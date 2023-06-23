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Moto3 / TT Assen Antrenman raporu

Moto3 Assen: Cuma gününü Masia zirvede tamamladı, Deniz kazaya rağmen 11.

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı olan Hollanda Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen ilk iki antrenman seansını Leopard Racing sürücüsü Jaume Masia ilk sırada tamamladı. Son yarışın galibi Deniz Öncü ise kaza yapmasına rağmen 11. en hızlı zamanı kaydetti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Jaume Masia, Leopard Racing

Moto3 padoğu, Mugello ve Sachsenring'de arka arkaya gerçekleştirilen yarışların ardından yine ara vermedi ve sezonun 8. ayağı için AssenTT'ye geldi. 

Arka arkaya gerçekleştirilecek 3. yarışın son parçası olan AssenTT yarışı, aynı zamanda yaz arasından önceki son yarış konumunda. 

Yaz arasından önceki son Cuma gününe Jaume Masia damgasını vurdu ve hem 1. hem de 2. antrenman seansını zirvede tamamladı. 

İspanyol sürücü, Honda'sıyla 1:41.579 yaparak ilk günü zirvede tamamladı. Ona en çok yaklaşabilen isim 0.350 sn geride kalan Stefano Nepa oldu. Romano Fenati ise Nepa'nın 0.053 saniye gerisinde ilk 3'ü tamamladı. David Munoz dördüncü olurken, çaylak sürücü David Alonso ilk 5'i tamamladı. 

Temsilcimiz Deniz Öncü ise oldukça enteresan bir olayla güne başladı. Deniz 1. seansa başlamak için pitten çıkarken onu takip etmek isteyen Yamanaka temsilcimizin arkasına çarptı. Neyse ki iki sürücünün de durumu iyiydi ama motosiklet biraz hasar aldı. 

 

 

Deniz, ikinci seansta ise bordüre temas etmesinin ardından kaza yaptı. Temsilcimizin durumu iyi olsa da kendisi önemli pist üstü zamanı kaybetti. Son yarışın galibi Deniz, buna rağmen seansı 11. sırada noktalamayı başardı. 

 

Gün sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Jaume Masia 16 1'41.579     160.970
2 Italy Romano Fenati 15 1'41.982 0.403 0.403 160.334
3 Spain David Munoz 14 1'42.002 0.423 0.020 160.302
4 David Alonso 17 1'42.200 0.621 0.198 159.992
5 Spain Daniel Holgado 7 1'42.331 0.752 0.131 159.787
6 Mexico Adrian Fernandez 16 1'42.556 0.977 0.225 159.436
7 Japan Kaito Toba 11 1'42.609 1.030 0.053 159.354
8 Italy Stefano Nepa 17 1'42.630 1.051 0.021 159.321
9 Jose Antonio 15 1'42.652 1.073 0.022 159.287
10 Collin Veijer 17 1'42.746 1.167 0.094 159.141
11 Turkey Deniz Öncü 13 1'42.815 1.236 0.069 159.035
12 Italy Andrea Migno 11 1'42.898 1.319 0.083 158.906
13 Japan Ayumu Sasaki 14 1'42.913 1.334 0.015 158.883
14 Italy Matteo Bertelle 13 1'42.952 1.373 0.039 158.823
15 United Kingdom Scott Ogden 17 1'43.031 1.452 0.079 158.701
16 David Salvador 14 1'43.123 1.544 0.092 158.560
17 United Kingdom Joshua Whatley 16 1'43.192 1.613 0.069 158.454
18 Japan Ryusei Yamanaka 17 1'43.209 1.630 0.017 158.428
19 Australia Joel Kelso 13 1'43.289 1.710 0.080 158.305
20 Italy Riccardo Rossi 15 1'43.325 1.746 0.036 158.250
21 Japan Taiyo Furusato 17 1'43.352 1.773 0.027 158.208
22 Filippo Farioli 14 1'43.682 2.103 0.330 157.705
23 Spain Xavier Artigas 14 1'43.920 2.341 0.238 157.344
24 Ivan Ortola 15 1'43.921 2.342 0.001 157.342
25 Syarifuddin Azman 14 1'44.164 2.585 0.243 156.975
26 Spain Ana Carrasco 16 1'44.556 2.977 0.392 156.387
27 Indonesia Mario Suryo Aji 16 1'45.067 3.488 0.511 155.626
28 Brazil Diogo Moreira 2        
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