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Moto3 / Assen Antrenman raporu

Moto3 Assen 2. antrenman: Suzuki lider, Deniz 17. oldu

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Honda sürücüsü Tatsuki Suzuki, Assen'de gerçekleştirilen 2. antrenman seansında zirvede yer alırken, Deniz Öncü 17. oldu.

Moto3 Assen 2. antrenman: Suzuki lider, Deniz 17. oldu

Honda sürücüsü Tatsuki Suzuki, Moto3'ün Assen'deki ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yapan sürücü oldu. Japon sürücü seans içerisinde 1:41.568 yaptı ve bu zaman turu, Dennis Foggia'nın sabah attığı en hızlı dereceden yaklaşık 0.2 saniye daha iyiydi.

Seansın sonunda yağan kısa süreli yağmur, sürücülerin çoğunluğunun pite dönmesine neden oldu ve son dakikalarda sadece birkaç sürücü tur zamanı kaydedebildi.

Zaman tablosunun tepesinde yer alan Suzuki için seans, yağmur yağmadan önce bitti. Japon sürücü, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve sert şekilde düştü. 

Şampiyona lideri Pedro Acosta da seans içerisinde kaza yapan bir başka isim oldu. KTM AJo sürücüsü, ilk viraja çok hızlı girdi ve ön tarafın kontrolünü kaybedip kaza yaptı. Fakat sonrasında seansa devam edebildi.

 

İkinci antrenman seansında Suzuki'nin en yakın takipçisi Darryn Binder olurken, Foggia üçüncü sırada yer aldı.

Binder, Suzuki'nin zamanından sadece 0.089 saniyeye yavaş kaldı. Foggia ilk seanstaki zamanını gerisinde kalmasının ardından 1:42.004'le 0.436 saniye geride üçüncü oldu.

Andrea Migno (Honda) ve Jaume Masia (KTM) ilk beşi tamamlayan sürücüler oldular.

Romano Fenati'nin altıncı olduğu seansta John McPhee yedinci, Kaito Toba sekizinci ve Stefano Nepa dokuzuncu oldu.

İlk onu Niccolo Antonelli tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü öğleden sonra seansını 17. sırada tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 7 1'41.568  
2 South Africa Darryn Binder Honda 15 1'41.657 0.089
3 Italy Dennis Foggia Honda 10 1'42.004 0.436
4 Italy Andrea Migno Honda 11 1'42.398 0.830
5 Spain Jaume Masia KTM 13 1'42.421 0.853
6 Italy Romano Fenati Husqvarna 15 1'42.429 0.861
7 United Kingdom John McPhee Honda 11 1'42.503 0.935
8 Japan Kaito Toba KTM 13 1'42.506 0.938
9 Italy Stefano Nepa KTM 10 1'42.525 0.957
10 Italy Niccolò Antonelli KTM 9 1'42.563 0.995
11 Spain Xavier Artigas Honda 15 1'42.581 1.013
12 Spain Jeremy Alcoba Honda 11 1'42.688 1.120
13 Spain Pedro Acosta KTM 10 1'42.697 1.129
14 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 11 1'42.826 1.258
15 Spain Izan Guevara GASGAS 16 1'42.862 1.294
16 Joel Kelso KTM 12 1'42.888 1.320
17 Turkey Deniz Öncü KTM 14 1'42.893 1.325
18 Italy Riccardo Rossi KTM 8 1'42.915 1.347
19 France Lorenzo Fellon Honda 12 1'42.934 1.366
20 Japan Ryusei Yamanaka KTM 12 1'43.025 1.457
21 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 15 1'43.211 1.643
22 Japan Yuki Kunii Honda 15 1'43.397 1.829
23 Elia Bartolini KTM 13 1'43.420 1.852
24 Italy Alberto Surra Honda 16 1'43.902 2.334
25 Takuma Matsuyama Honda 13 1'44.055 2.487
26 Indonesia Andi Gilang Honda 16 1'44.056 2.488
27 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 14 1'44.308 2.740
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Moto3 Assen 1. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz 19. oldu

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Moto3 Assen 1. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz 19. oldu
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