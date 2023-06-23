Moto3 Assen: Cuma gününü Masia zirvede tamamladı, Deniz kazaya rağmen 11.

Moto3 padoğu, Mugello ve Sachsenring'de arka arkaya gerçekleştirilen yarışların ardından yine ara vermedi ve sezonun 8. ayağı için AssenTT'ye geldi.

Arka arkaya gerçekleştirilecek 3. yarışın son parçası olan AssenTT yarışı, aynı zamanda yaz arasından önceki son yarış konumunda.

Yaz arasından önceki son Cuma gününe Jaume Masia damgasını vurdu ve hem 1. hem de 2. antrenman seansını zirvede tamamladı.

İspanyol sürücü, Honda'sıyla 1:41.579 yaparak ilk günü zirvede tamamladı. Ona en çok yaklaşabilen isim 0.350 sn geride kalan Stefano Nepa oldu. Romano Fenati ise Nepa'nın 0.053 saniye gerisinde ilk 3'ü tamamladı. David Munoz dördüncü olurken, çaylak sürücü David Alonso ilk 5'i tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise oldukça enteresan bir olayla güne başladı. Deniz 1. seansa başlamak için pitten çıkarken onu takip etmek isteyen Yamanaka temsilcimizin arkasına çarptı. Neyse ki iki sürücünün de durumu iyiydi ama motosiklet biraz hasar aldı.

Deniz, ikinci seansta ise bordüre temas etmesinin ardından kaza yaptı. Temsilcimizin durumu iyi olsa da kendisi önemli pist üstü zamanı kaybetti. Son yarışın galibi Deniz, buna rağmen seansı 11. sırada noktalamayı başardı.

Gün sonucu: