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Moto3 / Austin Antrenman raporu

Moto3 Austin 2. antrenman: Salac lider, Deniz dokuzuncu oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Austin'de gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansını Filip Salac ilk sırada tamamladı.

Moto3 Austin 2. antrenman: Salac lider, Deniz dokuzuncu oldu

Moto3'te ikinci antrenman seansı, kuru zeminde gerçekleştirildi ve dereceler, sabahki ilk seansa kıyasla yaklaşık 15 saniye daha iyiydi.

Filip Salac, daha iyi şartlarda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, 2:17.280 yaptı ve hem ikinci antrenman seansını hem de günü lider kapattı.

Sabah ıslak zeminde yapılan ilk seansı lider tamamlayan Niccolo Antonelli, güçlü performansını ikinci seansa da taşıdı ve sadece 0.086 saniye geride ikinci oldu.

Dennis Foggia, vatandaşı Antonelli'yi sadece 0.040 saniye geriden takip ederken, ilk beşi Jaume Masia ve Xavier Artigas tamamladı.

Andrea Migno, Artigas'ın sadece 0.004 saniye gerisinde altıncı olurken, şampiyona lideri Pedro Acosta 2:18'in altına inen son isim olarak yedinci oldu.

İlk onu Roano Fenati, temsilcimiz Deniz Öncü ve John McPhee tamamladı. 15 turla, seansın en çok tur atan ismi olan Deniz, Salac'ın 0.869 saniye gerisinde kaldı.

Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki 13. olurken, Sergio Garcia ancak 14. olabildi.

Darryn Binder ise ilk 14'e dahi giremeyerek 16. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Czech Republic Filip Salač KTM 13 2'17.280  
2 Italy Niccolò Antonelli KTM 13 2'17.366 0.086
3 Italy Dennis Foggia Honda 14 2'17.406 0.126
4 Spain Jaume Masia KTM 14 2'17.493 0.213
5 Spain Xavier Artigas Honda 14 2'17.562 0.282
6 Italy Andrea Migno Honda 13 2'17.566 0.286
7 Spain Pedro Acosta KTM 13 2'17.815 0.535
8 Italy Romano Fenati Husqvarna 14 2'18.133 0.853
9 Turkey Deniz Öncü KTM 15 2'18.149 0.869
10 United Kingdom John McPhee Honda 13 2'18.379 1.099
11 Italy Stefano Nepa KTM 13 2'18.502 1.222
12 Spain Jeremy Alcoba Honda 14 2'18.535 1.255
13 Japan Ayumu Sasaki KTM 10 2'18.544 1.264
14 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 14 2'18.709 1.429
15 Spain Izan Guevara GASGAS 14 2'18.781 1.501
16 South Africa Darryn Binder Honda 12 2'18.904 1.624
17 France Lorenzo Fellon Honda 12 2'19.002 1.722
18 Austria Maximilian Kofler KTM 13 2'19.098 1.818
19 Japan Yuki Kunii Honda 13 2'19.154 1.874
20 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 14 2'19.420 2.140
21 Japan Tatsuki Suzuki Honda 10 2'19.422 2.142
22 Italy Riccardo Rossi KTM 12 2'19.487 2.207
23 Indonesia Andi Gilang Honda 13 2'19.268 1.988
24 Italy Alberto Surra Honda 13 2'19.279 1.999
25 Spain Carlos Tatay KTM 9 2'20.278 2.998
26 Japan Kaito Toba KTM 8 2'20.568 3.288
27 Japan Ryusei Yamanaka KTM 14 2'21.879 4.599
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Moto3 Austin 1. antrenman: Antonelli en hızlısı, Deniz 14. oldu

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