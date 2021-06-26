Moto3 Assen 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci

Assen'de gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman seansının son bölümünde korkutucu kazalar yaşandı.

Şampiyona lideri Pedro Acosta kaza yaparken, ardından gelen Riccardo Rossi kendisinden kaçamadı. Ayrıca Stefano Nepa ve Ryusei Yamanaka da kaza yaptı.

Rossi, kazadan sonra bir süre tedavi edildi ancak sonrasında ayağa kalktı. Acosta da kaza yerinden kendi başına ayrıldı ve görüne göre ciddi bir şeyi bulunmuyor. Ancak dört sürücünün hepsi, tıbbi merkeze götürüldü.

Bu olay öncesinde bile seans içerisinde çeşitli kazalar vardı. Jaume Masia dokuzuncu virajda kaza yaptı ve ayrıca Tatsuki Suzuki'nin yanı sıra Darryn Binder de kaza yapan sürücüler oldular.

Tüm bunların yaşandığı seansta en iyi dereceyi 1:41.734'le Dennis Foggia yaptı ancak bu derece dün Tatsuki Suzuki'nin en hızlı turundan daha kötüydü.

Romano Fenati 1:41.785'le ikinci olurken, Sergio Garcia üçüncü ve John McPhee dördüncü oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, güçlü bir seans geçirdi ve 1:42.231'lik zaman turuyla seansı beşinci sırada tamamladı. Deniz böylelikle kombine edilmiş derecelerde dokuzuncu sırayı alarak, sıralama turlarında son bölüme kalmış oldu.

Seans içerisinde ilk onu Elia Bartolini, Niccolo Antonelli, Jeremy Alcoba, Kaito Toba ve Gabriel Rodrigo tamamladı.

Seans sonucu: