Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Moto3 Almanya: Acosta yine kazandı, Deniz kazaya rağmen 16. oldu
Moto3 / Assen Antrenman raporu

Moto3 Assen 1. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz 19. oldu

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Assen'de gerçekleştirilen 1. Moto3 antrenman seansında Dennis Foggia ilk sırada yer alırken, Deniz Öncü 19. oldu.

Moto3 Assen 1. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz 19. oldu

Karamsar hava tahminlerinin aksine  27 Moto3 sürücüsünün katıldığı ilk antrenman seansı kuru zeminde başladı. Hollanda'daki pist, yaz arasından önceki son durak olacak ve ilk seansta üç Honda sürücüsü ilk üçte yer aldı.

Leopar pilotu Dennis Foggia Cuma sabahı en hızlı isimdi. İtalyan sürücü, seansın son anlarında 1:41.748'lik bir tur çıkardı.

Aslında seansın en hızlı ismi Darryn Binder olacak gibiydi fakat Foggia, 0.070 saniye daha iyi bir tur attı ve seansı, Güney Afrikalı sürücünün hemen önünde ilk sırada bitirdi. Andrea Migno ise 40 dakikalık seansta ilk üçü tamamladı.

Dördüncü sırada, en hızlı Husqvarna sürücüsü Romano Fenati yer aldı. Niccolo Antonelli, Gabriel Rodrigo'nun (Honda) arkasında altıncı sırada yer aldı ve en iyi KTM sürücüsü oldu.

Şampiyona lideri Pedro Acosta (KTM) ilk seansı yedinci sırada bitirdi ve 0.609 saniye geride kaldı.

 

AJO sürücüsü Jaume Masia için ilk seans plana göre gitmedi. İlk seansın bitimine kısa bir süre kala korkutucu bir kaza yaşayan İspanyol sürücü, belli bir süre tedavi edildi. Sonrasında tekrar ayağa kalktı ve olay yerinden ayrıldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, seansı 19. en hızlı isim olarak tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 20 1'41.748  
2 South Africa Darryn Binder Honda 14 1'41.818 0.070
3 Italy Andrea Migno Honda 8 1'42.086 0.338
4 Italy Romano Fenati Husqvarna 17 1'42.213 0.465
5 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 11 1'42.222 0.474
6 Italy Niccolò Antonelli KTM 17 1'42.348 0.600
7 Spain Pedro Acosta KTM 15 1'42.357 0.609
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 18 1'42.403 0.655
9 United Kingdom John McPhee Honda 15 1'42.440 0.692
10 Italy Stefano Nepa KTM 15 1'42.486 0.738
11 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 18 1'42.488 0.740
12 Spain Jeremy Alcoba Honda 16 1'42.766 1.018
13 Spain Xavier Artigas Honda 17 1'42.912 1.164
14 Japan Ryusei Yamanaka KTM 16 1'42.999 1.251
15 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 18 1'43.070 1.322
16 Japan Kaito Toba KTM 15 1'43.244 1.496
17 Spain Jaume Masia KTM 10 1'43.009 1.261
18 France Lorenzo Fellon Honda 12 1'43.374 1.626
19 Turkey Deniz Öncü KTM 18 1'43.394 1.646
20 Italy Alberto Surra Honda 18 1'43.610 1.862
21 Elia Bartolini KTM 16 1'43.729 1.981
22 Japan Yuki Kunii Honda 18 1'43.763 2.015
23 Spain Izan Guevara GASGAS 20 1'43.770 2.022
24 Italy Riccardo Rossi KTM 17 1'43.911 2.163
25 Indonesia Andi Gilang Honda 20 1'44.396 2.648
26 Joel Kelso KTM 12 1'44.506 2.758
27 Takuma Matsuyama Honda 17 1'44.682 2.934
Tüm sonuçları görüntüle

paylaşım
yorumlar
Moto3 Almanya: Acosta yine kazandı, Deniz kazaya rağmen 16. oldu

Önceki haber

Moto3 Almanya: Acosta yine kazandı, Deniz kazaya rağmen 16. oldu
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!

37 dk
2
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

9 ay
3
Formula 1

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor

14 s
4
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

9 ay
5
Formula 1

Sainz: "Ferrari'nin lastik sorunları, geçmişe dayanıyor"

2 s
Son Haberler
Moto3 Assen 1. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz 19. oldu
MOT3

Moto3 Assen 1. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz 19. oldu

58dk
Moto3 Almanya: Acosta yine kazandı, Deniz kazaya rağmen 16. oldu
MOT3

Moto3 Almanya: Acosta yine kazandı, Deniz kazaya rağmen 16. oldu

20 Haz 2021
Moto3 Almanya sıralama turları: Salac pole pozisyonunu aldı, Deniz 11. oldu
MOT3

Moto3 Almanya sıralama turları: Salac pole pozisyonunu aldı, Deniz 11. oldu

19 Haz 2021
Moto3 Sachsenring 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 16. oldu
MOT3

Moto3 Sachsenring 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 16. oldu

19 Haz 2021
Moto3 Sachsenring 2. antrenman: Acosta lider, Deniz üçüncü!
MOT3

Moto3 Sachsenring 2. antrenman: Acosta lider, Deniz üçüncü!

18 Haz 2021
Daha fazlası
Sebastian Fränzschky
WSBK Misano 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde lider Misano
World Superbike

WSBK Misano 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde lider

WSBK Aragon 3. antrenman: Toprak 0.001 saniye farkla lider! Aragon
World Superbike

WSBK Aragon 3. antrenman: Toprak 0.001 saniye farkla lider!

WSBK Aragon 1. antrenman: Toprak hızlı başladı Aragon
World Superbike

WSBK Aragon 1. antrenman: Toprak hızlı başladı

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor
Formula 1 Formula 1

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor

Sainz: "Ferrari'nin lastik sorunları, geçmişe dayanıyor"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Ferrari'nin lastik sorunları, geçmişe dayanıyor"

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

2020 Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix'te satışa çıktı, kampanyalı 10 bin bilet tükendi!
Formula 1 Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix'te satışa çıktı, kampanyalı 10 bin bilet tükendi!

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

Schumacher, sezon başından beri "yamuk" koltukta oturuyormuş
Formula 1 Formula 1

Schumacher, sezon başından beri "yamuk" koltukta oturuyormuş

Son Haberler

Moto3 Assen 1. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz 19. oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Assen 1. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz 19. oldu

Moto3 Almanya: Acosta yine kazandı, Deniz kazaya rağmen 16. oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Almanya: Acosta yine kazandı, Deniz kazaya rağmen 16. oldu

Moto3 Almanya sıralama turları: Salac pole pozisyonunu aldı, Deniz 11. oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Almanya sıralama turları: Salac pole pozisyonunu aldı, Deniz 11. oldu

Moto3 Sachsenring 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 16. oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Sachsenring 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 16. oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.