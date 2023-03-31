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Moto3 / Portimao Antrenman raporu

Moto3 Arjantin 2. antrenman: Sasaki yine lider, Deniz 15. sırada

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Arjantin Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ayumu Sasaki ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
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Moto3 Arjantin 2. antrenman: Sasaki yine lider, Deniz 15. sırada
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Moto3 padoğu, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de gerçekleştirilen ilk yarışın ardından Arjantin'e geldi ve pist üstü aksiyonu 1. antrenman seansı ile başlamıştı. 

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Sabah seansının yağmur tarafından etkilenmesinin ardından, ikinci seans tamamen kuru geçti. 

İlk antrenmanın 5. dakikasında kaza yapan ve seansın büyük çoğunluğunu kaçıran Moreira, ikinci seansa hızlı başladı ve seansın başından etkileyici bir performans sergiledi. Brezilyalı çaylak, seansın sonunda tur rekorunu kırabileceği bir turla geliyordu ki son sektörde trafiğe takıldı ve ikinci sırada kaldı. 

Böylelikle Arjantin'de günü Ayumu Sasaki lider kapatmış oldu. İlk seansın da en hızlı ismi olan Sasaki, ikinci seansta da güçlü bir performans ortaya koydu ve en hızlı zamanı kaydetti. 

 

Son turunda trafikte kalan Diogo Moreira ikinci sırayı alırken, Jaume Masia üçüncüydü. 

Temsilcimiz Deniz Öncü ise Arjantin'de Cuma gününü liderin 1.2 saniye gerisinde 15. sırada noktaladı. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Ayumu Sasaki 15 1'48.597     155.275
2 Brazil Diogo Moreira 13 1'48.783 0.186 0.186 155.009
3 Spain Jaume Masia 14 1'48.840 0.243 0.057 154.928
4 Japan Tatsuki Suzuki 16 1'49.190 0.593 0.350 154.431
5 Italy Stefano Nepa 14 1'49.380 0.783 0.190 154.163
6 Italy Matteo Bertelle 14 1'49.429 0.832 0.049 154.094
7 Japan Kaito Toba 13 1'49.482 0.885 0.053 154.019
8 David Alonso 16 1'49.521 0.924 0.039 153.964
9 United Kingdom Scott Ogden 14 1'49.557 0.960 0.036 153.914
10 Spain Daniel Holgado 16 1'49.560 0.963 0.003 153.910
11 Collin Veijer 15 1'49.562 0.965 0.002 153.907
12 Spain David Munoz 14 1'49.674 1.077 0.112 153.750
13 Italy Andrea Migno 15 1'49.738 1.141 0.064 153.660
14 Spain Xavier Artigas 16 1'49.763 1.166 0.025 153.625
15 Turkey Deniz Öncü 15 1'49.822 1.225 0.059 153.543
16 Italy Riccardo Rossi 12 1'49.881 1.284 0.059 153.460
17 Jose Antonio 15 1'50.114 1.517 0.233 153.135
18 Italy Romano Fenati 11 1'50.127 1.530 0.013 153.117
19 Ivan Ortola 16 1'50.305 1.708 0.178 152.870
20 Syarifuddin Azman 15 1'50.472 1.875 0.167 152.639
21 Filippo Farioli 15 1'50.672 2.075 0.200 152.363
22 Japan Taiyo Furusato 15 1'50.866 2.269 0.194 152.097
23 David Almansa 6 1'50.959 2.362 0.093 151.969
24 David Salvador 11 1'51.096 2.499 0.137 151.782
25 Indonesia Mario Suryo Aji 15 1'51.237 2.640 0.141 151.589
26 Spain Ana Carrasco 15 1'51.363 2.766 0.126 151.418
27 Japan Ryusei Yamanaka 14 1'51.413 2.816 0.050 151.350
28 United Kingdom Joshua Whatley 12 1'51.507 2.910 0.094 151.222
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Moto3 Arjantin 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Sasaki lider, Deniz 9.

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