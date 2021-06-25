Moto3 Assen 1. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz 19. oldu

Karamsar hava tahminlerinin aksine 27 Moto3 sürücüsünün katıldığı ilk antrenman seansı kuru zeminde başladı. Hollanda'daki pist, yaz arasından önceki son durak olacak ve ilk seansta üç Honda sürücüsü ilk üçte yer aldı.

Leopar pilotu Dennis Foggia Cuma sabahı en hızlı isimdi. İtalyan sürücü, seansın son anlarında 1:41.748'lik bir tur çıkardı.

Aslında seansın en hızlı ismi Darryn Binder olacak gibiydi fakat Foggia, 0.070 saniye daha iyi bir tur attı ve seansı, Güney Afrikalı sürücünün hemen önünde ilk sırada bitirdi. Andrea Migno ise 40 dakikalık seansta ilk üçü tamamladı.

Dördüncü sırada, en hızlı Husqvarna sürücüsü Romano Fenati yer aldı. Niccolo Antonelli, Gabriel Rodrigo'nun (Honda) arkasında altıncı sırada yer aldı ve en iyi KTM sürücüsü oldu.

Şampiyona lideri Pedro Acosta (KTM) ilk seansı yedinci sırada bitirdi ve 0.609 saniye geride kaldı.

AJO sürücüsü Jaume Masia için ilk seans plana göre gitmedi. İlk seansın bitimine kısa bir süre kala korkutucu bir kaza yaşayan İspanyol sürücü, belli bir süre tedavi edildi. Sonrasında tekrar ayağa kalktı ve olay yerinden ayrıldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, seansı 19. en hızlı isim olarak tamamladı.

Seans sonucu: