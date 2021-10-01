Moto3 Austin 2. antrenman: Salac lider, Deniz dokuzuncu oldu

Moto3'te ikinci antrenman seansı, kuru zeminde gerçekleştirildi ve dereceler, sabahki ilk seansa kıyasla yaklaşık 15 saniye daha iyiydi.

Filip Salac, daha iyi şartlarda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, 2:17.280 yaptı ve hem ikinci antrenman seansını hem de günü lider kapattı.

Sabah ıslak zeminde yapılan ilk seansı lider tamamlayan Niccolo Antonelli, güçlü performansını ikinci seansa da taşıdı ve sadece 0.086 saniye geride ikinci oldu.

Dennis Foggia, vatandaşı Antonelli'yi sadece 0.040 saniye geriden takip ederken, ilk beşi Jaume Masia ve Xavier Artigas tamamladı.

Andrea Migno, Artigas'ın sadece 0.004 saniye gerisinde altıncı olurken, şampiyona lideri Pedro Acosta 2:18'in altına inen son isim olarak yedinci oldu.

İlk onu Roano Fenati, temsilcimiz Deniz Öncü ve John McPhee tamamladı. 15 turla, seansın en çok tur atan ismi olan Deniz, Salac'ın 0.869 saniye gerisinde kaldı.

Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki 13. olurken, Sergio Garcia ancak 14. olabildi.

Darryn Binder ise ilk 14'e dahi giremeyerek 16. oldu.

Seans sonucu: