia, start ile beraber yerini korudu, GasGas Aspar pilotu Izan Guevara ise arkada iyi kalkan isim olarak üçüncü sıraya yerleşti. Bu sırada temsilcimiz, Red Bull KTM Tech3 pilotu Deniz Öncü ise beşinci sırayı aldı.

İlk turda ise Leopard Racing pilotu Xavier Artigas ve Guevara, Masia'yı geride bıraksa da Artigas, aldığı çifte uzun tur cezası nedeniyle liderliği kaybetti ve Guevara yarışın liderliğini aldı. Hemen ardından Guevara, Masia ve Indonesian Racing Team Gresini pilotu Jeremy Alcoba, arkadakilerle küçük bir fark açtılar.

Beşinci turda ise Leopard Racing pilotu Dennis Foggia, hem Masia'yı hem de Alcoba'yı geçerek ikinci sıraya yükseldi ve Guevara'yı takibe başladı. Bu mücadeleden iki tur sonra ise CarXpert Prüstel GP pilotu Filip Salac, 11. virajda yerde kaldı.

Salac, yaşadığı sert düşüşün ardından yerden kalkamadı ve bu nedenle yarış kırmızı bayrak ile durduruldu. Salac'ın bilincinin yerinde olduğu ve pistin temizlendiği açıklandıktan sonra ikinci yarışın beş turluk bir yarış olacağı açıklandı.

Yarış yeniden başlatıldığında, aralarında temsilcimiz Deniz Öncü'nün de bulunduğu bazı sürücüler, sıfır set lastiklere geçiş yaptılar. Deniz, inanılmaz bir start ile beraber anında ikinci sıraya çıktı ve arka düzlükte Guevara'yı geçerek liderliği aldı.

Ancak daha sonrasında Guevara'ya tekrardan geçilen Deniz, beşinci sıraya kadar geriledi. Bitime dört tur kala Petronas Sprinta Racing pilotları John McPhee ve Darryn Binder, arkadan çok hızlı şekilde gelerek podyum pozisyonlarını zorlamaya başladılar. 

Bu sırada, Moto3'teki ilk galibiyetine giden Guevara, yaşadığı süspansiyon sorunu nedeniyle yolda kaldı ve pitlere döndü. Guevara, garaja geldiğinde çok sinirli ve çok üzgündü.

Guevara'nın pite dönmesi ile beraber liderliği alan McPhee, arkasındaki Masia ile arayı açmaya başladığı sırada arkada büyük bir kaza meydana geldi ve Jeremy Alcoba, şampiyona lideri Red Bull KTM Ajo pilotu Pedro Acosta ve Rivacold Snipers Team pilotu Andrea Migno yerde kaldılar.

Temsilcimiz Deniz Öncü'nün kapıyı kapatması nedeniyle yerde kalan Alcoba'nın motosikletine çarpan Migno, bir köşeye savrulurken Migno'nun motosikletine çarpan Acosta ise metrelerce sürüklendi. Üç sürücü de ayağa kalkarak garaja geri döndüler.

Takım patronlarının, FIM ve Dorna yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından yarış, başlatılmamak üzere durduruldu ve ilk kırmızı bayrak öncesi geçerli olan sıralama yarış sonucu olarak kayda geçti.

Bunun sonucunda GasGas Aspar pilotu Izan Guevara, Moto3 kariyerindeki ilk galibiyeti almayı başarırken Leopard Racing pilotu Dennis Foggia ikinci, Petronas Sprinta Racing pilotu John McPhee ise üçüncü oldu.

Böylece şampiyonada ikinci sırada bulunan Foggia, yarışı sekizinci tamamlayan Acosta ile olan puan farkını az da olsa kapatmış oldu. 

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Moto3 Austin: 3. antrenmanlarda Masia lider, Deniz 10.

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