Moto3 Aragon 1. antrenman: Sasaki lider, Deniz sekizinci

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2022 Moto3 sezonun 15. ayağı bu hafta sonu Aragon'da gerçekleştiriliyor ve pist üstü aksiyonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı.

Sasaki, seansın bitimine 3 dakika kala kaydettiği 1:58.819'luk derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. Japon sürücünün bu turu, en yakın rakibinin 0.266 saniye önündeydi.

Şampiyona lideri Izan Guevara, aslında seansın sonunda 1:58.503'lük bir derece kaydetti ancak İspanyol sürücünün bu turu, pist sınırlarını aştığından dolayı silindi. Bu tur silinmeseydi, Guevara, 0.3 saniyelik bir farkla lider olacaktı.

Guevara, son turunun silinmesinin ardından 1:59.085'lik turu ile seansı tamamladı ve Sasaki'nin 0.266 saniye arkasında kaldı.

Xavier Artigas ise Guevara'nın 0.020 saniye arkasında ilk 3'ü tamamladı. Onu Joel Kelso ile Daniel Holgado takip etti. Şampiyonluk mücadelesinde rüzgarı yeniden arkasında almak isteyen Sergio Garcia ilk seansta 7. oldu. Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk seansın ardından liderin 0.559 saniye arkasında 8. sırada yer aldı. Misano'da gerçekleştirilen son yarışı kazanan Dennis Foggia en hızlı 9. zamanı kaydetti. Çaylak sürücü David Munoz ise ilk 10'u tamamladı. Seans sonucu:

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images