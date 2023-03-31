Moto3 Arjantin 2. antrenman: Sasaki yine lider, Deniz 15. sırada

Sabah seansının yağmur tarafından etkilenmesinin ardından, ikinci seans tamamen kuru geçti.

İlk antrenmanın 5. dakikasında kaza yapan ve seansın büyük çoğunluğunu kaçıran Moreira, ikinci seansa hızlı başladı ve seansın başından etkileyici bir performans sergiledi. Brezilyalı çaylak, seansın sonunda tur rekorunu kırabileceği bir turla geliyordu ki son sektörde trafiğe takıldı ve ikinci sırada kaldı.

Böylelikle Arjantin'de günü Ayumu Sasaki lider kapatmış oldu. İlk seansın da en hızlı ismi olan Sasaki, ikinci seansta da güçlü bir performans ortaya koydu ve en hızlı zamanı kaydetti.