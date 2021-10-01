Moto3 Austin 1. antrenman: Antonelli en hızlısı, Deniz 14. oldu

Moto3 sürücüleri, Austin'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında yağmur lastiklerini kullanmak zorunda kaldılar. Niccolo Antonelli en hızlı isim olurken, seansın sonuna doğru kuru zemin lastiklerine geçildi.

Cuma gecesi Austin bölgesinde şiddetli yağmur vardı. Sabah saatlerinde bile yağmur etkisini sürdürdü. Seans başladığında yağmur durmuş olsa bile pist hâlâ ıslaktı ve Moto3 sürücüleri yağmur lastiklerini kullanarak piste çıktılar.

Bazı isimler, 2019'dan bu yana Moto3'e ev sahipliği yapmayan COTA pistini tanımak zorunda kaldılar. Bu sürücüler arasında Pedro Acosta ve Sergio Garcia da vardı. Zorlu şartlara rağmen başlangıçta olay yaşanmazken, son bölümde ortalık biraz karıştı.

Seans içerisinde Jaume Masia, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve altıncı virajda yerde kaldı. Fakat kendisine hiçbir şey olmadı.

Ryusei Yamanaka, dokuzuncu virajda yaptığı kazanın ardından yerde kalırken, dakikalar sonra bu kez Pedro Acosta 14. virajda kaza yaptı. Motosikletini sert şekilde çarpsa da kendisinde herhangi bir sorun yoktu.

Carlos Tatay'ın dokuzuncu virajda yaptığı kazadan kısa bir süre sonra Sergio Garcia 10. virajda sert bir kaza yaptı. Garcia, bir süre yerde kaldı ve kalçasını tuttuğu görülebiliyordu. Kendisine müdahale yapıldı ancak sonunda ayağa kalkabildi.

Tüm bunların yaşandığı seansta Niccolo Antonelli, 2:32.152 ile seansı lider olarak tamamladı. Filip Salac, uzun pistte 0.015 saniye geride ikinci olurken, Alberto Surra 0.121 saniye geride üçüncü oldu.

Andrea Migno, 0.404 saniye geride dördüncü, Garcia 0.971 saniye geride beşinci ve Tatsuki Suzuki altıncı oldu.

İlk onu Romano Fenati, Darryn Binder, Izan Guevara ve Ricciardo Rossi tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, zorlu seansta 2.475 saniye geride kaldı ve 14. oldu.

Seans sonucu: