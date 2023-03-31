Moto3 Arjantin 2. antrenman: Sasaki yine lider, Deniz 15. sırada
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Arjantin Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ayumu Sasaki ilk sırada tamamladı.
Moto3 padoğu, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de gerçekleştirilen ilk yarışın ardından Arjantin'e geldi ve pist üstü aksiyonu 1. antrenman seansı ile başlamıştı.
Sabah seansının yağmur tarafından etkilenmesinin ardından, ikinci seans tamamen kuru geçti.
İlk antrenmanın 5. dakikasında kaza yapan ve seansın büyük çoğunluğunu kaçıran Moreira, ikinci seansa hızlı başladı ve seansın başından etkileyici bir performans sergiledi. Brezilyalı çaylak, seansın sonunda tur rekorunu kırabileceği bir turla geliyordu ki son sektörde trafiğe takıldı ve ikinci sırada kaldı.
Böylelikle Arjantin'de günü Ayumu Sasaki lider kapatmış oldu. İlk seansın da en hızlı ismi olan Sasaki, ikinci seansta da güçlü bir performans ortaya koydu ve en hızlı zamanı kaydetti.
Son turunda trafikte kalan Diogo Moreira ikinci sırayı alırken, Jaume Masia üçüncüydü.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise Arjantin'de Cuma gününü liderin 1.2 saniye gerisinde 15. sırada noktaladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Ayumu Sasaki
|15
|1'48.597
|155.275
|2
|Diogo Moreira
|13
|1'48.783
|0.186
|0.186
|155.009
|3
|Jaume Masia
|14
|1'48.840
|0.243
|0.057
|154.928
|4
|Tatsuki Suzuki
|16
|1'49.190
|0.593
|0.350
|154.431
|5
|Stefano Nepa
|14
|1'49.380
|0.783
|0.190
|154.163
|6
|Matteo Bertelle
|14
|1'49.429
|0.832
|0.049
|154.094
|7
|Kaito Toba
|13
|1'49.482
|0.885
|0.053
|154.019
|8
|David Alonso
|16
|1'49.521
|0.924
|0.039
|153.964
|9
|Scott Ogden
|14
|1'49.557
|0.960
|0.036
|153.914
|10
|Daniel Holgado
|16
|1'49.560
|0.963
|0.003
|153.910
|11
|Collin Veijer
|15
|1'49.562
|0.965
|0.002
|153.907
|12
|David Munoz
|14
|1'49.674
|1.077
|0.112
|153.750
|13
|Andrea Migno
|15
|1'49.738
|1.141
|0.064
|153.660
|14
|Xavier Artigas
|16
|1'49.763
|1.166
|0.025
|153.625
|15
|Deniz Öncü
|15
|1'49.822
|1.225
|0.059
|153.543
|16
|Riccardo Rossi
|12
|1'49.881
|1.284
|0.059
|153.460
|17
|Jose Antonio
|15
|1'50.114
|1.517
|0.233
|153.135
|18
|Romano Fenati
|11
|1'50.127
|1.530
|0.013
|153.117
|19
|Ivan Ortola
|16
|1'50.305
|1.708
|0.178
|152.870
|20
|Syarifuddin Azman
|15
|1'50.472
|1.875
|0.167
|152.639
|21
|Filippo Farioli
|15
|1'50.672
|2.075
|0.200
|152.363
|22
|Taiyo Furusato
|15
|1'50.866
|2.269
|0.194
|152.097
|23
|David Almansa
|6
|1'50.959
|2.362
|0.093
|151.969
|24
|David Salvador
|11
|1'51.096
|2.499
|0.137
|151.782
|25
|Mario Suryo Aji
|15
|1'51.237
|2.640
|0.141
|151.589
|26
|Ana Carrasco
|15
|1'51.363
|2.766
|0.126
|151.418
|27
|Ryusei Yamanaka
|14
|1'51.413
|2.816
|0.050
|151.350
|28
|Joshua Whatley
|12
|1'51.507
|2.910
|0.094
|151.222
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