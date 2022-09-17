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Önceki / Moto3 Aragon 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Deniz en hızlısı!
Moto3 / Aragon Sıralama turları raporu

Moto3 Aragon: Guevara pole'de, Deniz mekanik sorun yaşadı

Aragon'da gerçekleştirilen sıralama turlarında şampiyona lideri Izan Guevara pole pozisyonunun sahibi olurken; temsilcimiz Deniz Öncü mekanik bir sorun yaşamasının ardından son denemeler için piste çıkamadı ve 13. olabildi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Moto3 Aragon: Guevara pole'de, Deniz mekanik sorun yaşadı
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Şampiyona lideri Guevara; Katar, Jerez ve Sachsenring'deki pole pozisyonlarının ardından Aragon'da da en hızlı isimdi ve bu sezonki 4. pole'ünü aldı. 

Ayumu Sasaki, Guevara'nın 0.095 saniye arkasında ikinci olurken; hafta sonu boyunca güçlü bir görüntü çizen Daniel Holgado ilk 3'ü tamamladı. Tatsuki Suzuki, John McPhee ve Dennis Foggia ise ikinci çizgiyi oluşturuyorlar. 

Bu sabah gerçekleştirilen 3. antrenman seansının en hızlı ismi olan Deniz, sıralama turlarında şanssızlık yaşadı. Seansın bitmesine birkaç dakika kala yavaşça pite gelen Deniz'in KTM'sinde bir sorun vardı.

Motosikletin motoru çalışmıyordu ve mekanikerler yoğun çalışmalar sonucunda motosikleti hazır hâle getirdiler. Motosiklet hazır olsa da bitime 2 dakika vardı ve bu, Deniz'in yeniden piste çıkıp zaman turuna başlayabilmesi için yeterli değildi. 

Böylelikle temsilcimiz, seansın neredeyse yarısını kaçırmış oldu ve 4 tur tamamlayabildiği seansı 13. sırada noktaladı. 

 

Şampiyonada Guevara'nın 11 puan gerisinde olan Sergio Garcia, sıralama turlarını 12. sırada tamamladı ve eğer yarın takım arkadaşını geçmek istiyorsa iyi bir performans göstermesi gerekecek. 

Moto3 Aragon yarışı, yarın TSİ 12.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Izan Guevara 5 1'57.868     155.095
2 Japan Ayumu Sasaki 6 1'57.963 0.095 0.095 154.970
3 Spain Daniel Holgado 5 1'58.037 0.169 0.074 154.873
4 Japan Tatsuki Suzuki 5 1'58.271 0.403 0.234 154.567
5 United Kingdom John McPhee 6 1'58.296 0.428 0.025 154.534
6 Italy Dennis Foggia 6 1'58.363 0.495 0.067 154.446
7 Ivan Ortola 5 1'58.404 0.536 0.041 154.393
8 Spain Jaume Masia 5 1'58.407 0.539 0.003 154.389
9 Italy Stefano Nepa 5 1'58.548 0.680 0.141 154.205
10 Spain Xavier Artigas 5 1'58.675 0.807 0.127 154.040
11 Spain Carlos Tatay 5 1'58.756 0.888 0.081 153.935
12 Spain Sergio Garcia Dols 5 1'58.875 1.007 0.119 153.781
13 Turkey Deniz Öncü 4 1'59.034 1.166 0.159 153.576
14 Japan Taiyo Furusato 6 1'59.195 1.327 0.161 153.368
15 Mexico Adrian Fernandez 5 1'59.229 1.361 0.034 153.325
16 Spain David Munoz 5 1'59.281 1.413 0.052 153.258
17 Brazil Diogo Moreira 3        
18 Italy Riccardo Rossi 6        
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Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Carlos Tatay 6 1'58.297     154.533
2 Spain David Munoz 6 1'58.749 0.452 0.452 153.944
3 Italy Riccardo Rossi 6 1'58.872 0.575 0.123 153.785
4 Japan Taiyo Furusato 6 1'59.017 0.720 0.145 153.598
5 Italy Andrea Migno 6 1'59.146 0.849 0.129 153.431
6 Japan Kaito Toba 6 1'59.221 0.924 0.075 153.335
7 Japan Ryusei Yamanaka 6 1'59.221 0.924 0.000 153.335
8 Australia Joel Kelso 7 1'59.369 1.072 0.148 153.145
9 United Kingdom Scott Ogden 7 1'59.415 1.118 0.046 153.086
10 France Lorenzo Fellon 6 1'59.468 1.171 0.053 153.018
11 Indonesia Mario Suryo Aji 7 2'00.091 1.794 0.623 152.224
12 United Kingdom Joshua Whatley 6 2'00.298 2.001 0.207 151.962
13 Spain Ana Carrasco 7 2'00.361 2.064 0.063 151.883
14 Italy Elia Bartolini 6 2'00.892 2.595 0.531 151.215
15 Spain Maria Herrera 6 2'01.456 3.159 0.564 150.513
16 Nicola Fabio 5 2'01.938 3.641 0.482 149.918
17 Alessandro Morosi 5        
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