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Moto3 Assen 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Assen'de gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman seansında Dennis Foggia ilk sırada yer alırken, temsilcimiz Deniz Öncü beşinci oldu.

Moto3 Assen 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci

Assen'de gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman seansının son bölümünde korkutucu kazalar yaşandı.

Şampiyona lideri Pedro Acosta kaza yaparken, ardından gelen Riccardo Rossi kendisinden kaçamadı. Ayrıca Stefano Nepa ve Ryusei Yamanaka da kaza yaptı.

Rossi, kazadan sonra bir süre tedavi edildi ancak sonrasında ayağa kalktı. Acosta da kaza yerinden kendi başına ayrıldı ve görüne göre ciddi bir şeyi bulunmuyor. Ancak dört sürücünün hepsi, tıbbi merkeze götürüldü.

Bu olay öncesinde bile seans içerisinde çeşitli kazalar vardı. Jaume Masia dokuzuncu virajda kaza yaptı ve ayrıca Tatsuki Suzuki'nin yanı sıra Darryn Binder de kaza yapan sürücüler oldular.

Tüm bunların yaşandığı seansta en iyi dereceyi 1:41.734'le Dennis Foggia yaptı ancak bu derece dün Tatsuki Suzuki'nin en hızlı turundan daha kötüydü.

Romano Fenati 1:41.785'le ikinci olurken, Sergio Garcia üçüncü ve John McPhee dördüncü oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, güçlü bir seans geçirdi ve 1:42.231'lik zaman turuyla seansı beşinci sırada tamamladı. Deniz böylelikle kombine edilmiş derecelerde dokuzuncu sırayı alarak, sıralama turlarında son bölüme kalmış oldu.

Seans içerisinde ilk onu Elia Bartolini, Niccolo Antonelli, Jeremy Alcoba, Kaito Toba ve Gabriel Rodrigo tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 13 1'41.734  
2 Italy Romano Fenati Husqvarna 18 1'41.785 0.051
3 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 19 1'42.135 0.401
4 United Kingdom John McPhee Honda 13 1'42.226 0.492
5 Turkey Deniz Öncü KTM 16 1'42.231 0.497
6 Elia Bartolini KTM 12 1'42.238 0.504
7 Italy Niccolò Antonelli KTM 12 1'42.284 0.550
8 Spain Jeremy Alcoba Honda 14 1'42.298 0.564
9 Japan Kaito Toba KTM 13 1'42.325 0.591
10 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 12 1'42.239 0.505
11 Spain Jaume Masia KTM 10 1'42.361 0.627
12 Spain Pedro Acosta KTM 13 1'42.453 0.719
13 South Africa Darryn Binder Honda 11 1'42.496 0.762
14 Spain Izan Guevara GASGAS 17 1'42.551 0.817
15 Italy Riccardo Rossi KTM 10 1'42.400 0.666
16 Japan Ryusei Yamanaka KTM 14 1'42.638 0.904
17 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 12 1'42.689 0.955
18 Takuma Matsuyama Honda 11 1'42.730 0.996
19 Italy Andrea Migno Honda 10 1'42.832 1.098
20 Japan Tatsuki Suzuki Honda 8 1'42.931 1.197
21 Spain Xavier Artigas Honda 12 1'42.972 1.238
22 Italy Stefano Nepa KTM 10 1'43.068 1.334
23 Joel Kelso KTM 11 1'43.125 1.391
24 Indonesia Andi Gilang Honda 13 1'43.196 1.462
25 Japan Yuki Kunii Honda 15 1'43.219 1.485
26 France Lorenzo Fellon Honda 10 1'43.081 1.347
27 Italy Alberto Surra Honda 3    
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Moto3 Assen 2. antrenman: Suzuki lider, Deniz 17. oldu

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