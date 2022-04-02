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Moto3 Arjantin 1. antrenman: Foggia lider, Deniz 7. oldu

Arjantin'de gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde 1. antrenman seansını Dennis Foggia ilk sırada tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü 7. oldu.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Moto3 Arjantin 1. antrenman: Foggia lider, Deniz 7. oldu
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Arjantin'de cuma antrenmanlarının iptal edilmesi ve hafta sonunun cumartesi başlaması nedeniyle alışılmışın dışında bir program vardı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansı 50 dakika sürdü ve beklendiği üzere pist hâlâ kirliydi. Sürücülerin çoğu ilk kez bu pistte yarıştıkları için önce pisti tanımaya odaklandılar.

Tur zamanları uzun bir süre boyunca normal tempodan yaklaşık iki saniye gerideydi. Son bölümde dereceler gelişirken, Dennis Foggia zirveye çıktı.

Geçen yıl şampiyonayı ikinci bitiren Foggia'nın turu 1:49.268 olurken, seansı lider tamamlaması için yeterliydi.

Onu 0.5 saniye geriden Izan Guevara takip ederken, çaylak Diogo Moreira üçüncü, Kaito Toba dördüncü ve Daniel Holdago beşinci oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Tatsuki Suzuki'nin hemen ardında yedinci olurken, liderin 0.593 saniye gerisinde kaldı.

İlk onu Jaume Masia (KTM), Ryusei Yamanaka (KTM) ve Ayumu Sasaki'ye (Husqvarna) tamamladı.

Bu antrenmandaki tek olaya Matteo Bertelle sebep oldu. İtalyan sürücü ilk bölümde 1. virajda düşse de seansa devam edebildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 19 1'49.268  
2 Spain Izan Guevara GASGAS 20 1'49.373 0.105
3 Brazil Diogo Moreira KTM 19 1'49.489 0.221
4 Japan Kaito Toba KTM 18 1'49.591 0.323
5 Spain Daniel Holgado KTM 21 1'49.769 0.501
6 Japan Tatsuki Suzuki Honda 18 1'49.773 0.505
7 Turkey Deniz Öncü KTM 20 1'49.861 0.593
8 Spain Jaume Masia KTM 19 1'49.934 0.666
9 Japan Ryusei Yamanaka KTM 20 1'49.934 0.666
10 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 17 1'49.980 0.712
11 Mexico Adrian Fernandez KTM 21 1'50.163 0.895
12 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 20 1'50.318 1.050
13 United Kingdom Scott Ogden Honda 21 1'50.397 1.129
14 Italy Elia Bartolini KTM 20 1'50.399 1.131
15 Ivan Ortola KTM 20 1'50.540 1.272
16 Australia Joel Kelso KTM 17 1'50.540 1.272
17 Italy Riccardo Rossi Honda 18 1'50.552 1.284
18 Spain Carlos Tatay CF MOTO 20 1'50.569 1.301
19 Italy Stefano Nepa KTM 20 1'50.624 1.356
20 France Lorenzo Fellon Honda 19 1'50.653 1.385
21 Italy Andrea Migno Honda 21 1'50.706 1.438
22 Italy Alberto Surra Honda 19 1'50.752 1.484
23 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 20 1'50.802 1.534
24 Spain Xavier Artigas CF MOTO 19 1'51.081 1.813
25 Spain Ana Carrasco KTM 19 1'51.191 1.923
26 United Kingdom Joshua Whatley Honda 18 1'51.321 2.053
27 Italy Matteo Bertelle KTM 18 1'51.357 2.089
28 Japan Taiyo Furusato Honda 18 1'51.797 2.529
29 Spain Gerard Riu KTM 19 1'51.988 2.720
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