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Moto3 / Aragon Antrenman raporu

Moto3 Aragon 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Deniz en hızlısı!

Temsilcimiz Deniz Öncü, Aragon'da sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı zamanı kaydetti.

Can Çarpıcı
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Moto3 Aragon 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Deniz en hızlısı!
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2022 Moto3 sezonun 15. ayağı bu hafta sonu Aragon'da gerçekleştiriliyor. Aragon'da pist üstü aksiyonu, dün gerçekleştirilen antrenman seansları ile başlamıştı ve bugün 3. antrenman seansı ile devam etti. 
Antrenman raporları :
Moto3 sürücüleri, Aragon'daki 3. antrenman seansında direkt olarak Q2'ye kalabilmek için mücadele ettiler. İlk 10'u belirleyen dereceler ise seansın sonunda geldi. Damalı bayrak sallandığında, Deniz, son turuna başlamıştı ve o noktada ikinci sırada yer alıyordu. Izan Guevara ise liderdi. Temsilcimiz son turunda 0.6sn kadar zaman buldu ve 1:57.265 yaparak zirveye yükseldi.  Dün yaptığı açıklamayla sezon sonunda KTM Tech3'den ayrılacağını duyuran Deniz, sıralama turları öncesinde ilk sırada yer alıyor ve bugün gerçekleştiriecek seansta bu sezonki 4. pole pozisyonunu kovalayacak. 
 
Şampiyona lideri Izan Guevara Deniz'in 0.347 saniye arkasında ikinci sırayı alırken; Red Bull KTM Ajo'dan Daniel Holgado ilk 3'ü tamamladı. 
 
1. antrenmanın en hızlı ismi Ayumu Sasaki dördüncü sırayı alırken, ikinci antrenmanın en hızlı ismi olan Dennis Foggia altıncı sırada. Bu ikilinin arasında, 5. sırada, Xavier Artigas yer alıyor. Diogo Moreira, John McPhee, Jaume Masia ve Sergio Garcia ise ilk 10'u tamamladılar. Deniz'in takım arkadaşı Adrian Fernandez ve Tatsuki Suzuki de direkt olarak Q2'ye kalmayı başardılar. Çaylak sürücü David Munoz ise bugün Q1'de mücadele ederek Q2'ye kalmaya çalışacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Deniz Öncü 12 1'57.265     155.893
2 Spain Izan Guevara 16 1'57.612 0.347 0.347 155.433
3 Spain Daniel Holgado 16 1'57.829 0.564 0.217 155.146
4 Japan Ayumu Sasaki 13 1'58.037 0.772 0.208 154.873
5 Spain Xavier Artigas 14 1'58.240 0.975 0.203 154.607
6 Italy Dennis Foggia 17 1'58.292 1.027 0.052 154.539
7 Brazil Diogo Moreira 14 1'58.308 1.043 0.016 154.518
8 United Kingdom John McPhee 14 1'58.451 1.186 0.143 154.332
9 Spain Jaume Masia 14 1'58.452 1.187 0.001 154.330
10 Spain Sergio Garcia Dols 15 1'58.460 1.195 0.008 154.320
11 Mexico Adrian Fernandez 15 1'58.478 1.213 0.018 154.297
12 Japan Tatsuki Suzuki 15 1'58.511 1.246 0.033 154.254
13 Ivan Ortola 14 1'58.589 1.324 0.078 154.152
14 Italy Stefano Nepa 14 1'58.610 1.345 0.021 154.125
15 Japan Kaito Toba 13 1'58.623 1.358 0.013 154.108
16 Italy Riccardo Rossi 14 1'58.661 1.396 0.038 154.059
17 Australia Joel Kelso 14 1'58.690 1.425 0.029 154.021
18 France Lorenzo Fellon 14 1'58.710 1.445 0.020 153.995
19 Spain Carlos Tatay 15 1'58.751 1.486 0.041 153.942
20 Spain David Munoz 14 1'58.757 1.492 0.006 153.934
21 Italy Elia Bartolini 11 1'58.970 1.705 0.213 153.658
22 Japan Ryusei Yamanaka 12 1'59.270 2.005 0.300 153.272
23 Japan Taiyo Furusato 15 1'59.431 2.166 0.161 153.065
24 Italy Andrea Migno 14 1'59.474 2.209 0.043 153.010
25 United Kingdom Scott Ogden 13 1'59.476 2.211 0.002 153.008
26 United Kingdom Joshua Whatley 12 2'00.505 3.240 1.029 151.701
27 Nicola Fabio 11 2'00.748 3.483 0.243 151.396
28 Indonesia Mario Suryo Aji 13 2'00.869 3.604 0.121 151.244
29 Spain Ana Carrasco 14 2'00.869 3.604 0.000 151.244
30 Alessandro Morosi 12 2'01.712 4.447 0.843 150.197
31 Spain Maria Herrera 16 2'02.906 5.641 1.194 148.738
32 Italy Alberto Surra 1        
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