Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Moto3 Aragon 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci oldu
Moto3 Son dakika

Moto3 Aragon sıralama turları: Binder uzun süre sonra ilk kez polede, Deniz altıncı oldu

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Moto3'te Aragon'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Darryn Binder'in oldu.

Moto3 Aragon sıralama turları: Binder uzun süre sonra ilk kez polede, Deniz altıncı oldu

Honda sürücüsü Darryn Binder, Aragon'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde cumartesi günü pole pozisyonunun sahibi oldu.

İkinci bölümdeki  ilk denemesinde 1:57.724 yapan Binder, seansın kalan kısmında geçilmedi ve yerini koruyarak Katar'daki ilk yarıştan bu yana serideki ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Gabriel Rodrigo, son turuyla beraber ikinci sırada yer alırken, pole zamanının 0.181 saniye gerisinde kaldı. Tatsuki Suzuki, sıralama turlarını 7. virajda yaptığı kazayla noktalasa da genel klasmanda üçüncü sıradaki yerini korudu. Böylelikle ilk çizgi Honda motosikletiyle yarışan sürücülerden oluştu.

Şampiyona ikincisi Sergio Garcia, liderin 0.345 saniye gerisinde kaldığı seansı dördüncü sırada noktaladı. Gridin ikinci çizgisinde Garcia'nın yanında Andrea Migno ve en iyi KTM sürücüsü olan Deniz Öncü olacak. Gururumuz, antrenmanlarda olduğu gibi sıralama turlarında da ilk ona girmeyi başardı ve pole derecesinden 0.590 saniye geride kaldı.

Jeremy Alcoba (Honda), Niccolo Antonelli (KTM) ve şampiyona lideri Pedro Acosta (KTM) üçüncü çizgiyi paylaşan sürücüler olacak

Lorenzo Fellon (Honda) sıralama turlarını 0,739 saniye geride onuncu sırada tamamladı.

Silverstone yarışını kazanan Romano Fenati (Husqvarna) için pek de iyi bir seans olmadı ve İtalyan sürücü ancak 17. sırayı alabildi. Fenati, turlarının çoğunu Aragon'un üçüncü sektörü için büyük önem taşıyan hava koridoru olmadan tamamladı.

Kaito Toba, son bölüme kalmayı başarsa da hem birinci hem de ikinci seansta birer kaza yaptı. Bu yüzden de hayal kırıklığı yarattı.

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 South Africa Darryn Binder Honda 5 1'57.724  
2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 5 1'57.905 0.181
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 5 1'57.976 0.252
4 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 5 1'58.069 0.345
5 Italy Andrea Migno Honda 5 1'58.103 0.379
6 Turkey Deniz Öncü KTM 5 1'58.314 0.590
7 Spain Jeremy Alcoba Honda 5 1'58.362 0.638
8 Italy Niccolò Antonelli KTM 6 1'58.381 0.657
9 Spain Pedro Acosta KTM 7 1'58.434 0.710
10 France Lorenzo Fellon Honda 5 1'58.463 0.739
11 Czech Republic Filip Salač KTM 5 1'58.475 0.751
12 Spain Xavier Artigas Honda 6 1'58.490 0.766
13 Spain Izan Guevara GASGAS 5 1'58.613 0.889
14 Italy Dennis Foggia Honda 6 1'58.646 0.922
15 Spain Jaume Masia KTM 7 1'58.830 1.106
16 Japan Ayumu Sasaki KTM 7 1'58.893 1.169
17 Italy Romano Fenati Husqvarna 7 1'58.953 1.229
18 Japan Kaito Toba KTM 5 1'59.039 1.315
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 4 1'58.345  
2 Czech Republic Filip Salač KTM 5 1'58.888 0.543
3 Japan Ayumu Sasaki KTM 6 1'58.917 0.572
4 Japan Kaito Toba KTM 5 1'59.011 0.666
5 Italy Stefano Nepa KTM 5 1'59.411 1.066
6 Spain Carlos Tatay KTM 6 1'59.455 1.110
7 Syarifuddin Azman Honda 5 1'59.725 1.380
8 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 6 1'59.741 1.396
9 Italy Riccardo Rossi KTM 5 1'59.760 1.415
10 Austria Maximilian Kofler KTM 6 1'59.931 1.586
11 Japan Yuki Kunii Honda 6 1'59.937 1.592
12 Indonesia Andi Gilang Honda 6 2'00.209 1.864
13 Japan Ryusei Yamanaka KTM 6 2'00.522 2.177
14 Italy Alberto Surra Honda 5 2'00.761 2.416
Tüm sonuçları görüntüle

paylaşım
yorumlar
Moto3 Aragon 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci oldu

Önceki haber

Moto3 Aragon 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci oldu
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!

2 s
2
Formula 1

Sainz'ın yarışmasına izin verildi

10 dk
3
Formula 1

İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!

20 s
4
Formula 1

İtalya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi

38 dk
5
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın güç ünitesinde bir değişiklik daha yaptı

20 dk
Son Haberler
Moto3 Aragon sıralama turları: Binder uzun süre sonra ilk kez polede, Deniz altıncı oldu
MOT3

Moto3 Aragon sıralama turları: Binder uzun süre sonra ilk kez polede, Deniz altıncı oldu

1 s
Moto3 Aragon 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci oldu
MOT3

Moto3 Aragon 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci oldu

4 s
Moto3 Aragon 2. antrenman: En hızlısı Deniz Öncü
MOT3

Moto3 Aragon 2. antrenman: En hızlısı Deniz Öncü

10 Eyl 2021
Moto3 Aragon 1. antrenman: Rodrigo en hızlısı, Deniz 12. oldu
MOT3

Moto3 Aragon 1. antrenman: Rodrigo en hızlısı, Deniz 12. oldu

10 Eyl 2021
Moto3 Silverstone: Fenati kazandı, Deniz 8. oldu
MOT3

Moto3 Silverstone: Fenati kazandı, Deniz 8. oldu

29 Ağu 2021
Daha fazlası
Juliane Ziegengeist
Moto3 Aragon 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci oldu Aragon
Moto3

Moto3 Aragon 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci oldu

Moto3 Aragon 2. antrenman: En hızlısı Deniz Öncü Aragon
Moto3

Moto3 Aragon 2. antrenman: En hızlısı Deniz Öncü

Moto3 Aragon 1. antrenman: Rodrigo en hızlısı, Deniz 12. oldu Aragon
Moto3

Moto3 Aragon 1. antrenman: Rodrigo en hızlısı, Deniz 12. oldu

Çok Okunanlar Bugün

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!

Sainz'ın yarışmasına izin verildi
Formula 1 Formula 1

Sainz'ın yarışmasına izin verildi

İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!

İtalya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi
Formula 1 Formula 1

İtalya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi

Mercedes, Bottas'ın güç ünitesinde bir değişiklik daha yaptı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bottas'ın güç ünitesinde bir değişiklik daha yaptı

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”

F1 pilotları, İtalya'daki Sprint yarışında Alonso gibi kumar oynayacak mı?
Formula 1 Formula 1

F1 pilotları, İtalya'daki Sprint yarışında Alonso gibi kumar oynayacak mı?

Gasly: "AlphaTauri'ye en iyi sezonunu geçirmesini sağlıyorum ancak yükseltilmiyorum"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "AlphaTauri'ye en iyi sezonunu geçirmesini sağlıyorum ancak yükseltilmiyorum"

Son Haberler

Moto3 Aragon sıralama turları: Binder uzun süre sonra ilk kez polede, Deniz altıncı oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Aragon sıralama turları: Binder uzun süre sonra ilk kez polede, Deniz altıncı oldu

Moto3 Aragon 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Aragon 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci oldu

Moto3 Aragon 2. antrenman: En hızlısı Deniz Öncü
Moto3 Moto3

Moto3 Aragon 2. antrenman: En hızlısı Deniz Öncü

Moto3 Aragon 1. antrenman: Rodrigo en hızlısı, Deniz 12. oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Aragon 1. antrenman: Rodrigo en hızlısı, Deniz 12. oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.