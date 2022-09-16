Moto3 Aragon 2. antrenman: Foggia günü lider tamamladı, Deniz sekizinci

Sasaki'nin ilk antrenman seansında kaydettiği 1:58.819'luk tur derecesi, 2. antrenman seansının son 2 dakikasına kadar geçilememişti ki Foggia, seansında sonunda 1:58.507 yaparak günün en hızlı derecesini kaydetti. Sasaki, seansın erken dakikalarında kaza yapsa da ikinci olmayı başardı. Holgado ise liderin yaklaşık 0.3 saniye gerisinde 3. sıradaydı.

Stefano Nepa, şampiyona lideri Izan Guevara'nın önünde 5. sırada yer aldı. Seans öncesinde yaptığı açıklamayla sezon sonunda KTM Tech3'den ayrılacağını duyuran Deniz Öncü ise günü 8. sırada tamamladı.