Moto3 Austin 2. antrenman: Salac lider, Deniz dokuzuncu oldu
Austin'de gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansını Filip Salac ilk sırada tamamladı.
Moto3'te ikinci antrenman seansı, kuru zeminde gerçekleştirildi ve dereceler, sabahki ilk seansa kıyasla yaklaşık 15 saniye daha iyiydi.
Filip Salac, daha iyi şartlarda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, 2:17.280 yaptı ve hem ikinci antrenman seansını hem de günü lider kapattı.
Sabah ıslak zeminde yapılan ilk seansı lider tamamlayan Niccolo Antonelli, güçlü performansını ikinci seansa da taşıdı ve sadece 0.086 saniye geride ikinci oldu.
Dennis Foggia, vatandaşı Antonelli'yi sadece 0.040 saniye geriden takip ederken, ilk beşi Jaume Masia ve Xavier Artigas tamamladı.
Andrea Migno, Artigas'ın sadece 0.004 saniye gerisinde altıncı olurken, şampiyona lideri Pedro Acosta 2:18'in altına inen son isim olarak yedinci oldu.
İlk onu Roano Fenati, temsilcimiz Deniz Öncü ve John McPhee tamamladı. 15 turla, seansın en çok tur atan ismi olan Deniz, Salac'ın 0.869 saniye gerisinde kaldı.
Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki 13. olurken, Sergio Garcia ancak 14. olabildi.
Darryn Binder ise ilk 14'e dahi giremeyerek 16. oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Filip Salač
|KTM
|13
|2'17.280
|2
|Niccolò Antonelli
|KTM
|13
|2'17.366
|0.086
|3
|Dennis Foggia
|Honda
|14
|2'17.406
|0.126
|4
|Jaume Masia
|KTM
|14
|2'17.493
|0.213
|5
|Xavier Artigas
|Honda
|14
|2'17.562
|0.282
|6
|Andrea Migno
|Honda
|13
|2'17.566
|0.286
|7
|Pedro Acosta
|KTM
|13
|2'17.815
|0.535
|8
|Romano Fenati
|Husqvarna
|14
|2'18.133
|0.853
|9
|Deniz Öncü
|KTM
|15
|2'18.149
|0.869
|10
|John McPhee
|Honda
|13
|2'18.379
|1.099
|11
|Stefano Nepa
|KTM
|13
|2'18.502
|1.222
|12
|Jeremy Alcoba
|Honda
|14
|2'18.535
|1.255
|13
|Ayumu Sasaki
|KTM
|10
|2'18.544
|1.264
|14
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|14
|2'18.709
|1.429
|15
|Izan Guevara
|GASGAS
|14
|2'18.781
|1.501
|16
|Darryn Binder
|Honda
|12
|2'18.904
|1.624
|17
|Lorenzo Fellon
|Honda
|12
|2'19.002
|1.722
|18
|Maximilian Kofler
|KTM
|13
|2'19.098
|1.818
|19
|Yuki Kunii
|Honda
|13
|2'19.154
|1.874
|20
|Adrian Fernandez
|Husqvarna
|14
|2'19.420
|2.140
|21
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|10
|2'19.422
|2.142
|22
|Riccardo Rossi
|KTM
|12
|2'19.487
|2.207
|23
|Andi Gilang
|Honda
|13
|2'19.268
|1.988
|24
|Alberto Surra
|Honda
|13
|2'19.279
|1.999
|25
|Carlos Tatay
|KTM
|9
|2'20.278
|2.998
|26
|Kaito Toba
|KTM
|8
|2'20.568
|3.288
|27
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|14
|2'21.879
|4.599
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