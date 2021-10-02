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Moto3 / Austin Antrenman raporu

Moto3 Austin: 3. antrenmanlarda Masia lider, Deniz 10.

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Moto3 Amerika GP'sinin üçüncü antrenmanlarında Red Bull KTM Ajo pilotu Jaume Masia liderliği alırken, 2022'de Red Bull Tech3 Racing ile Moto3'te yarışmaya devam edecek olan temsilcimiz Deniz Öncü 10. sırada yer aldı.

Moto3 Austin: 3. antrenmanlarda Masia lider, Deniz 10.

Masia, 2.16.357'lik turu ile liderliği ele alırken, BOE Owlride'dan Stefano Nepa 0.186 saniye ile geride ikinci sırada yer aldı. Şampiyonada ikinci sırada yer alan Leopard Racing pilotu Dennis Foggia ise üçüncü sırada yer alan isim oldu.

Cumartesi sabahında kuru zeminde sürüş yapan pilotlar, Cuma günkü antrenman seanslarından daha hızlı tur zamanları attılar. Seansı dördüncü sırada tamamlayan isim Avintia VR46 Academy pilotu Niccolo Antonelli olurken beşinci sırada ise çaylak, Leopard Racing pilotu Xavier Artigas yer aldı.

Daha önce COTA'da galibiyet yüzü görmüş olan Sterilgarda Max Racing Team'den Romano Fenati altıncı olurken, Indonesian Racing Gresini Moto3 pilotu Jeremy Alcoba yedinci oldu. 

Rivacold Snipers Team pilotu Andrea Migno ise, üçüncü antrenmana çıkış turunda mekanik sorun yaşadıktan sonra, CarXpert PrüstelGP'den Filip Salac'ın 0.021 saniye önünde sekizinci sıranın sahibi oldu.

10. sıranın sahibi ise Red Bull KTM Tech3'da yarışan temsilcimiz Deniz Öncü oldu. Deniz, göstediği etkileyici performans ile şampiyona lideri Red Bull KTM Ajo pilotu Pedro Acosta'nın hemen önünde yer almayı başardı.

Acosta'nın ardında yer alan Solunion GASGAS Aspar Team pilotu çaylak Izan Guevara, Red Bull KTM Tech3 pilotu Ayumu Sasaki ve SIC58 Squadra Corse'den Tatsuki Suzuki, ikinci sıralama seansına katılma hakkı elde eden son üç isim oldular.

Moto3'ün birinci sıralama seansı, TSİ 20.35'te koşulacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Jaume Masia 14 2'16.357     145.550
2 Italy Stefano Nepa 13 2'16.543 0.186 0.186 145.352
3 Italy Dennis Foggia 14 2'16.586 0.229 0.043 145.306
4 Italy Niccolò Antonelli 14 2'16.613 0.256 0.027 145.277
5 Spain Xavier Artigas 13 2'16.644 0.287 0.031 145.244
6 Italy Romano Fenati 13 2'16.665 0.308 0.021 145.222
7 Spain Jeremy Alcoba 14 2'16.719 0.362 0.054 145.164
8 Italy Andrea Migno 8 2'16.720 0.363 0.001 145.163
9 Czech Republic Filip Salač 13 2'16.741 0.384 0.021 145.141
10 Turkey Deniz Öncü 11 2'16.865 0.508 0.124 145.010
11 Spain Pedro Acosta 14 2'16.922 0.565 0.057 144.949
12 Spain Izan Guevara 13 2'17.007 0.650 0.085 144.859
13 Japan Ayumu Sasaki 12 2'17.057 0.700 0.050 144.806
14 Japan Tatsuki Suzuki 13 2'17.280 0.923 0.223 144.571
15 Italy Alberto Surra 13 2'17.294 0.937 0.014 144.556
16 Mexico Adrian Fernandez 14 2'17.339 0.982 0.045 144.509
17 Italy Riccardo Rossi 14 2'17.349 0.992 0.010 144.499
18 United Kingdom John McPhee 11 2'17.525 1.168 0.176 144.314
19 South Africa Darryn Binder 12 2'17.554 1.197 0.029 144.283
20 Austria Maximilian Kofler 13 2'17.647 1.290 0.093 144.186
21 France Lorenzo Fellon 12 2'17.854 1.497 0.207 143.969
22 Spain Carlos Tatay 15 2'18.042 1.685 0.188 143.773
23 Japan Yuki Kunii 13 2'18.324 1.967 0.282 143.480
24 Japan Kaito Toba 13 2'18.666 2.309 0.342 143.126
25 Japan Ryusei Yamanaka 13 2'18.915 2.558 0.249 142.870
26 Indonesia Andi Gilang 13 2'19.016 2.659 0.101 142.766
27 Spain Sergio Garcia Dols 0        
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Deniz Öncü, 2022’de KTM Tech3 ile Moto3’te devam edecek!

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