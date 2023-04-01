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Moto3 Arjantin 3. antrenman turları: Yağmurlu seansın lideri Fenati, Deniz direkt olarak Q2'ye kalamadı

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Arjantin Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Romano Fenati ilk sırada tamamladı. Bu seans yağmur altında gerçekleştirildiğinden kimse dünkü derecesini geliştiremedi ve kombine dereceler değişmedi. Dün kombine zamanlarda 15. sırada yer alan Deniz Öncü de bu yüzden sıralama turlarında Q1'de mücadele edecek. Temsilcimizin ıslak zeminde gösterdiği performans ise etkileyiciydi.

Can Çarpıcı
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Moto3 Arjantin 3. antrenman turları: Yağmurlu seansın lideri Fenati, Deniz direkt olarak Q2'ye kalamadı
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Moto3 Arjantin hafta sonunda Cumartesi günkü pist üstü aksiyonu 3. antrenman seansı ile başladı. Sıralama turları öncesinde i bu seansta sürücüler, ilk 14'te yer alarak direkt olarak Q2'ye kalabilmek için mücadele etmeyi planlıyorlardı ancak tüm seansın yağmur altında gerçekleşmesiyle birlikte kimse dünkü derecesini geliştiremedi. 

Bu da kombine zamanların aynı kaldığı anlamına geldi. Durum böyle olunca da Cuma gününü 15. sırada tamamlayan temsilcimiz Deniz Öncü, Q2'ye kalamamış oldu. 

Yine de Deniz'in ıslak zeminde gösterdiği performans cidden etkileyiciydi. Temsilcimiz, bitime 10 dakika kala piste çıktı ve sadece 2 tur tamamlamasının ardından herkesten 1.7 saniye kadar daha hızlıydı! 

 

Seansın ilk saniyelerinde pist oldukça ıslaktı, zaman ilerledikçe pist kurudu. Seansın ilk dakikalarında Scott Ogden'in zirvede olduğunu gördük. Britanyalı sürücü, ıslak koşullarda rakiplerine kıyasla daha çok yol tutuşu bulabilmiş gibi duruyordu. 

Seansın son 10 dakikasında ise Deniz piste çıktı ve ilk turunda Ogden'i 1 saniyeyle geçti. Deniz, sonraki turunda ise 1:54'lere inerek avantajını artırdı. 

Son dakikalarda ise pist artık giderek daha da kuruyordu ve herkes zaman turu atmaya başladı. Nispeten kuru zeminde atılan turların ardından Romano Fenati 1:53.875'lik derecesiyle ilk sıradaydı, Kaito Toba ikinciydi. Temsilcimiz Deniz ise bu seansı 3. sırada tamamladı, yine de kombine zamanlarda 15. sırada kaldığı için Q1'den başlaması gerekecek. 

Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda da kombine zamanlarda ilk 14'te yer alamadı sıralama turlarına Q1'den başlayacak. 

3. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Romano Fenati 10 1'53.875     148.078
2 Japan Kaito Toba 13 1'54.569 0.694 0.694 147.181
3 Turkey Deniz Öncü 7 1'54.832 0.957 0.263 146.844
4 David Salvador 13 1'55.130 1.255 0.298 146.463
5 Brazil Diogo Moreira 5 1'55.587 1.712 0.457 145.884
6 Italy Riccardo Rossi 13 1'55.779 1.904 0.192 145.642
7 United Kingdom Scott Ogden 16 1'55.937 2.062 0.158 145.444
8 Ivan Ortola 14 1'56.090 2.215 0.153 145.252
9 Italy Andrea Migno 15 1'56.557 2.682 0.467 144.670
10 Filippo Farioli 15 1'56.584 2.709 0.027 144.637
11 David Alonso 12 1'56.704 2.829 0.120 144.488
12 Spain Daniel Holgado 7 1'56.726 2.851 0.022 144.461
13 Japan Tatsuki Suzuki 9 1'56.855 2.980 0.129 144.301
14 David Almansa 13 1'56.882 3.007 0.027 144.268
15 Italy Stefano Nepa 12 1'56.914 3.039 0.032 144.229
16 Jose Antonio 7 1'57.016 3.141 0.102 144.103
17 Syarifuddin Azman 14 1'57.155 3.280 0.139 143.932
18 United Kingdom Joshua Whatley 15 1'57.159 3.284 0.004 143.927
19 Indonesia Mario Suryo Aji 14 1'57.212 3.337 0.053 143.862
20 Japan Ryusei Yamanaka 14 1'57.266 3.391 0.054 143.796
21 Spain Xavier Artigas 13 1'57.397 3.522 0.131 143.635
22 Japan Taiyo Furusato 15 1'57.427 3.552 0.030 143.599
23 Spain Ana Carrasco 14 1'57.451 3.576 0.024 143.569
24 Italy Matteo Bertelle 13 1'57.640 3.765 0.189 143.339
25 Spain Jaume Masia 8 1'57.662 3.787 0.022 143.312
26 Spain David Munoz 7 1'58.253 4.378 0.591 142.595
27 Japan Ayumu Sasaki 0        
28 Collin Veijer 1        
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