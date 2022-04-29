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Moto3 / Jerez Haberler

Moto3 Arjantin 2. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu

Moto3'te Jerez'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında GASGAS sürücüsü Izan Guevara zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Arjantin 2. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu
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Izan Guevara, cuma günü gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı. GasGas sürücüsünün en hızlı zaman turu 1:46.341 olurken, onu Husqvarna'dan Ayumu Sasaki ve KTM'den Jaume Masia takip etti.

Kuru zeminde başlayan ve sabaha göre daha sıcak şartlarda gerçekleştirilen ilk antrenman seansında hemen hemen tüm sürücüler sabaha göre daha iyi turlar çıkardılar.

Guevara, güçlü bir tempo yakalamasının ardından en hızlı dereceyi 1:46.341'e çekti ve hem ikinci seansın hem de günün en hızlı ismi oldu.

Sasaki sabah bölümünde olduğu gibi öğleden sonra da hızlıydı ve gününü 0.132 saniye geride ikinci sırada tamamladı.

İlk seansta en hızlı ikinci KTM sürücüsü olan Masia, Sasaki'yi sadece 0.060 saniye geride üçüncü sırada takip ederken, Carlos Tatay dördüncü ve sabahın en hızlısı olan temsilcimiz Deniz Öncü beşinci oldu.

Deniz, toplamda 16 tur attı ve liderin 0.397 saniye gerisinde kaldı.

İlk onu David Salvador (Husqvarna), Scott Ogden (Honda), Ivan Ortola (KTM), Diogo Moreira (KTM) ve Andrea Migno (Honda) tamamladı.

Şampiyona lideri Sergio Garcia, seans içerisinde iki kez yerde kaldı ve 11. olabildi. Dennis Foggia ise yine geride kaldı ve 13. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Izan Guevara GASGAS 17 1'46.341  
2 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 13 1'46.473 0.132
3 Spain Jaume Masia KTM 17 1'46.533 0.192
4 Spain Carlos Tatay CF MOTO 14 1'46.667 0.326
5 Turkey Deniz Öncü KTM 16 1'46.738 0.397
6 David Salvador Husqvarna 15 1'46.879 0.538
7 United Kingdom Scott Ogden Honda 15 1'46.902 0.561
8 Ivan Ortola KTM 17 1'46.984 0.643
9 Brazil Diogo Moreira KTM 15 1'47.100 0.759
10 Italy Andrea Migno Honda 16 1'47.103 0.762
11 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 13 1'47.115 0.774
12 Italy Riccardo Rossi Honda 16 1'47.146 0.805
13 Italy Dennis Foggia Honda 17 1'47.229 0.888
14 Japan Tatsuki Suzuki Honda 15 1'47.339 0.998
15 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 16 1'47.499 1.158
16 Japan Ryusei Yamanaka KTM 15 1'47.523 1.182
17 France Lorenzo Fellon Honda 17 1'47.590 1.249
18 Spain Daniel Holgado KTM 16 1'47.702 1.361
19 Spain Xavier Artigas CF MOTO 16 1'47.760 1.419
20 Italy Matteo Bertelle KTM 18 1'47.805 1.464
21 Australia Joel Kelso KTM 13 1'47.905 1.564
22 Italy Stefano Nepa KTM 19 1'47.973 1.632
23 Japan Kaito Toba KTM 19 1'48.051 1.710
24 Spain Gerard Riu KTM 14 1'48.082 1.741
25 Japan Taiyo Furusato Honda 18 1'48.179 1.838
26 Syarifuddin Azman Honda 14 1'48.592 2.251
27 Italy Elia Bartolini KTM 17 1'48.783 2.442
28 Mexico Adrian Fernandez KTM 15 1'48.815 2.474
29 Spain Ana Carrasco KTM 13 1'49.564 3.223
30 United Kingdom Joshua Whatley Honda 0    
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