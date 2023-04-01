Moto3 Arjantin 3. antrenman turları: Yağmurlu seansın lideri Fenati, Deniz direkt olarak Q2'ye kalamadı

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Moto3 Arjantin hafta sonunda Cumartesi günkü pist üstü aksiyonu 3. antrenman seansı ile başladı. Sıralama turları öncesinde i bu seansta sürücüler, ilk 14'te yer alarak direkt olarak Q2'ye kalabilmek için mücadele etmeyi planlıyorlardı ancak tüm seansın yağmur altında gerçekleşmesiyle birlikte kimse dünkü derecesini geliştiremedi.

Bu da kombine zamanların aynı kaldığı anlamına geldi. Durum böyle olunca da Cuma gününü 15. sırada tamamlayan temsilcimiz Deniz Öncü, Q2'ye kalamamış oldu.

Yine de Deniz'in ıslak zeminde gösterdiği performans cidden etkileyiciydi. Temsilcimiz, bitime 10 dakika kala piste çıktı ve sadece 2 tur tamamlamasının ardından herkesten 1.7 saniye kadar daha hızlıydı!

Seansın ilk saniyelerinde pist oldukça ıslaktı, zaman ilerledikçe pist kurudu. Seansın ilk dakikalarında Scott Ogden'in zirvede olduğunu gördük. Britanyalı sürücü, ıslak koşullarda rakiplerine kıyasla daha çok yol tutuşu bulabilmiş gibi duruyordu.

Seansın son 10 dakikasında ise Deniz piste çıktı ve ilk turunda Ogden'i 1 saniyeyle geçti. Deniz, sonraki turunda ise 1:54'lere inerek avantajını artırdı.

Son dakikalarda ise pist artık giderek daha da kuruyordu ve herkes zaman turu atmaya başladı. Nispeten kuru zeminde atılan turların ardından Romano Fenati 1:53.875'lik derecesiyle ilk sıradaydı, Kaito Toba ikinciydi. Temsilcimiz Deniz ise bu seansı 3. sırada tamamladı, yine de kombine zamanlarda 15. sırada kaldığı için Q1'den başlaması gerekecek.

Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda da kombine zamanlarda ilk 14'te yer alamadı sıralama turlarına Q1'den başlayacak. 3. antrenman sonucu: