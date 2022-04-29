Moto3 Arjantin 2. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu

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Izan Guevara, cuma günü gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı. GasGas sürücüsünün en hızlı zaman turu 1:46.341 olurken, onu Husqvarna'dan Ayumu Sasaki ve KTM'den Jaume Masia takip etti.

Kuru zeminde başlayan ve sabaha göre daha sıcak şartlarda gerçekleştirilen ilk antrenman seansında hemen hemen tüm sürücüler sabaha göre daha iyi turlar çıkardılar.

Guevara, güçlü bir tempo yakalamasının ardından en hızlı dereceyi 1:46.341'e çekti ve hem ikinci seansın hem de günün en hızlı ismi oldu.

Sasaki sabah bölümünde olduğu gibi öğleden sonra da hızlıydı ve gününü 0.132 saniye geride ikinci sırada tamamladı.

İlk seansta en hızlı ikinci KTM sürücüsü olan Masia, Sasaki'yi sadece 0.060 saniye geride üçüncü sırada takip ederken, Carlos Tatay dördüncü ve sabahın en hızlısı olan temsilcimiz Deniz Öncü beşinci oldu.

Deniz, toplamda 16 tur attı ve liderin 0.397 saniye gerisinde kaldı.

İlk onu David Salvador (Husqvarna), Scott Ogden (Honda), Ivan Ortola (KTM), Diogo Moreira (KTM) ve Andrea Migno (Honda) tamamladı.

Şampiyona lideri Sergio Garcia, seans içerisinde iki kez yerde kaldı ve 11. olabildi. Dennis Foggia ise yine geride kaldı ve 13. olabildi.

Seans sonucu: