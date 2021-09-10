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Önceki / Moto3 Aragon 1. antrenman: Rodrigo en hızlısı, Deniz 12. oldu
Moto3 / Aragon Antrenman raporu

Moto3 Aragon 2. antrenman: En hızlısı Deniz Öncü

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Temsilcimiz Deniz Öncü, cuma günü gerçekleştirilen 2. Moto3 antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

Moto3 Aragon 2. antrenman: En hızlısı Deniz Öncü

Aragon'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 12. en iyi zamanı yapan temsilcimiz Deniz Öncü, ikinci seansta en hızlı zamana imza attı. Deniz'in en hızlı turu 1:58.929'du ve bu tur ikinci sıradaki Izan Guevara'nın turundan 0.045 saniye daha iyiydi.

Hava sıcaklığı öğleden sonra önemli ölçüde  daha sıcaktı ve seans boyunca herhangi bir olay yaşanmadı.

Temsilcimiz Deniz, son derece yakın geçen seansta 1:59'un altına inebilen iki isimden biri olmayı başardı. 

İlk beşin sadece 0.1 saniye içinde dizildiği seansta, Deniz'ın en yakın takipçisi Guvera, 0.045 saniye geride kalırken, Darryn Binder 0.076 saniye geride üçüncü ve Sergio Garcia 0.081 saniye geride dördüncü oldu.

Jaume Masia, ikinci seansta ilk ona girdi ve 0.104 saniye geride beşinci oldu.

Sabahın en hızlısı olan Gabriel Rodrigo (Honda), ilk antrenman seansındaki derecesini geliştirememesinin ardından altıncı oldu.

Filip Salac, Niccolo Antonelli, Romano Fenati  ve Lorenzo Fellon ilk 10'u tamamladı.

Rodrigo dışında sabaha kıyasla derecesini geliştiremeyen diğer sürücüler 19. sırada yer alan şampiyonası lideri Pedro Acosta ve 14. olan Andrea Migno oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Deniz Öncü KTM 13 1'58.929  
2 Spain Izan Guevara GASGAS 15 1'58.974 0.045
3 South Africa Darryn Binder Honda 13 1'59.005 0.076
4 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 14 1'59.010 0.081
5 Spain Jaume Masia KTM 13 1'59.033 0.104
6 Czech Republic Filip Salač KTM 14 1'59.156 0.227
7 Italy Niccolò Antonelli KTM 14 1'59.218 0.289
8 Italy Romano Fenati Husqvarna 13 1'59.235 0.306
9 France Lorenzo Fellon Honda 14 1'59.272 0.343
10 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 15 1'59.317 0.388
11 Italy Dennis Foggia Honda 14 1'59.324 0.395
12 Japan Ayumu Sasaki KTM 13 1'59.364 0.435
13 Japan Tatsuki Suzuki Honda 12 1'59.395 0.466
14 Italy Andrea Migno Honda 15 1'59.481 0.552
15 Japan Yuki Kunii Honda 13 1'59.533 0.604
16 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 12 1'59.538 0.609
17 Spain Xavier Artigas Honda 13 1'59.633 0.704
18 Japan Ryusei Yamanaka KTM 12 1'59.788 0.859
19 Spain Pedro Acosta KTM 13 1'59.820 0.891
20 Spain Carlos Tatay KTM 16 1'59.825 0.896
21 Spain Jeremy Alcoba Honda 11 1'59.928 0.999
22 Italy Stefano Nepa KTM 14 1'59.994 1.065
23 Japan Kaito Toba KTM 15 2'00.107 1.178
24 Syarifuddin Azman Honda 12 2'00.485 1.556
25 Austria Maximilian Kofler KTM 13 2'00.515 1.586
26 Italy Riccardo Rossi KTM 13 2'00.645 1.716
27 Indonesia Andi Gilang Honda 14 2'00.678 1.749
28 Italy Alberto Surra Honda 15 2'00.836 1.907
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Moto3 Aragon 1. antrenman: Rodrigo en hızlısı, Deniz 12. oldu

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Moto3 Aragon 1. antrenman: Rodrigo en hızlısı, Deniz 12. oldu
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