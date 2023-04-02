Moto3 Arjantin: Suzuki rahat kazandı, Deniz lider giderken kaza yaptı

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Moto3 padoğu, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de gerçekleştirilen ilk yarışın ardından Arjantin'e geldi ve takvimdeki en heyecan verici pistlerden biri olan Termas de Rio Hondo'da bugün sezonun 2. yarışı gerçekleştirildi.

Yarış oldukça çetrefilli koşullar altında koşuldu. Santiago del Estero'ya gün boyunca belirli aralıklara yağmur yağmıştı ve yarış öncesinde de yağmur yağıyordu, dolayısıyla zemin tamamen ıslaktı.

Gride baktığımızda ise Ayumu Sasaki pole pozisyonundaydı, temsilcimiz Deniz Öncü ikinci cepte yer alıyordu. Diogo Moreira ilk çizgiyi tamamlamaktaydı. Ivan Ortola, Jaume Masia ve Tatsuki Suzuki ise ikinci çizgiyi oluşturuyordu.

Sürücüler, 5 kırmızı ışık öncesinde yağmur lastikleriyle ısınma turlarını attılar ve gride geldiler. 28 sürücünün de gride yerleşmesiyle birlikte 18 turluk yarış başladı.

Pole pozisyonundan start alan Sasaki çizgiden iyi kalktı ve ilk virajı lider döndü, Deniz istediği startı alamadı ve bir sıra kaybederek ilk virajı 3. döndü.

Arka düzlüğe geldiğimizde ise hava koridorunun da etkisiyle Sasaki liderliğini kaybetti. Moreira ilk sıradaydı, onun arkasında ise Deniz, Suzuki ve Ortola arasında oldukça yakın mücadeleler vardı.

İlk turun son bölümünde ise dörtlü bir liderlik mücadelesi izledik ve Deniz de bu grubun içerisindeydi.

Temsilcimiz, ilk turun sonunda liderliği almak için 2 kez atak yaptı ama atakları başarısız oldu. Böylelikle ilk turu tamamladığımızda Moreira, Deniz, Ortola, Suzuki ilk 4'ü oluştu.

Deniz'in ilk turdaki atakları:

İkinci tura girdiğimizde ise lider Moreira ilk virajda büyük bir frenaj hatası yaptı ve 10. sıraya kadar geriledi. Böylelikle Deniz ilk sıraya çıkmış oldu.

Deniz, liderliği aldığı ikinci turda en hızlı dereceyi kaydetti. İkinci tur bittiğinde Deniz, Suzuki, Masia, Sasaki ilk 4'ü vardı. Deniz, ikinci sıradaki Suzuki ile arasındaki farkı 0.6 saniye bandına kadar çıkarmıştı.

Üçüncü tura girdiğimizde her şey Deniz için iyi gidiyordu. Temsilcimiz 0.6 saniyelik bir farkla liderdi ki bu fark Moto3 standartlarına göre iyi bir farktı.

Deniz önde nefes alabileceği bir boşluğa sahipti ve temposu da güçlü gözüküyordu fakat temsilcimiz ne yazık ki 3. turun orta noktasında lider giderken kaza yaptı.

11. virajda motosikletinin arkasını kaybeden ve düşen Deniz, hemen motosikletine koştu ve yarışa devam edebildi ancak bu noktada son sıraya gerilemişti bile.

Ön tarafta iyi bir farka ve tempoya sahip olan temsilcimiz, bu hatasıyla neredeyse kesin gözüken bir podyumu ve belki de galibiyeti kaybetmiş oldu.

Yine de temsilcimizin hem ilk yarışta hem de bu yarışta göstermiş olduğu tempo ve potansiyel gerçekten etkileyiciydi.

Deniz, sezona şanssız bir başlangıç yapmış olsa da bu güçlü temposunu sürdürmesi durumunda en yakın zamanda hak ettiği sonuçları alacaktır ve gösterdiği potansiyeli sonuçlara dönüştürecektir.

Deniz'in kazası:

3. turun ortasında Deniz'in düşmesiyle Suzuki liderliğe çıkmış oldu. Suzuki, liderliği almasının ardından inanılmaz bir sürüş çıkardı ve birkaç tur içinde en yakın rakibiyle arasındaki farkı tam 2.5 saniyeye kadar çıkardı. Bu, Moto3 standartlarına göre oldukça büyük farktı.

Suzuki önde lider giderken, onun arkasında birçok kaza gördük. Jaume Masia, Ivan Ortola ve Ayumu Sasaki kendi hatalarıyla düşerek yarışa veda ettiler.

David Munoz ve Xavier Artigas ise podyum sıraları için savaşırken temas yaşayarak düştüler. Artigas yarışa hızlıca dönüp 8. sırada devam etse de Munoz'un yarışı bitti.

Böylece Deniz, Masia, Sasaki, Munoz gibi birçok yüksek profilli sürücünün yarışı tamamlayamamış oldu.

Ön tarafta ise Suzuki rahattı ve ikinci sırayla aradaki farkı 7 saniyeye kadar çıkarmıştı. Deniz'den liderliği almasının ardından hata yapmayan ve harika bir sürüş ortaya koyan Japon sürücü, bu çetrefilli koşullarda zafere ulaşan isim oldu.

Onun arkasında Moreira ikinciydi. İkinci turdaki hatalarının ardından 10. sıraya gerileyen Moreira, sonrasında çok temiz bir sürüş çıkardı ve önündeki sürücülerin birer birer düştüğü bu yarışta hata yapmayarak 2. sırada finiş gördü. Brezilyalı çaylak, böylelikle ikinci Moto3 yarışında ikinci kez podyuma çıkmış oldu.

Gridin en tecrübeli ismi Andrea Migno ise bu çetrefilli koşullarda tecrübesini konuşturdu ve podyumun son basamağında kendine yer buldu.

Diogo Moreira, MT Helmets - MSI Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bahsettiğimiz gibi temsilcimiz Deniz Öncü kazasının ardından yarışa devam edebilmişti ve damalı bayrağı 24. sırada gördü.

2023 Moto3 sezonu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek Amerika Grand Prix'si ile devam edecek.

Yarış sonucu:

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images