Moto3 Arjantin: Sasaki üst üste 2. kez pole pozisyonunda, Deniz Öncü ikinci!

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Moto3 padoğu, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de gerçekleştirilen ilk yarışın ardından Arjantin'e geldi ve takvimdeki en heyecan verici pistlerden biri olan Termas de Rio Hondo'da bugün sıralama seansı gerçekleştirildi.

Antrenman seanslarının kombine derecelerinde ilk 14 içerisinde yer alamayan Deniz Öncü, sıralama turlarına Q1'den başladı. Q1 seansını ikinci sırada tamamlayan temsilcimiz, rahat bir şekilde Q2 biletini almış oldu.

Deniz, Q1'i zirvede tamamlamasının ardından Q2 seansına da fırtına gibi başladı ve ilk bölümde seansı kontrol etti. İlk denemelerin ardından Deniz liderdi, onun arkasında ise Moreira ve Ivan Ortola yer alıyordu.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın bitimine 6 dakika kala, Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda kaza yaptı, bu esnada sürücüler ikinci denemeleri için piste çıkıyorlardı. Rueda sonrasında ikinci motosikletiyle seansa devam edebildi ama sadece 13. sırada kaldı.

Sasaki son denemeler için piste çıkan ilk isim oldu, onun arkasında ise birçok sürücü yer alıyordu. Turlar başladı ve birçok sürücünün kırmızı sektörlerle geldiğini gördük ama Sasaki farklı bir ligdeydi. İnanılmaz bir tur atarak Termas de Rio Hondo Pisti'ni 1:48.539 saniyede turlayan Japon sürücü, en yakın rakibinin 0.608 saniye önünde pole pozisyonuna uzandı. Sasaki, böylelikle bu sezonki 2. yarışta 2. pole pozisyonunu almış oldu. Hafta sonuna pek de istediği gibi başlayamayan Deniz, son denemesinde 1:49.142 yaparak ikinci sırayı aldı ve çok iyi bir geri dönüş sağladı. Temsilcimiz yarınki yarışta kesinlikle galibiyet için savaşabileceği bir pozisyonda. Portekiz'de podyuma çıkan flaş çaylak Diogo Moreira ise ilk çizgiyi tamamladı.

Tıpkı Deniz gibi Q1'den gelen Ivan Ortola dördüncü sırayı alırken, Leopard Racing sürücüsü Jaume Masia beşinciydi. Tatsuki Suzuki altıncı sırayı alırken; David Alonso, Scott Ogden, Andrea Migno onu takip ettiler. Son yarışın galibi Daniel Holgado ise ilk 10'u tamamladı. Moto3 Arjantin GP, 2 Nisan Pazar günü TSi 17.00'de başlayacak.

Q2 sonucu:

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images