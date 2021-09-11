Moto3 Aragon sıralama turları: Binder uzun süre sonra ilk kez polede, Deniz altıncı oldu

Honda sürücüsü Darryn Binder, Aragon'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde cumartesi günü pole pozisyonunun sahibi oldu.

İkinci bölümdeki ilk denemesinde 1:57.724 yapan Binder, seansın kalan kısmında geçilmedi ve yerini koruyarak Katar'daki ilk yarıştan bu yana serideki ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Gabriel Rodrigo, son turuyla beraber ikinci sırada yer alırken, pole zamanının 0.181 saniye gerisinde kaldı. Tatsuki Suzuki, sıralama turlarını 7. virajda yaptığı kazayla noktalasa da genel klasmanda üçüncü sıradaki yerini korudu. Böylelikle ilk çizgi Honda motosikletiyle yarışan sürücülerden oluştu.

Şampiyona ikincisi Sergio Garcia, liderin 0.345 saniye gerisinde kaldığı seansı dördüncü sırada noktaladı. Gridin ikinci çizgisinde Garcia'nın yanında Andrea Migno ve en iyi KTM sürücüsü olan Deniz Öncü olacak. Gururumuz, antrenmanlarda olduğu gibi sıralama turlarında da ilk ona girmeyi başardı ve pole derecesinden 0.590 saniye geride kaldı.

Jeremy Alcoba (Honda), Niccolo Antonelli (KTM) ve şampiyona lideri Pedro Acosta (KTM) üçüncü çizgiyi paylaşan sürücüler olacak

Lorenzo Fellon (Honda) sıralama turlarını 0,739 saniye geride onuncu sırada tamamladı.

Silverstone yarışını kazanan Romano Fenati (Husqvarna) için pek de iyi bir seans olmadı ve İtalyan sürücü ancak 17. sırayı alabildi. Fenati, turlarının çoğunu Aragon'un üçüncü sektörü için büyük önem taşıyan hava koridoru olmadan tamamladı.

Kaito Toba, son bölüme kalmayı başarsa da hem birinci hem de ikinci seansta birer kaza yaptı. Bu yüzden de hayal kırıklığı yarattı.

Q1 sonucu:

Q1 sonucu: