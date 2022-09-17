Moto3 Aragon 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Deniz en hızlısı!
Temsilcimiz Deniz Öncü, Aragon'da sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı zamanı kaydetti.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Deniz Öncü
|12
|1'57.265
|155.893
|2
|Izan Guevara
|16
|1'57.612
|0.347
|0.347
|155.433
|3
|Daniel Holgado
|16
|1'57.829
|0.564
|0.217
|155.146
|4
|Ayumu Sasaki
|13
|1'58.037
|0.772
|0.208
|154.873
|5
|Xavier Artigas
|14
|1'58.240
|0.975
|0.203
|154.607
|6
|Dennis Foggia
|17
|1'58.292
|1.027
|0.052
|154.539
|7
|Diogo Moreira
|14
|1'58.308
|1.043
|0.016
|154.518
|8
|John McPhee
|14
|1'58.451
|1.186
|0.143
|154.332
|9
|Jaume Masia
|14
|1'58.452
|1.187
|0.001
|154.330
|10
|Sergio Garcia Dols
|15
|1'58.460
|1.195
|0.008
|154.320
|11
|Adrian Fernandez
|15
|1'58.478
|1.213
|0.018
|154.297
|12
|Tatsuki Suzuki
|15
|1'58.511
|1.246
|0.033
|154.254
|13
|Ivan Ortola
|14
|1'58.589
|1.324
|0.078
|154.152
|14
|Stefano Nepa
|14
|1'58.610
|1.345
|0.021
|154.125
|15
|Kaito Toba
|13
|1'58.623
|1.358
|0.013
|154.108
|16
|Riccardo Rossi
|14
|1'58.661
|1.396
|0.038
|154.059
|17
|Joel Kelso
|14
|1'58.690
|1.425
|0.029
|154.021
|18
|Lorenzo Fellon
|14
|1'58.710
|1.445
|0.020
|153.995
|19
|Carlos Tatay
|15
|1'58.751
|1.486
|0.041
|153.942
|20
|David Munoz
|14
|1'58.757
|1.492
|0.006
|153.934
|21
|Elia Bartolini
|11
|1'58.970
|1.705
|0.213
|153.658
|22
|Ryusei Yamanaka
|12
|1'59.270
|2.005
|0.300
|153.272
|23
|Taiyo Furusato
|15
|1'59.431
|2.166
|0.161
|153.065
|24
|Andrea Migno
|14
|1'59.474
|2.209
|0.043
|153.010
|25
|Scott Ogden
|13
|1'59.476
|2.211
|0.002
|153.008
|26
|Joshua Whatley
|12
|2'00.505
|3.240
|1.029
|151.701
|27
|Nicola Fabio
|11
|2'00.748
|3.483
|0.243
|151.396
|28
|Mario Suryo Aji
|13
|2'00.869
|3.604
|0.121
|151.244
|29
|Ana Carrasco
|14
|2'00.869
|3.604
|0.000
|151.244
|30
|Alessandro Morosi
|12
|2'01.712
|4.447
|0.843
|150.197
|31
|Maria Herrera
|16
|2'02.906
|5.641
|1.194
|148.738
|32
|Alberto Surra
|1
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