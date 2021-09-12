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Moto3 / Aragon Yarış raporu

Moto3 Aragon: Foggia kazandı, Deniz harika performansıyla 2. oldu!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı olan Aragon Grand Prix'sini Dennis Foggia kazanırken, temsilcimiz Deniz Öncü çok az bir farkla ikinci oldu.

Moto3 Aragon: Foggia kazandı, Deniz harika performansıyla 2. oldu!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Darryn Binder, yarışın ilk turlarını lider geçen isim olurken, temsilcimiz Deniz Öncü başlangıçta sekizinci sıraya kadar geriledi.

Birkaç tur sonra Gabriel Rodrigo, liderliği Binder'den aldı ve Sergio Garcia da ikinci sıraya yükseldi. Aynı turda Andrea Migno iki sürücüyü birden geçerek ilk sırayı aldı.

Turlar ilerledikçe temsilcimiz Deniz Öncü çok iyi bir ivme yakaladı ve önündeki isimleri birer birer geçerek liderliğe yükseldi.

Deniz, bitime yaklaşık 14 tur kala aldığı liderliği yarışın son turlarına kadar ara ara gerilese de temelde korumaya devam etti ve son turlara Dennis Foggia'nın baskısı altına girdi.

Başlangıçta Foggia temsilcimizi geçse de, Deniz kendisine yanıt verdi ve liderliği geri aldı. Son turun son sektöründe Foggia bir deneme daha yaptı ve liderliği eline geçirdi.

Deniz, start finiş düzlüğünde Foggia'yı geçecek gibi olsa da damalı bayrağı ilk sırada gören isim Foggia oldu.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Deniz, serideki ilk galibiyeti için son metrelere kadar zorlasa da, 0.041 saniye geride ikinci sırada kaldı ve bu yılki podyum sayısını üçe yükseltti.

Üçüncülük savaşında ise ortalık karıştı. Şampiyona lideri Pedro Acosta kaza yapıp yarışa veda etti ve kendisiyle beraber Xavier Artigas'ı da götürdü.

Sergio Garcia ise son turda motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve o da gerilere düştü.

Tüm bunların ardından Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki üçüncü sıraya yükseldi ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek bu yılki ilk podyumunu aldı.

Izan Guevara, kendisi için iyi geçen hafta sonunda podyumu sadece 0.064 saniye ile kaçırdı ve dördüncü oldu.

Niccolo Antonelli beşinci olurken, Andrea Migno altıncı, Binder yedinci ve Stefano Nepa sekizinci oldu.

İlk onu Tatsuki Suzuki ve Jaume Masia tamamladı.

Bu sonuçların ardından Acosta şampiyonada ilk sırayı korurken, ilk üç sırada herhangi bir değişiklik olmadı.

Moto3'te sezonun bir sonraki yarışı gelecek hafta sonu Misano'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Italy Dennis Foggia Honda 37'53.710    
2 Turkey Deniz Öncü KTM 37'53.751 0.041 0.041
3 Japan Ayumu Sasaki KTM 37'54.354 0.644 0.603
4 Spain Izan Guevara GASGAS 37'54.418 0.708 0.064
5 Italy Niccolò Antonelli KTM 37'54.588 0.878 0.170
6 Italy Andrea Migno Honda 37'54.890 1.180 0.302
7 South Africa Darryn Binder Honda 37'55.843 2.133 0.953
8 Italy Stefano Nepa KTM 37'56.395 2.685 0.552
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 37'56.496 2.786 0.101
10 Spain Jaume Masia KTM 37'58.424 4.714 1.928
11 Japan Ryusei Yamanaka KTM 38'01.985 8.275 3.561
12 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 38'03.209 9.499 1.224
13 Syarifuddin Azman Honda 38'03.355 9.645 0.146
14 Italy Romano Fenati Husqvarna 38'08.507 14.797 5.152
15 Italy Riccardo Rossi KTM 38'12.590 18.880 4.083
16 Japan Kaito Toba KTM 38'12.604 18.894 0.014
17 Japan Yuki Kunii Honda 38'12.982 19.272 0.378
18 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 38'13.598 19.888 0.616
19 Austria Maximilian Kofler KTM 38'13.643 19.933 0.045
20 Indonesia Andi Gilang Honda 38'32.350 38.640 18.707
21 Italy Alberto Surra Honda 38'32.454 38.744 0.104
  Spain Jeremy Alcoba Honda 36'02.636 1 Lap 1 Lap
  France Lorenzo Fellon Honda 36'02.911 1 Lap 0.275
  Spain Xavier Artigas Honda 29'56.072 4 Laps 3 Laps
  Spain Pedro Acosta KTM 29'56.177 4 Laps 0.105
  Spain Carlos Tatay KTM 25'35.150 7 Laps 3 Laps
  Argentina Gabriel Rodrigo Honda 10'02.508 14 Laps 7 Laps
  Czech Republic Filip Salač KTM 4'03.332 17 Laps 3 Laps
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Moto3 Aragon sıralama turları: Binder uzun süre sonra ilk kez polede, Deniz altıncı oldu

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