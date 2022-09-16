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Moto3 / Aragon Antrenman raporu

Moto3 Aragon 1. antrenman: Sasaki lider, Deniz sekizinci

Ayumu Sasaki, Aragon'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansını zirvede tamamlarken; temsilcimiz Deniz Öncü en hızlı 8. zamanı kaydetti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Moto3 Aragon 1. antrenman: Sasaki lider, Deniz sekizinci
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2022 Moto3 sezonun 15. ayağı bu hafta sonu Aragon'da gerçekleştiriliyor ve pist üstü aksiyonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı. 

Sasaki, seansın bitimine 3 dakika kala kaydettiği 1:58.819'luk derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. Japon sürücünün bu turu, en yakın rakibinin 0.266 saniye önündeydi.

Şampiyona lideri Izan Guevara, aslında seansın sonunda 1:58.503'lük bir derece kaydetti ancak İspanyol sürücünün bu turu, pist sınırlarını aştığından dolayı silindi. Bu tur silinmeseydi, Guevara, 0.3 saniyelik bir farkla lider olacaktı. 

Guevara, son turunun silinmesinin ardından 1:59.085'lik turu ile seansı tamamladı ve Sasaki'nin 0.266 saniye arkasında kaldı. 

 

Xavier Artigas ise Guevara'nın 0.020 saniye arkasında ilk 3'ü tamamladı. Onu Joel Kelso ile Daniel Holgado takip etti. 

Şampiyonluk mücadelesinde rüzgarı yeniden arkasında almak isteyen Sergio Garcia ilk seansta 7. oldu. 

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk seansın ardından liderin 0.559 saniye arkasında 8. sırada yer aldı. Misano'da gerçekleştirilen son yarışı kazanan Dennis Foggia en hızlı 9. zamanı kaydetti. Çaylak sürücü David Munoz ise ilk 10'u tamamladı. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Ayumu Sasaki 15 1'58.819     153.854
2 Spain Izan Guevara 15 1'59.085 0.266 0.266 153.510
3 Spain Xavier Artigas 15 1'59.105 0.286 0.020 153.484
4 Australia Joel Kelso 15 1'59.171 0.352 0.066 153.399
5 Spain Daniel Holgado 16 1'59.187 0.368 0.016 153.379
6 Japan Kaito Toba 15 1'59.267 0.448 0.080 153.276
7 Spain Sergio Garcia Dols 17 1'59.356 0.537 0.089 153.161
8 Turkey Deniz Öncü 16 1'59.378 0.559 0.022 153.133
9 Italy Dennis Foggia 16 1'59.388 0.569 0.010 153.120
10 Spain David Munoz 14 1'59.403 0.584 0.015 153.101
11 United Kingdom John McPhee 12 1'59.588 0.769 0.185 152.864
12 Spain Jaume Masia 16 1'59.748 0.929 0.160 152.660
13 Italy Andrea Migno 15 1'59.864 1.045 0.116 152.512
14 Spain Carlos Tatay 14 1'59.920 1.101 0.056 152.441
15 Brazil Diogo Moreira 14 1'59.982 1.163 0.062 152.362
16 Japan Tatsuki Suzuki 15 2'00.181 1.362 0.199 152.110
17 Italy Riccardo Rossi 12 2'00.468 1.649 0.287 151.748
18 Japan Ryusei Yamanaka 14 2'00.578 1.759 0.110 151.609
19 Italy Alberto Surra 14 2'00.799 1.980 0.221 151.332
20 France Lorenzo Fellon 14 2'00.887 2.068 0.088 151.222
21 United Kingdom Joshua Whatley 15 2'01.183 2.364 0.296 150.852
22 Italy Stefano Nepa 12 2'01.405 2.586 0.222 150.576
23 Indonesia Mario Suryo Aji 15 2'01.448 2.629 0.043 150.523
24 Mexico Adrian Fernandez 15 2'01.516 2.697 0.068 150.439
25 United Kingdom Scott Ogden 15 2'01.582 2.763 0.066 150.357
26 Nicola Fabio 15 2'01.591 2.772 0.009 150.346
27 Ivan Ortola 15 2'01.601 2.782 0.010 150.334
28 Japan Taiyo Furusato 15 2'01.987 3.168 0.386 149.858
29 Spain Ana Carrasco 15 2'01.993 3.174 0.006 149.851
30 Italy Elia Bartolini 14 2'03.581 4.762 1.588 147.925
31 Alessandro Morosi 15 2'03.629 4.810 0.048 147.868
  Spain Maria Herrera 13 2'05.471 6.652 1.842 145.697
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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