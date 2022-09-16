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Moto3 / Aragon Haberler

Moto3 Aragon 2. antrenman: Foggia günü lider tamamladı, Deniz sekizinci

Aragon'da cuma gününü Dennis Foggia zirvede tamamlarken, Deniz Öncü 8. sırada yer aldı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Moto3 Aragon 2. antrenman: Foggia günü lider tamamladı, Deniz sekizinci
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2022 Moto3 sezonun 15. ayağı bu hafta sonu Aragon'da gerçekleştiriliyor. Aragon'da pist üstü aksiyonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve 2. antrenman seansı ile devam etti.
1. antrenman raporu:
Misano'da gerçekleştirilen son yarışı kazanan Foggia, ikinci antrenman seansında 1:58.507'lik derecesiyle en hızlı isim oldu ve günü lider kapattı. İlk seansı lider tamamlayan Sasaki ise seans içerisindeki kazasına rağmen ikinci sırayı almayı başardı. Red Bull KTM Ajo sürücüsü Daniel Holgado ise ilk 3'ü tamamladı.
 

Sasaki'nin ilk antrenman seansında kaydettiği 1:58.819'luk tur derecesi, 2. antrenman seansının son 2 dakikasına kadar geçilememişti ki Foggia, seansında sonunda 1:58.507 yaparak günün en hızlı derecesini kaydetti. Sasaki, seansın erken dakikalarında kaza yapsa da ikinci olmayı başardı. Holgado ise liderin yaklaşık 0.3 saniye gerisinde 3. sıradaydı. 

Stefano Nepa, şampiyona lideri Izan Guevara'nın önünde 5. sırada yer aldı. Seans öncesinde yaptığı açıklamayla sezon sonunda KTM Tech3'den ayrılacağını duyuran Deniz Öncü ise günü 8. sırada tamamladı. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Dennis Foggia 15 1'58.507     154.259
2 Japan Ayumu Sasaki 13 1'58.677 0.170 0.170 154.038
3 Spain Daniel Holgado 17 1'58.830 0.323 0.153 153.839
4 Italy Stefano Nepa 15 1'59.055 0.548 0.225 153.549
5 Ivan Ortola 16 1'59.085 0.578 0.030 153.510
6 Spain Izan Guevara 15 1'59.104 0.597 0.019 153.486
7 Turkey Deniz Öncü 15 1'59.149 0.642 0.045 153.428
8 Spain David Munoz 12 1'59.171 0.664 0.022 153.399
9 Australia Joel Kelso 12 1'59.203 0.696 0.032 153.358
10 Mexico Adrian Fernandez 14 1'59.345 0.838 0.142 153.176
11 United Kingdom John McPhee 14 1'59.370 0.863 0.025 153.144
12 Japan Tatsuki Suzuki 13 1'59.448 0.941 0.078 153.044
13 Italy Riccardo Rossi 15 1'59.465 0.958 0.017 153.022
14 Japan Ryusei Yamanaka 14 1'59.498 0.991 0.033 152.979
15 Japan Taiyo Furusato 16 1'59.506 0.999 0.008 152.969
16 Spain Carlos Tatay 15 1'59.521 1.014 0.015 152.950
17 Spain Jaume Masia 16 1'59.559 1.052 0.038 152.901
18 Italy Andrea Migno 14 1'59.576 1.069 0.017 152.880
19 Italy Elia Bartolini 14 1'59.661 1.154 0.085 152.771
20 Japan Kaito Toba 16 1'59.858 1.351 0.197 152.520
21 Spain Sergio Garcia Dols 15 1'59.900 1.393 0.042 152.467
22 Spain Xavier Artigas 15 1'59.919 1.412 0.019 152.442
23 Indonesia Mario Suryo Aji 13 1'59.980 1.473 0.061 152.365
24 Brazil Diogo Moreira 14 2'00.031 1.524 0.051 152.300
25 France Lorenzo Fellon 14 2'00.127 1.620 0.096 152.178
26 Nicola Fabio 13 2'00.180 1.673 0.053 152.111
27 United Kingdom Scott Ogden 10 2'00.893 2.386 0.713 151.214
28 Italy Alberto Surra 13 2'00.901 2.394 0.008 151.204
29 United Kingdom Joshua Whatley 14 2'01.109 2.602 0.208 150.945
30 Spain Ana Carrasco 17 2'01.490 2.983 0.381 150.471
31 Alessandro Morosi 14 2'02.374 3.867 0.884 149.384
32 Spain Maria Herrera 17 2'02.902 4.395 0.528 148.742
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Resmi: Deniz Öncü, sezon sonunda KTM Tech3 Racing'den ayrılacak
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