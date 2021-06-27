Moto3 Assen: Foggia kazandı, Fenati cezaya rağmen podyuma çıktı

Assen'de gerçekleştirilen Moto3 yarışı başlar başlamaz Romano Fenati harika bir startla beraber liderliği almayı başardı ve ilk turu lider geçti.

Ancak Fenati, iki uzun tur cezası nedeniyle liderliği Dennis Foggia'ya bıraktı. Dün sıralama turlarının ilk bölümünde yaşanan olay nedeniyle ilk turlarda Masia, Izdihar, Fellon, Matsuyama, Kelson ve Kunii pitten geçme cezası almışlardı. Onlar da yarışın ilk turlarında bu cezayı çektiler ve geriye düştüler.

Son 19 tura girerken Sergio Garcia, Foggia ve Darryn Binder sıralaması vardı. Kısa bir süre sonra Foggia liderliği aldı ancak birkaç tur sonra Garcia, yine liderliğe yükseldi.

Fakat, yakın mücadelede liderlik el değiştirmeye devam etti ve Foggia tekrar liderliği aldı. İki uzun tur cezası alan Fenati, buna rağmen ön bölümü tekrar yakaladı ve son dokuz tura girerken ikinciliğe yükselerek Foggia'nın arkasına yapıştı.

Bitime dört tur kala liderliği alan Fenati'nin liderliği kısa sürdü ve Foggia yine liderliği aldı. Ön tarafta, yedi sürücüden oluşan izlemesi keyifli bir grup vardı."

Son tura lider giren Foggia, hatasız bir performans ortaya koymasının ardından galibiyete ulaştı ve bu yılki ikinci zaferini elde etti.

Garcia, yarışta zaman zaman lider gitmesine rağmen Foggia'yı geçmekte zorlandı fakat Fenati'nin baskısına rağmen ikinciliği koruyarak podyuma çıktı.

İki tur cezası almasına rağmen güçlü bir performans sergileyen Fenati, damalı bayrağı üçüncü sırada görerek bu yılki ikinci podyumunu aldı.

Sıralama turlarında kaza yapan ve sakatlığına rağmen yarışan Pedro Acosta, 18. sıradan başladığı yarışta damalı bayrağı dördüncü sırada görerek yine etkileyici bir iş yapmış oldu.

Tatsuki Suzuki'nin beşinci olduğu yarışta, yaptığı hata nedeniyle podyum mücadelesinin dışına düşen Binder altıncı oldu. Binder, son turdaki atağıyla dördüncü olmuştu ancak pist sınırlarını aşınca altıncı sıraya geriledi.

John McPhee yedinci, Gabriel Rodrigo sekizinci ve Xavier Artigas dokuzuncu oldu.

İlk onu Jeremy Alcoba tamamlarken, ilk turda 10. sıraya kadar çıkan temsilcimiz Deniz Öncü 15. sırada finiş gördü.