Moto3 Aragon: Foggia kazandı, Deniz harika performansıyla 2. oldu!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Darryn Binder, yarışın ilk turlarını lider geçen isim olurken, temsilcimiz Deniz Öncü başlangıçta sekizinci sıraya kadar geriledi.

Birkaç tur sonra Gabriel Rodrigo, liderliği Binder'den aldı ve Sergio Garcia da ikinci sıraya yükseldi. Aynı turda Andrea Migno iki sürücüyü birden geçerek ilk sırayı aldı.

Turlar ilerledikçe temsilcimiz Deniz Öncü çok iyi bir ivme yakaladı ve önündeki isimleri birer birer geçerek liderliğe yükseldi.

Deniz, bitime yaklaşık 14 tur kala aldığı liderliği yarışın son turlarına kadar ara ara gerilese de temelde korumaya devam etti ve son turlara Dennis Foggia'nın baskısı altına girdi.

Başlangıçta Foggia temsilcimizi geçse de, Deniz kendisine yanıt verdi ve liderliği geri aldı. Son turun son sektöründe Foggia bir deneme daha yaptı ve liderliği eline geçirdi.

Deniz, start finiş düzlüğünde Foggia'yı geçecek gibi olsa da damalı bayrağı ilk sırada gören isim Foggia oldu.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Deniz, serideki ilk galibiyeti için son metrelere kadar zorlasa da, 0.041 saniye geride ikinci sırada kaldı ve bu yılki podyum sayısını üçe yükseltti.

Üçüncülük savaşında ise ortalık karıştı. Şampiyona lideri Pedro Acosta kaza yapıp yarışa veda etti ve kendisiyle beraber Xavier Artigas'ı da götürdü.

Sergio Garcia ise son turda motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve o da gerilere düştü.

Tüm bunların ardından Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki üçüncü sıraya yükseldi ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek bu yılki ilk podyumunu aldı.

Izan Guevara, kendisi için iyi geçen hafta sonunda podyumu sadece 0.064 saniye ile kaçırdı ve dördüncü oldu.

Niccolo Antonelli beşinci olurken, Andrea Migno altıncı, Binder yedinci ve Stefano Nepa sekizinci oldu.

İlk onu Tatsuki Suzuki ve Jaume Masia tamamladı.

Bu sonuçların ardından Acosta şampiyonada ilk sırayı korurken, ilk üç sırada herhangi bir değişiklik olmadı.

Moto3'te sezonun bir sonraki yarışı gelecek hafta sonu Misano'da yapılacak.

Yarış sonucu: