Moto3 Arjantin 3. antrenman turları: Yağmurlu seansın lideri Fenati, Deniz direkt olarak Q2'ye kalamadı
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Arjantin Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Romano Fenati ilk sırada tamamladı. Bu seans yağmur altında gerçekleştirildiğinden kimse dünkü derecesini geliştiremedi ve kombine dereceler değişmedi. Dün kombine zamanlarda 15. sırada yer alan Deniz Öncü de bu yüzden sıralama turlarında Q1'de mücadele edecek. Temsilcimizin ıslak zeminde gösterdiği performans ise etkileyiciydi.
Moto3 Arjantin hafta sonunda Cumartesi günkü pist üstü aksiyonu 3. antrenman seansı ile başladı. Sıralama turları öncesinde i bu seansta sürücüler, ilk 14'te yer alarak direkt olarak Q2'ye kalabilmek için mücadele etmeyi planlıyorlardı ancak tüm seansın yağmur altında gerçekleşmesiyle birlikte kimse dünkü derecesini geliştiremedi.
Bu da kombine zamanların aynı kaldığı anlamına geldi. Durum böyle olunca da Cuma gününü 15. sırada tamamlayan temsilcimiz Deniz Öncü, Q2'ye kalamamış oldu.
Yine de Deniz'in ıslak zeminde gösterdiği performans cidden etkileyiciydi. Temsilcimiz, bitime 10 dakika kala piste çıktı ve sadece 2 tur tamamlamasının ardından herkesten 1.7 saniye kadar daha hızlıydı!
Seansın ilk saniyelerinde pist oldukça ıslaktı, zaman ilerledikçe pist kurudu. Seansın ilk dakikalarında Scott Ogden'in zirvede olduğunu gördük. Britanyalı sürücü, ıslak koşullarda rakiplerine kıyasla daha çok yol tutuşu bulabilmiş gibi duruyordu.
Seansın son 10 dakikasında ise Deniz piste çıktı ve ilk turunda Ogden'i 1 saniyeyle geçti. Deniz, sonraki turunda ise 1:54'lere inerek avantajını artırdı.
Son dakikalarda ise pist artık giderek daha da kuruyordu ve herkes zaman turu atmaya başladı. Nispeten kuru zeminde atılan turların ardından Romano Fenati 1:53.875'lik derecesiyle ilk sıradaydı, Kaito Toba ikinciydi. Temsilcimiz Deniz ise bu seansı 3. sırada tamamladı, yine de kombine zamanlarda 15. sırada kaldığı için Q1'den başlaması gerekecek.
Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda da kombine zamanlarda ilk 14'te yer alamadı sıralama turlarına Q1'den başlayacak.
3. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Romano Fenati
|10
|1'53.875
|148.078
|2
|Kaito Toba
|13
|1'54.569
|0.694
|0.694
|147.181
|3
|Deniz Öncü
|7
|1'54.832
|0.957
|0.263
|146.844
|4
|David Salvador
|13
|1'55.130
|1.255
|0.298
|146.463
|5
|Diogo Moreira
|5
|1'55.587
|1.712
|0.457
|145.884
|6
|Riccardo Rossi
|13
|1'55.779
|1.904
|0.192
|145.642
|7
|Scott Ogden
|16
|1'55.937
|2.062
|0.158
|145.444
|8
|Ivan Ortola
|14
|1'56.090
|2.215
|0.153
|145.252
|9
|Andrea Migno
|15
|1'56.557
|2.682
|0.467
|144.670
|10
|Filippo Farioli
|15
|1'56.584
|2.709
|0.027
|144.637
|11
|David Alonso
|12
|1'56.704
|2.829
|0.120
|144.488
|12
|Daniel Holgado
|7
|1'56.726
|2.851
|0.022
|144.461
|13
|Tatsuki Suzuki
|9
|1'56.855
|2.980
|0.129
|144.301
|14
|David Almansa
|13
|1'56.882
|3.007
|0.027
|144.268
|15
|Stefano Nepa
|12
|1'56.914
|3.039
|0.032
|144.229
|16
|Jose Antonio
|7
|1'57.016
|3.141
|0.102
|144.103
|17
|Syarifuddin Azman
|14
|1'57.155
|3.280
|0.139
|143.932
|18
|Joshua Whatley
|15
|1'57.159
|3.284
|0.004
|143.927
|19
|Mario Suryo Aji
|14
|1'57.212
|3.337
|0.053
|143.862
|20
|Ryusei Yamanaka
|14
|1'57.266
|3.391
|0.054
|143.796
|21
|Xavier Artigas
|13
|1'57.397
|3.522
|0.131
|143.635
|22
|Taiyo Furusato
|15
|1'57.427
|3.552
|0.030
|143.599
|23
|Ana Carrasco
|14
|1'57.451
|3.576
|0.024
|143.569
|24
|Matteo Bertelle
|13
|1'57.640
|3.765
|0.189
|143.339
|25
|Jaume Masia
|8
|1'57.662
|3.787
|0.022
|143.312
|26
|David Munoz
|7
|1'58.253
|4.378
|0.591
|142.595
|27
|Ayumu Sasaki
|0
|28
|Collin Veijer
|1
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