Moto3 Aragon 2. antrenman: En hızlısı Deniz Öncü

Aragon'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 12. en iyi zamanı yapan temsilcimiz Deniz Öncü, ikinci seansta en hızlı zamana imza attı. Deniz'in en hızlı turu 1:58.929'du ve bu tur ikinci sıradaki Izan Guevara'nın turundan 0.045 saniye daha iyiydi.

Hava sıcaklığı öğleden sonra önemli ölçüde daha sıcaktı ve seans boyunca herhangi bir olay yaşanmadı.

Temsilcimiz Deniz, son derece yakın geçen seansta 1:59'un altına inebilen iki isimden biri olmayı başardı.

İlk beşin sadece 0.1 saniye içinde dizildiği seansta, Deniz'ın en yakın takipçisi Guvera, 0.045 saniye geride kalırken, Darryn Binder 0.076 saniye geride üçüncü ve Sergio Garcia 0.081 saniye geride dördüncü oldu.

Jaume Masia, ikinci seansta ilk ona girdi ve 0.104 saniye geride beşinci oldu.

Sabahın en hızlısı olan Gabriel Rodrigo (Honda), ilk antrenman seansındaki derecesini geliştirememesinin ardından altıncı oldu.

Filip Salac, Niccolo Antonelli, Romano Fenati ve Lorenzo Fellon ilk 10'u tamamladı.

Rodrigo dışında sabaha kıyasla derecesini geliştiremeyen diğer sürücüler 19. sırada yer alan şampiyonası lideri Pedro Acosta ve 14. olan Andrea Migno oldu.

Seans sonucu: