Moto3 Aragon 1. antrenman: Sasaki lider, Deniz sekizinci
Ayumu Sasaki, Aragon'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansını zirvede tamamlarken; temsilcimiz Deniz Öncü en hızlı 8. zamanı kaydetti.
2022 Moto3 sezonun 15. ayağı bu hafta sonu Aragon'da gerçekleştiriliyor ve pist üstü aksiyonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı.
Sasaki, seansın bitimine 3 dakika kala kaydettiği 1:58.819'luk derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. Japon sürücünün bu turu, en yakın rakibinin 0.266 saniye önündeydi.
Şampiyona lideri Izan Guevara, aslında seansın sonunda 1:58.503'lük bir derece kaydetti ancak İspanyol sürücünün bu turu, pist sınırlarını aştığından dolayı silindi. Bu tur silinmeseydi, Guevara, 0.3 saniyelik bir farkla lider olacaktı.
Guevara, son turunun silinmesinin ardından 1:59.085'lik turu ile seansı tamamladı ve Sasaki'nin 0.266 saniye arkasında kaldı.
Xavier Artigas ise Guevara'nın 0.020 saniye arkasında ilk 3'ü tamamladı. Onu Joel Kelso ile Daniel Holgado takip etti.
Şampiyonluk mücadelesinde rüzgarı yeniden arkasında almak isteyen Sergio Garcia ilk seansta 7. oldu.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk seansın ardından liderin 0.559 saniye arkasında 8. sırada yer aldı. Misano'da gerçekleştirilen son yarışı kazanan Dennis Foggia en hızlı 9. zamanı kaydetti. Çaylak sürücü David Munoz ise ilk 10'u tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Ayumu Sasaki
|15
|1'58.819
|153.854
|2
|Izan Guevara
|15
|1'59.085
|0.266
|0.266
|153.510
|3
|Xavier Artigas
|15
|1'59.105
|0.286
|0.020
|153.484
|4
|Joel Kelso
|15
|1'59.171
|0.352
|0.066
|153.399
|5
|Daniel Holgado
|16
|1'59.187
|0.368
|0.016
|153.379
|6
|Kaito Toba
|15
|1'59.267
|0.448
|0.080
|153.276
|7
|Sergio Garcia Dols
|17
|1'59.356
|0.537
|0.089
|153.161
|8
|Deniz Öncü
|16
|1'59.378
|0.559
|0.022
|153.133
|9
|Dennis Foggia
|16
|1'59.388
|0.569
|0.010
|153.120
|10
|David Munoz
|14
|1'59.403
|0.584
|0.015
|153.101
|11
|John McPhee
|12
|1'59.588
|0.769
|0.185
|152.864
|12
|Jaume Masia
|16
|1'59.748
|0.929
|0.160
|152.660
|13
|Andrea Migno
|15
|1'59.864
|1.045
|0.116
|152.512
|14
|Carlos Tatay
|14
|1'59.920
|1.101
|0.056
|152.441
|15
|Diogo Moreira
|14
|1'59.982
|1.163
|0.062
|152.362
|16
|Tatsuki Suzuki
|15
|2'00.181
|1.362
|0.199
|152.110
|17
|Riccardo Rossi
|12
|2'00.468
|1.649
|0.287
|151.748
|18
|Ryusei Yamanaka
|14
|2'00.578
|1.759
|0.110
|151.609
|19
|Alberto Surra
|14
|2'00.799
|1.980
|0.221
|151.332
|20
|Lorenzo Fellon
|14
|2'00.887
|2.068
|0.088
|151.222
|21
|Joshua Whatley
|15
|2'01.183
|2.364
|0.296
|150.852
|22
|Stefano Nepa
|12
|2'01.405
|2.586
|0.222
|150.576
|23
|Mario Suryo Aji
|15
|2'01.448
|2.629
|0.043
|150.523
|24
|Adrian Fernandez
|15
|2'01.516
|2.697
|0.068
|150.439
|25
|Scott Ogden
|15
|2'01.582
|2.763
|0.066
|150.357
|26
|Nicola Fabio
|15
|2'01.591
|2.772
|0.009
|150.346
|27
|Ivan Ortola
|15
|2'01.601
|2.782
|0.010
|150.334
|28
|Taiyo Furusato
|15
|2'01.987
|3.168
|0.386
|149.858
|29
|Ana Carrasco
|15
|2'01.993
|3.174
|0.006
|149.851
|30
|Elia Bartolini
|14
|2'03.581
|4.762
|1.588
|147.925
|31
|Alessandro Morosi
|15
|2'03.629
|4.810
|0.048
|147.868
|Maria Herrera
|13
|2'05.471
|6.652
|1.842
|145.697
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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