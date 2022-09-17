Moto3 Aragon: Guevara pole'de, Deniz mekanik sorun yaşadı

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Şampiyona lideri Guevara; Katar, Jerez ve Sachsenring'deki pole pozisyonlarının ardından Aragon'da da en hızlı isimdi ve bu sezonki 4. pole'ünü aldı.

Ayumu Sasaki, Guevara'nın 0.095 saniye arkasında ikinci olurken; hafta sonu boyunca güçlü bir görüntü çizen Daniel Holgado ilk 3'ü tamamladı. Tatsuki Suzuki, John McPhee ve Dennis Foggia ise ikinci çizgiyi oluşturuyorlar.

Bu sabah gerçekleştirilen 3. antrenman seansının en hızlı ismi olan Deniz, sıralama turlarında şanssızlık yaşadı. Seansın bitmesine birkaç dakika kala yavaşça pite gelen Deniz'in KTM'sinde bir sorun vardı.

Motosikletin motoru çalışmıyordu ve mekanikerler yoğun çalışmalar sonucunda motosikleti hazır hâle getirdiler. Motosiklet hazır olsa da bitime 2 dakika vardı ve bu, Deniz'in yeniden piste çıkıp zaman turuna başlayabilmesi için yeterli değildi.

Böylelikle temsilcimiz, seansın neredeyse yarısını kaçırmış oldu ve 4 tur tamamlayabildiği seansı 13. sırada noktaladı.

Şampiyonada Guevara'nın 11 puan gerisinde olan Sergio Garcia, sıralama turlarını 12. sırada tamamladı ve eğer yarın takım arkadaşını geçmek istiyorsa iyi bir performans göstermesi gerekecek.

Moto3 Aragon yarışı, yarın TSİ 12.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: