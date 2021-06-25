Moto3 Assen 2. antrenman: Suzuki lider, Deniz 17. oldu

Honda sürücüsü Tatsuki Suzuki, Moto3'ün Assen'deki ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yapan sürücü oldu. Japon sürücü seans içerisinde 1:41.568 yaptı ve bu zaman turu, Dennis Foggia'nın sabah attığı en hızlı dereceden yaklaşık 0.2 saniye daha iyiydi.

Seansın sonunda yağan kısa süreli yağmur, sürücülerin çoğunluğunun pite dönmesine neden oldu ve son dakikalarda sadece birkaç sürücü tur zamanı kaydedebildi.

Zaman tablosunun tepesinde yer alan Suzuki için seans, yağmur yağmadan önce bitti. Japon sürücü, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve sert şekilde düştü.

Şampiyona lideri Pedro Acosta da seans içerisinde kaza yapan bir başka isim oldu. KTM AJo sürücüsü, ilk viraja çok hızlı girdi ve ön tarafın kontrolünü kaybedip kaza yaptı. Fakat sonrasında seansa devam edebildi.

İkinci antrenman seansında Suzuki'nin en yakın takipçisi Darryn Binder olurken, Foggia üçüncü sırada yer aldı.

Binder, Suzuki'nin zamanından sadece 0.089 saniyeye yavaş kaldı. Foggia ilk seanstaki zamanını gerisinde kalmasının ardından 1:42.004'le 0.436 saniye geride üçüncü oldu.

Andrea Migno (Honda) ve Jaume Masia (KTM) ilk beşi tamamlayan sürücüler oldular.

Romano Fenati'nin altıncı olduğu seansta John McPhee yedinci, Kaito Toba sekizinci ve Stefano Nepa dokuzuncu oldu.

İlk onu Niccolo Antonelli tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü öğleden sonra seansını 17. sırada tamamladı.

Seans sonucu: