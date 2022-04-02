Moto3 Arjantin 1. antrenman: Foggia lider, Deniz 7. oldu

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Arjantin'de cuma antrenmanlarının iptal edilmesi ve hafta sonunun cumartesi başlaması nedeniyle alışılmışın dışında bir program vardı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansı 50 dakika sürdü ve beklendiği üzere pist hâlâ kirliydi. Sürücülerin çoğu ilk kez bu pistte yarıştıkları için önce pisti tanımaya odaklandılar.

Tur zamanları uzun bir süre boyunca normal tempodan yaklaşık iki saniye gerideydi. Son bölümde dereceler gelişirken, Dennis Foggia zirveye çıktı.

Geçen yıl şampiyonayı ikinci bitiren Foggia'nın turu 1:49.268 olurken, seansı lider tamamlaması için yeterliydi.

Onu 0.5 saniye geriden Izan Guevara takip ederken, çaylak Diogo Moreira üçüncü, Kaito Toba dördüncü ve Daniel Holdago beşinci oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Tatsuki Suzuki'nin hemen ardında yedinci olurken, liderin 0.593 saniye gerisinde kaldı.

İlk onu Jaume Masia (KTM), Ryusei Yamanaka (KTM) ve Ayumu Sasaki'ye (Husqvarna) tamamladı.

Bu antrenmandaki tek olaya Matteo Bertelle sebep oldu. İtalyan sürücü ilk bölümde 1. virajda düşse de seansa devam edebildi.

Seans sonucu: