Moto3 Aragon 2. antrenman: Foggia günü lider tamamladı, Deniz sekizinci
Aragon'da cuma gününü Dennis Foggia zirvede tamamlarken, Deniz Öncü 8. sırada yer aldı.
Sasaki'nin ilk antrenman seansında kaydettiği 1:58.819'luk tur derecesi, 2. antrenman seansının son 2 dakikasına kadar geçilememişti ki Foggia, seansında sonunda 1:58.507 yaparak günün en hızlı derecesini kaydetti. Sasaki, seansın erken dakikalarında kaza yapsa da ikinci olmayı başardı. Holgado ise liderin yaklaşık 0.3 saniye gerisinde 3. sıradaydı.
Stefano Nepa, şampiyona lideri Izan Guevara'nın önünde 5. sırada yer aldı. Seans öncesinde yaptığı açıklamayla sezon sonunda KTM Tech3'den ayrılacağını duyuran Deniz Öncü ise günü 8. sırada tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Dennis Foggia
|15
|1'58.507
|154.259
|2
|Ayumu Sasaki
|13
|1'58.677
|0.170
|0.170
|154.038
|3
|Daniel Holgado
|17
|1'58.830
|0.323
|0.153
|153.839
|4
|Stefano Nepa
|15
|1'59.055
|0.548
|0.225
|153.549
|5
|Ivan Ortola
|16
|1'59.085
|0.578
|0.030
|153.510
|6
|Izan Guevara
|15
|1'59.104
|0.597
|0.019
|153.486
|7
|Deniz Öncü
|15
|1'59.149
|0.642
|0.045
|153.428
|8
|David Munoz
|12
|1'59.171
|0.664
|0.022
|153.399
|9
|Joel Kelso
|12
|1'59.203
|0.696
|0.032
|153.358
|10
|Adrian Fernandez
|14
|1'59.345
|0.838
|0.142
|153.176
|11
|John McPhee
|14
|1'59.370
|0.863
|0.025
|153.144
|12
|Tatsuki Suzuki
|13
|1'59.448
|0.941
|0.078
|153.044
|13
|Riccardo Rossi
|15
|1'59.465
|0.958
|0.017
|153.022
|14
|Ryusei Yamanaka
|14
|1'59.498
|0.991
|0.033
|152.979
|15
|Taiyo Furusato
|16
|1'59.506
|0.999
|0.008
|152.969
|16
|Carlos Tatay
|15
|1'59.521
|1.014
|0.015
|152.950
|17
|Jaume Masia
|16
|1'59.559
|1.052
|0.038
|152.901
|18
|Andrea Migno
|14
|1'59.576
|1.069
|0.017
|152.880
|19
|Elia Bartolini
|14
|1'59.661
|1.154
|0.085
|152.771
|20
|Kaito Toba
|16
|1'59.858
|1.351
|0.197
|152.520
|21
|Sergio Garcia Dols
|15
|1'59.900
|1.393
|0.042
|152.467
|22
|Xavier Artigas
|15
|1'59.919
|1.412
|0.019
|152.442
|23
|Mario Suryo Aji
|13
|1'59.980
|1.473
|0.061
|152.365
|24
|Diogo Moreira
|14
|2'00.031
|1.524
|0.051
|152.300
|25
|Lorenzo Fellon
|14
|2'00.127
|1.620
|0.096
|152.178
|26
|Nicola Fabio
|13
|2'00.180
|1.673
|0.053
|152.111
|27
|Scott Ogden
|10
|2'00.893
|2.386
|0.713
|151.214
|28
|Alberto Surra
|13
|2'00.901
|2.394
|0.008
|151.204
|29
|Joshua Whatley
|14
|2'01.109
|2.602
|0.208
|150.945
|30
|Ana Carrasco
|17
|2'01.490
|2.983
|0.381
|150.471
|31
|Alessandro Morosi
|14
|2'02.374
|3.867
|0.884
|149.384
|32
|Maria Herrera
|17
|2'02.902
|4.395
|0.528
|148.742
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Resmi: Deniz Öncü, sezon sonunda KTM Tech3 Racing'den ayrılacak
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