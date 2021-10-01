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Moto3 / Austin Antrenman raporu

Moto3 Austin 1. antrenman: Antonelli en hızlısı, Deniz 14. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Austin'de gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde 1. antrenman seansını Niccolo Antonelli en hızlı isim oldu.

Moto3 Austin 1. antrenman: Antonelli en hızlısı, Deniz 14. oldu

Moto3 sürücüleri, Austin'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında yağmur lastiklerini kullanmak zorunda kaldılar. Niccolo Antonelli en hızlı isim olurken, seansın sonuna doğru kuru zemin lastiklerine geçildi.

Cuma gecesi Austin bölgesinde şiddetli yağmur vardı. Sabah saatlerinde bile yağmur etkisini sürdürdü. Seans başladığında yağmur durmuş olsa bile pist hâlâ ıslaktı ve Moto3 sürücüleri yağmur lastiklerini kullanarak piste çıktılar.

Bazı isimler, 2019'dan bu yana Moto3'e ev sahipliği yapmayan COTA pistini tanımak zorunda kaldılar. Bu sürücüler arasında Pedro Acosta ve Sergio Garcia da vardı. Zorlu şartlara rağmen başlangıçta olay yaşanmazken, son bölümde ortalık biraz karıştı.

Seans içerisinde Jaume Masia, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve altıncı virajda yerde kaldı. Fakat kendisine hiçbir şey olmadı.

Ryusei Yamanaka, dokuzuncu virajda yaptığı kazanın ardından yerde kalırken, dakikalar sonra bu kez Pedro Acosta 14. virajda kaza yaptı. Motosikletini sert şekilde çarpsa da kendisinde herhangi bir sorun yoktu.

Carlos Tatay'ın dokuzuncu virajda yaptığı kazadan kısa bir süre sonra Sergio Garcia 10. virajda sert bir kaza yaptı. Garcia, bir süre yerde kaldı ve kalçasını tuttuğu görülebiliyordu. Kendisine müdahale yapıldı ancak sonunda ayağa kalkabildi.

Tüm bunların yaşandığı seansta Niccolo Antonelli, 2:32.152 ile seansı lider olarak tamamladı. Filip Salac, uzun pistte 0.015 saniye geride ikinci olurken, Alberto Surra 0.121 saniye geride üçüncü oldu.

Andrea Migno, 0.404 saniye geride dördüncü, Garcia 0.971 saniye geride beşinci ve Tatsuki Suzuki altıncı oldu.

İlk onu Romano Fenati, Darryn Binder, Izan Guevara ve Ricciardo Rossi tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, zorlu seansta 2.475 saniye geride kaldı ve 14. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Niccolò Antonelli KTM 13 2'32.152  
2 Czech Republic Filip Salač KTM 15 2'32.167 0.015
3 Italy Alberto Surra Honda 15 2'32.273 0.121
4 Italy Andrea Migno Honda 15 2'32.556 0.404
5 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 14 2'33.123 0.971
6 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 2'33.554 1.402
7 Italy Romano Fenati Husqvarna 12 2'33.610 1.458
8 South Africa Darryn Binder Honda 15 2'33.689 1.537
9 Spain Izan Guevara GASGAS 15 2'33.755 1.603
10 Italy Riccardo Rossi KTM 15 2'33.901 1.749
11 Spain Pedro Acosta KTM 12 2'33.937 1.785
12 Spain Xavier Artigas Honda 13 2'34.227 2.075
13 Spain Jaume Masia KTM 13 2'34.582 2.430
14 Turkey Deniz Öncü KTM 14 2'34.627 2.475
15 Italy Stefano Nepa KTM 15 2'35.287 3.135
16 Spain Jeremy Alcoba Honda 14 2'35.526 3.374
17 Indonesia Andi Gilang Honda 15 2'35.827 3.675
18 Japan Kaito Toba KTM 13 2'35.959 3.807
19 Italy Dennis Foggia Honda 13 2'35.991 3.839
20 France Lorenzo Fellon Honda 12 2'36.274 4.122
21 Spain Carlos Tatay KTM 12 2'36.285 4.133
22 Japan Yuki Kunii Honda 15 2'36.366 4.214
23 Austria Maximilian Kofler KTM 15 2'36.629 4.477
24 Japan Ryusei Yamanaka KTM 13 2'36.717 4.565
25 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 15 2'37.048 4.896
26 Japan Ayumu Sasaki KTM 15 2'37.068 4.916
27 United Kingdom John McPhee Honda 11 2'37.868 5.716
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