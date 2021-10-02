Moto3 Austin: 3. antrenmanlarda Masia lider, Deniz 10.

Masia, 2.16.357'lik turu ile liderliği ele alırken, BOE Owlride'dan Stefano Nepa 0.186 saniye ile geride ikinci sırada yer aldı. Şampiyonada ikinci sırada yer alan Leopard Racing pilotu Dennis Foggia ise üçüncü sırada yer alan isim oldu.

Cumartesi sabahında kuru zeminde sürüş yapan pilotlar, Cuma günkü antrenman seanslarından daha hızlı tur zamanları attılar. Seansı dördüncü sırada tamamlayan isim Avintia VR46 Academy pilotu Niccolo Antonelli olurken beşinci sırada ise çaylak, Leopard Racing pilotu Xavier Artigas yer aldı.

Daha önce COTA'da galibiyet yüzü görmüş olan Sterilgarda Max Racing Team'den Romano Fenati altıncı olurken, Indonesian Racing Gresini Moto3 pilotu Jeremy Alcoba yedinci oldu.

Rivacold Snipers Team pilotu Andrea Migno ise, üçüncü antrenmana çıkış turunda mekanik sorun yaşadıktan sonra, CarXpert PrüstelGP'den Filip Salac'ın 0.021 saniye önünde sekizinci sıranın sahibi oldu.

10. sıranın sahibi ise Red Bull KTM Tech3'da yarışan temsilcimiz Deniz Öncü oldu. Deniz, göstediği etkileyici performans ile şampiyona lideri Red Bull KTM Ajo pilotu Pedro Acosta'nın hemen önünde yer almayı başardı.

Acosta'nın ardında yer alan Solunion GASGAS Aspar Team pilotu çaylak Izan Guevara, Red Bull KTM Tech3 pilotu Ayumu Sasaki ve SIC58 Squadra Corse'den Tatsuki Suzuki, ikinci sıralama seansına katılma hakkı elde eden son üç isim oldular.

Moto3'ün birinci sıralama seansı, TSİ 20.35'te koşulacak.