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Moto3 / Termas de Rio Hondo Sıralama turları raporu

Moto3 Arjantin: Sasaki üst üste 2. kez pole pozisyonunda, Deniz Öncü ikinci!

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Arjantin Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Ayumu Sasaki'ye giderken, temsilcimiz Deniz Öncü ikinci sırayı aldı.

Can Çarpıcı
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Moto3 Arjantin: Sasaki üst üste 2. kez pole pozisyonunda, Deniz Öncü ikinci!
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Moto3 padoğu, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de gerçekleştirilen ilk yarışın ardından Arjantin'e geldi  ve takvimdeki en heyecan verici pistlerden biri olan Termas de Rio Hondo'da bugün sıralama seansı gerçekleştirildi. 

Antrenman raporları:

Antrenman seanslarının kombine derecelerinde ilk 14 içerisinde yer alamayan Deniz Öncü, sıralama turlarına Q1'den başladı. Q1 seansını ikinci sırada tamamlayan temsilcimiz, rahat bir şekilde Q2 biletini almış oldu.

Deniz, Q1'i zirvede tamamlamasının ardından Q2 seansına da fırtına gibi başladı ve ilk bölümde seansı kontrol etti. İlk denemelerin ardından Deniz liderdi, onun arkasında ise Moreira ve Ivan Ortola yer alıyordu.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın bitimine 6 dakika kala, Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda kaza yaptı, bu esnada sürücüler ikinci denemeleri için piste çıkıyorlardı. Rueda sonrasında ikinci motosikletiyle seansa devam edebildi ama sadece 13. sırada kaldı. 

Sasaki son denemeler için piste çıkan ilk isim oldu, onun arkasında ise birçok sürücü yer alıyordu. Turlar başladı ve birçok sürücünün kırmızı sektörlerle geldiğini gördük ama Sasaki farklı bir ligdeydi. 

İnanılmaz bir tur atarak Termas de Rio Hondo Pisti'ni 1:48.539 saniyede turlayan Japon sürücü, en yakın rakibinin 0.608 saniye önünde pole pozisyonuna uzandı. Sasaki, böylelikle bu sezonki 2. yarışta 2. pole pozisyonunu almış oldu. 

Hafta sonuna pek de istediği gibi başlayamayan Deniz, son denemesinde 1:49.142 yaparak ikinci sırayı aldı ve çok iyi bir geri dönüş sağladı. Temsilcimiz yarınki yarışta kesinlikle galibiyet için savaşabileceği bir pozisyonda.

Portekiz'de podyuma çıkan flaş çaylak Diogo Moreira ise ilk çizgiyi tamamladı. 

 

Tıpkı Deniz gibi Q1'den gelen Ivan Ortola dördüncü sırayı alırken, Leopard Racing sürücüsü Jaume Masia beşinciydi. 

Tatsuki Suzuki altıncı sırayı alırken; David Alonso, Scott Ogden, Andrea Migno onu takip ettiler. Son yarışın galibi Daniel Holgado ise ilk 10'u tamamladı. 

Moto3 Arjantin GP, 2 Nisan Pazar günü TSi 17.00'de başlayacak. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Ayumu Sasaki 6 1'48.539     155.357
2 Turkey Deniz Öncü 6 1'49.142 0.603 0.603 154.499
3 Brazil Diogo Moreira 5 1'49.214 0.675 0.072 154.397
4 Ivan Ortola 6 1'49.314 0.775 0.100 154.256
5 Spain Jaume Masia 6 1'49.344 0.805 0.030 154.214
6 Japan Tatsuki Suzuki 5 1'49.417 0.878 0.073 154.111
7 David Alonso 6 1'49.454 0.915 0.037 154.059
8 United Kingdom Scott Ogden 6 1'49.545 1.006 0.091 153.931
9 Italy Andrea Migno 5 1'49.642 1.103 0.097 153.795
10 Spain Daniel Holgado 7 1'49.665 1.126 0.023 153.762
11 Japan Kaito Toba 6 1'49.673 1.134 0.008 153.751
12 Italy Matteo Bertelle 5 1'49.678 1.139 0.005 153.744
13 Jose Antonio 6 1'49.766 1.227 0.088 153.621
14 Italy Stefano Nepa 5 1'49.778 1.239 0.012 153.604
15 Spain Xavier Artigas 6 1'49.904 1.365 0.126 153.428
16 Spain David Munoz 7 1'50.025 1.486 0.121 153.259
17 Collin Veijer 5 1'50.028 1.489 0.003 153.255
18 Japan Ryusei Yamanaka 6 1'50.342 1.803 0.314 152.819
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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Moto3 Arjantin 3. antrenman turları: Yağmurlu seansın lideri Fenati, Deniz direkt olarak Q2'ye kalamadı
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